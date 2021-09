Kauno savivaldybė: imsimės visų įmanomų žingsnių, kad Laisvės alėjoje žmonės išliktų saugūs

Savivaldybė pripažįsta, kad didžiąją dalį atsakomybės savo sprendimu turėsiąs prisiimti ir Teismas, jei šis įpareigotų suderinti maršrutą ir išduoti leidimą eitynėms. Miestas ne kartą išsakė argumentus, kodėl eitynės Laisvės alėjoje įvykti neturėtų ir siūlė rinktis kitą vietą ar protesto išraiškos formą. Tam buvo pasitelkta ir policijos ekspertinė išvada.

„Paprastai didesnių renginių organizatoriai dėl savo planų į savivaldybę kreipiasi prieš pusmetį ar net metus ir viską pradeda nuo savo idėjos pristatymo bei geranoriško derinimo. Šiuo atveju eitynių iniciatoriai pasirinko ultimatyvų toną, iškart raštu teikdami prašymą dėl leidimo, neturėdami jokios aiškios strategijos, kaip visa tai galėtų įvykti saugiai.

Tokiu atveju teisės aktai numato, kad sprendimas turi būti priimtas vos per tris darbo dienas. Nepaisant to, net ir per tokį trumpą terminą savivaldybė spėjo pakviesti Gegužės 1-osios profesinės sąjungos atstovus diskusijai bei aptarimui, kur ir kaip renginys galėtų įvykti. Vis dėlto, pareiškėjams iš anksto neužtikrinus saugumo, savivaldybė lygiai taip pat negalėjo prisiimti rizikos ir išduoti leidimo“, – situaciją komentavo Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Paulius Keras

Neigiamo atsakymo sulaukę organizatoriai tokį sprendimą apskundė teismui. Savivaldybė, šiuo atveju, nesiūlė alternatyvų, nes, kaip teigia miesto atstovai, nenorėjo primesti vienokios ar kitokios savo valios.

„Jeigu tai būtų ne statybvietė, o saugi vieta, kuri nekeltų grėsmės, būtume derinę ir dabar derintume tokį siūlymą. Tačiau šiuo metu Laisvės alėjoje vis dar yra neužbaigtų remonto darbų. Tad ir šią savaitę viešojoje erdvėje nuskambėję kaltinimai homofobija yra neatitinkantys tikrovės ir visiškai nepagrįsti“, – ne kartą minėtus argumentus dėstė P. Keras.

Pasak jo, savo sprendimą savivaldybė priėmė pasikliaudama policijos pareigūnų ekspertine išvada, kad tūkstantinės minios eitynės Laisvės alėjoje būtų nesaugios.

„Pirmuoju sprendimu teismas į šią išvadą neatsižvelgė ir nusprendė leisti organizuoti renginį nesiremiant jokiomis kitomis ekspertinėmis išvadomis. Dėl to sprendimą apskundėme. Kiti du organizatorių minimi maršrutai Vilniaus ir Šv. Gertrūdos gatvėmis apskritai negalėjo būti svarstomi, nes ten tebevyksta kapitalinio remonto darbai, iškastos gilios pavojingos tranšėjos – praėjimas apskritai tapęs neįmanomu“, – toliau tęsė savivaldybės atstovas.

P. Keras pamini, kad organizatoriai turėjo daugiau nei pakankamai laiko, kad patys pasikalbėtų su verslo bendruomene dėl Laisvės alėjoje įrengtų kavinių ir restoranų terasų.

„Miestas negali ignoruoti verslo, kuris per pandemiją prarado tikrai nemažai lėšų, todėl dar pavasarį sudarėme jiems galimybes šiltuoju metu laiku gauti pajamų iš lauko kavinių. Be to, savivaldybė neturi teisės atimti išduotų leidimų verslui. Jeigu organizatoriai imtųsi geranoriško dialogo su bendruomene, ieškotų kompromisinio sprendimo, be abejo, įtampos būtų mažiau“, – dialogo svarbą pabrėžė jis.

Toliau Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas pamini girdėtas diskusijas apie anksčiau Laisvės alėjoje vykusius renginius.

„Tačiau nereikia pamiršti, kad, pavyzdžiui, „Žalgirio“ fanų eitynėse, policijos žiniomis, dalyvavo iki 40 žmonių. Tokios eisenos negalima lyginti su galimomis 3 tūkstančių žmonių eitynėmis. Jei dėl lauko kavinių susidaro praėjimo susiaurėjimai, kuriuose gali susidaryti spūstys, tai kelia realią grėsmę ne tik gyventojų, bet ir pačių eitynių dalyvių saugumui. Suvaldyti tokią minią tikrai nėra paprasta.

Apgailestaujame ir atsiprašome kauniečių, kad dėl kylančios įtampos buvome priversti iš Laisvės alėjos iškelti vaikų būrelių ir užimtumo mugę „Pasirink“. Šį savaitgalį ji turėjo įvykti Laisvės alėjoje, tačiau dėl suprantamų priežasčių ir atsižvelgus į tėvelių nuogąstavimus, renginys perkeltas prie Kauno pilies“, – apie tekusius pakeisti kito renginio planus užsiminė P. Keras.

Nepaisant to, teigė jis, atstovas, koks bus aukštesnės instancijos teismo sprendimas, savivaldybė bendradarbiaus su viešąją tvarką užtikrinančiais policijos pareigūnais ir imsis visų įmanomų žingsnių, kad Laisvės alėjoje žmonės išliktų saugūs.