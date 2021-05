Kauno rajono staigmenų turistams ir svečiams bagažas dar neišsemtas

Ašis – kurortinės teritorijos

Svarbiausių darbų ašis sukasi apie kurortinę Kauno rajono teritoriją: Kačerginę, Kulautuvą ir Zapyškį.

Menant kurorto klestėjimo laikus, Kulautuvoje įrengta biuvetė, kurioje poilsiautojai galės atsigaivinti mineraliniu vandeniu. Pastatas virš gręžinio taps ir knygų dalijimosi vieta bei poilsio zona, iš kurios atsivers puikus vaizdas į pušyną. Naujas šiuolaikiškas objektas paskatino tvarkyti ir jį supančią aplinką: trinkelėmis bus išgrįsti pėsčiųjų takeliai, pastatyti suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai, pasodinta įvairių augalų, pasėta veja.

Zapyškyje, šalia dviračių tako, projektuojamas pėsčiųjų takas, netoli bažnyčios – stacionari prieplauka, o prieplaukos kaimynystėje – infocentras, kuriame bus galima patogiai laukti atplaukiančio laivo, pasimėgauti puodeliu kavos ar stikline vaisvandenių, pasigrožėti atsiveriančiu vaizdu į Nemuną.

Kurį laiką nebuvusius Kačerginėje nustebins neatpažįstamai pasikeitusi Šaltinio aikštė. Atidarymo šventėje gegužės 8-ąją ji įvardyta Kačerginės permainų starto aikštele. Šiemet miestelyje planuojama pradėti Kačerginės mokyklos statybą, atnaujinti Juozo Zikaro ir Jono Janonio gatves. Panemune nusidrieks unikalus edukacinis takas su jaukiomis poilsio aikštelėmis ir gyvosios gamtos regyklomis.

Rekonstruota aikštė iškilmingai atidaryta gegužės 8 d. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Pasak Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro (KRTVIC) laikinai direktorės pareigas einančios Ramintos Popovienės, didelius turistų srautus sutraukia Raudondvario dvaras. Čia rengiamos ir įspūdingos edukacijos įvairaus amžiaus vaikams. Pradinukus pakerės edukacija "Raudondvario grafų Tiškevičių rojaus – Raudondvario dvaro rūmuose", ypač – aligatorių lipdymas iš smėlio. 5–9 klasių moksleiviams šiemet siūlomas orientacinis-pažintinis žaidimas "Tiškevičių aukso skrynios beieškant..." 16–18 metų paauglius į puikią istorijos ir kultūros pamoką, padėsiančią geriau pažinti Raudondvario dvarą ir jo turtingą istoriją, kviečia grafienė Rozalija.

Didėja paslaugų pasiūla

Išaugus susidomėjimui Kauno rajono kurortine teritorija, plečiasi ir paslaugų pasiūla. Kačerginėje svečių laukia viešbutis "Kankorėžis", o išalkusių keliautojų – kavinė "Kačerga" ir "Velo baras".

Norintiems ilgiau paviešėti Kulautuvoje apnakvindinimo paslaugas siūlo kaimo turizmo sodyba "Gojus", "Petrauskų sodyba", "Parko apartamentai Kulautuvoje" ir "Kulautuvos poilsio namai".

Dar platesnis nakvynės pasirinkimas – Zapyškio seniūnijoje. Tai keturios sodybos: "Altonė", "Papiškiai", "Scandi" ir "Sodo žiedas" bei "Pušyno poilsiavietė". Viešojo maitinimo paslaugą miestelyje teikia kebabinė. Zapyškyje veikia kūrybos ir užimtumo stuba, kurioje gausu įvairiausių edukacijų ir užsiėmimų.

Mažosios Deimantės Ūsienės šokių studijos "Demo" šokėjos susirinkusiuosius nukėlė į tarpukario Kačerginę.

"Kurortinės pakaunės teritorijos tampa vis draugiškesnės ekologiškam transportui. Zapyškyje nuo praėjusio rudens veikia elektromobilių įkrovos stotelė, o prie automobilių aikštelių – dviračių remonto stotelė. Turizmo sezono metu čia galima išsinuomoti dviračių. Susiremontuoti dviratį ir įkrauti elekromobilį galima ir Kačerginėje, rekonstruotoje Šaltinio aikštėje", – vardijo R.Popovienė.

Kurortinės pakaunės teritorijos tampa vis draugiškesnės ekologiškam transportui.

Keliaujančių dviračiams paslaugoms – gegužės 6 d. keliones per Nemuną pradėjęs keltas "Nevėžis". Dabar per vieną dieną dviračiais galima minti iš Kauno senamiesčio iki Zapyškio, aplankant Kamšos botaninį-zoologinį draustinį, Obelynę, Pyplius, Kačerginę. Persikėlus per Nemuną laivu – užsukti į Kulautuvą ir grįžti atgal dešiniajame Nemuno krante nutiestu dviračių taku.

Vandens pramogų mėgėjai gali išbandyti vandenlenčių sportą Kulautuvos karjere ir pasilepinti saulės voniomis Kulautuvos paplūdimyje. Mėgstančių keliauti pėsčiomis laukia Kulautuvos sveikatingumo takas, netoli Kačerginės besidriekiantis Šaltinių pažintinis takas, o Zapyškio seniūnijoje – Jadagonių ekologinės trasos.

Komentaras

Valerijus Makūnas

Kauno rajono savivaldybės meras

Galiu tik pasidžiaugti, kad šis laikotarpis išgrynino, kas išties svarbu. Kauno rajone gausu pritaikytų vietų, kuriomis su šeimomis ar draugais galima žingsniuoti pėsčiomis, važiuoti dviračiais, plaukti vandens maršrutais, gėrėtis piliakalniais, gražia gamta.

Ypač džiugina dvi naujienos: tai prasidėjusios laivo "Zapyškis" kelionės ir Šaltinio aikštės atidarymas Kačerginėje.

"Zapyškiu" bus rengiamos pažintinės kelionės Nemunu į Vilkiją – A. ir J.Juškų muziejų, iki literatūrinės Kačerginės ir legendomis apipinto Pyplių piliakalnio ar Raudondvario dvaro, bus galimybė pasiekti Kulautuvą.

Mums pasisekė, kad Šaltinio aikštei skulptūras kūrė profesorius Stasys Žirgulis, kad architektų komanda į aikštės atnaujinimo užduotį pažiūrėjo kūrybingai, o rangovas darbus atliko kokybiškai. Be kūrybiško požiūrio ir meninių sprendinių ši aikštė būtų buvusi paprasta automobilių stovėjimo aikštelė. Dabar dalį aikštės sudaro poilsio zona su suoliukais, stalais, gėlynais, informaciniu stendu ir skulptūromis, o kitoje telpa 32 automobiliai.

Gegužės 22 d. Vilkijoje atidarysime parką su meniniais akcentais džiazo legendai Louisui Armstrongui ir čia kadaise gyvenusiems jo įtėviams Karnovskiams. Ši erdvė, kaip ir daugelis kitų pakaunėje, pasitarnaus kitąmet – mes atsakingai rengiamės nešti "Kaunas ir Kauno rajonas – Europos kultūros sostinė 2022" vėliavą. Į Vilkiją galėtų atkeliauti keletas "Kaunas Jazz" koncertų, rengti spontaniškus muzikinius pasirodymus keliaujantys atlikėjai, vietos kolektyvai.

Iki 2022 m., kai Kaunas ir Kauno rajonas taps Europos kultūros sostine, Nemunu į Zapyškį bus atplukdyta žemkasė, kuri bus paversta plaukiojančiu sodu. Čia bus galima organizuoti konferencijas, rengti parodas, mokymus, pramogauti.

Tado Ivanausko kartu su profesoriumi Liudu Vailioniu išpuoselėtoje Obelynėje tebeauga jų sodinti reti medžiai, krūmai, obuolius brandina sodas. Sodas daug metų nyko, todėl ir čia vyksta atnaujinimo darbai. Nuo gegužės 22 d. vietos ir pakaunės gyventojų bei Kauno rajono svečių jau lauks moderniame geokupole įsikūręs informacijos centras.

Pernai lankytojams duris atvėrė rekonstruota Zapyškio Šv.Jono Krikštytojo bažnyčia, tęsiami Zapyškio prieplaukos sutvarkymo darbai. Smagu, kad turėsime ne tik seniausią, bet ir jauniausią šalyje šventovę: Kulautuvoje baigiama atstatyti sudeginta Švč.Mergelės Marijos vardo bažnyčia. Birželio 13-ąją, per Antanines, čia jau planuojama aukoti šv.Mišias.