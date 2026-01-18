Kauno meras: Kulautuvoje tam itin tinkama vieta

Naujajame slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės padalinyje bus teikiamos tiek stacionarinės slaugos, tiek socialinės globos paslaugos. Įstaiga papildys jau veikiančius K. Griniaus ligoninės padalinius Petrašiūnuose, Vičiūnuose ir Panemunėje.
Kryptingai investuojame į šią sritį galvodami apie šiandienos ir rytojaus kauniečių poreikius.
„Slaugos ir globos paklausa nuolat auga, todėl kryptingai investuojame į šią sritį galvodami apie šiandienos ir rytojaus kauniečių poreikius. Kulautuvoje tam itin tinkama vieta – pušynų apsupta rami aplinka ir profesionalų komanda padės žmonėms jaustis saugiai“, – pranešime sakė Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Anot savivaldybės, šiuo metu jau atlikta apie 95 proc. pastato atnaujinimo ir pritaikymo ilgalaikės priežiūros paskirčiai darbų. Čia įrengtos inžinerinės sistemos, sutvarkytas fasadas ir aplinka.
Šiuo metu pastato viduje baigiami apdailos darbai, dalyje patalpų montuojami baldai. Planuojama, kad 8,6 mln. eurų vertės projektą įgyvendinanti įmonė „Kaunesta“ visus darbus užbaigs per vasarį.
Naujausi komentarai