Kauno rajono gyventojai kviečiami prisijungti prie svarbios diskusijos

Asamblėjos metu bus ieškoma atsakymo į klausimą:
Kaip pasiekti, kad profilaktinėmis sveikatos priežiūros paslaugomis pasinaudotų visos gyventojų grupės?
Bus kalbama apie tai, kodėl žmonės delsia tikrintis sveikatą, kas juos paskatintų tai daryti anksčiau ir kokių sprendimų galėtų imtis savivaldybė.
Kodėl tai svarbu?
Profilaktiniai sveikatos patikrinimai dažnai atidedami dėl kasdienių rūpesčių, laiko trūkumo ar motyvacijos stokos. Savivaldybei svarbu suprasti, kokie sprendimai realiai veiktų skirtingoms gyventojų grupėms – tiek aktyviai savo sveikata besirūpinantiems žmonėms, tiek tiems, kurie profilaktiniams patikrinimams vis dar neranda laiko.
Kas dalyvaus?
Į asamblėją kviečiami Kauno rajono gyventojai, atrinkti atsitiktinės atrankos būdu iš maždaug 29 tūkst. gyventojų.
Iš užsiregistravusiųjų bus atrinkta 30 dalyvių grupė, siekiant atspindėti Kauno rajono demografinę sudėtį.
Kodėl verta dalyvauti?
Dalyviai tiesiogiai prisidės prie savivaldybei svarbių sprendimų formavimo. Jų pateiktos idėjos ir rekomendacijos taps pagrindu tolimesnėms savivaldybės iniciatyvoms, skirtoms stiprinti gyventojų sveikatą ir prevencinę kultūrą Kauno rajone.
Taip pat dalyviams numatyta 250 eurų padėkos išmoka, jei jie dalyvaus visuose susitikimuose. Išmoka bus mokama dalimis.
Ar reikia specialių žinių?
Ne. Dalyviams nereikia jokių specialių medicininių žinių. Svarbiausia – asmeninė patirtis, nuomonė ir noras įsitraukti.
Asamblėjos metu vyks diskusijos su medikais, visuomenės sveikatos specialistais ir bendruomenių atstovais.
Kada vyks asamblėja?
Asamblėja vyks 2026 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais. Numatyti septyni gyvi susitikimai Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Savanorių pr. 371, Kaunas.
Datos:
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rugsėjo 10 d., 16–18 val.
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rugsėjo 12 d., 9–17 val.
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spalio 3 d., 9–17 val.
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spalio 17 d., 9–17 val.
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lapkričio 7 d., 9–17 val.
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lapkričio 28 d., 9–17 val.
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gruodžio 10 d., 16–18 val.
Kaip registruotis?
Registracija vyksta iki 2026 m. birželio 30 d.
Registruotis galima dviem būdais:
Programėlėje „Kauno rajonas“ – užpildant anketą.
Telefonu +370 37 427379 – skambinti galima pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–17 val., penktadieniais 7.30–15.45 val.
Atrinkti dalyviai bus informuojami telefonu arba el. paštu liepos 1–13 dienomis.
Kas negali dalyvauti?
Asamblėjoje negali dalyvauti savivaldybės administracijos darbuotojai, savivaldybės įmonių sveikatos priežiūros srityje darbuotojai, politikai, ministerijų politinio pasitikėjimo darbuotojai, su sveikatos paslaugomis tiesiogiai susijusių viešųjų įstaigų, bendrijų, asociacijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai bei jaunesni nei 18 metų asmenys.
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