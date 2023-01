Kauno muzikinio teatro sodelyje bus įamžintas P. Bingelio atminimas

Minint neabejotinai vienos ryškiausių šių dienų kultūros asmenybių, Kauno miesto garbės piliečio prof. Petro Bingelio 80-ąsias gimimo metines, Kauno muzikinio teatro sodelyje šalia žymiausių XX amžiaus Lietuvos kompozitorių ir operos solistų – Česlovo Sasnausko, Miko Petrausko, Juozo Gruodžio, Kipro Petrausko, Stasio Šimkaus paminklų – iškils skulptoriaus Stasio Žirgulio sukurtas P. Bingelio memorialinis biustas. Iškilminga paminklo atidengimo ceremonija vyks sausio 21 d., šeštadienį, 15 val. P. Bingelio atminimas įamžintas Kauno miesto savivaldybės programos „Kauno akcentai“ lėšomis.

„Petrą Bingelį prisimenu su nuoširdžia pagarba. Tai buvo neeilinė asmenybė, kūrybiškumo ir inteligencijos pavyzdys kiekvienam. Žmogus, su kuriuo visada maloniai pabendraudavome tiek dirbdami Kauno miesto taryboje, tiek ir už jos ribų. Jo netektis tikrai jaučiama. Manau, ne aš vienas pasigendu to šilto žmogiško ryšio – oraus pokalbio – be jokio užslėpto politikavimo ar dirbtinės priešpriešos. Šiomis dienomis to labai trūksta.

Kauniečiai turi didžiuotis šiuo garbės piliečiu, palikusiu ryškų pėdsaką miesto gyvenime. Kaunas padarė labai prasmingą darbą įamžinant jo šviesų atminimą“, – sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Po ceremonijos Kauno valstybinis choras kviečia pagerbti kolektyvo įkūrėjo ir ilgamečio vadovo atminimą Kauno valstybinės filharmonijos scenoje, skambant iškiliausiems chorams iš romantizmo epochos genijų G. Verdi ir R. Wagnerio operų. Koncerto metu skambės citatos ir prisiminimų fragmentai, pasakojantys apie P. Bingelio veiklą, taip pat bus demonstruojamas trumpo metražo filmas, sukurtas Maestro penkiasdešimtmečio proga.

Didžioji P. Bingelio veiklos ir gyvenimo dalis siejosi su Kauno miestu. Baigęs Lietuvos valstybinę konservatoriją jis tapo Kauno valstybinio choro meno vadovu ir vyriausiuoju dirigentu. Ši veiklos sritis jam visuomet išliko prioritetine. Per daugiau nei pusšimtį metų jo vadovaujamas kolektyvas tapo visame pasaulyje pripažintu ir vertinamu choru.

Kūrybinis P. Bingelio kelias buvo paženklintas stažuote Felixo Mendelssohno-Bartholdy aukštojoje mokykloje, darbu Vilniaus pučiamųjų instrumentų orkestre „Trimitas“, vyrų chore „Varpas“ ir Kauno valstybiniame muzikiniame teatre. Be P. Bingelio neįsivaizduojamos Kauno, Lietuvos bei Pasaulio Lietuvių dainų šventės, jo dėka Pažaislio muzikos festivalis tapo vienu iš prestižinių Lietuvos muzikos renginių.

Pedagoginį darbą pradėjęs Lietuvos valstybinėje konservatorijoje P. Bingelis tapo vienu iš Kauno fakulteto įsteigimo iniciatorių. Jis buvo Muzikos teorijos ir pedagogikos katedros profesorius, ilgą laiką vadovavo katedrai, darbavosi universiteto senate, išugdė būrį talentingų chorvedžių ir dirigentų.

Jo nuopelnai įvertinti Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi, Šv. Lozoriaus ordino Didžiojo komandoro kryžiaus ordinu, įsimintiniausio 2004 m. Kauno menininko titulu, I laipsnio Santakos garbės ženklu, Kauno miesto garbės piliečio vardu, „Auksinės krivūlės“ riterio apdovanojimu, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“.