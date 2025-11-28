Kauno MBA neleidžia užmiršti dvoko

Nesibaigiantys skundai
Ramučių gyventojai ne pirmus metus kenčia nuo nuolat pasikartojančios stiprios, dvokiančios smarvės, sklindančios iš Kauno MBA įrenginių teritorijos.
Į „Kauno dienos“ redakciją kreipėsi Ramučių gyvenvietės seniūnaitis Darius Merkšaitis ir papasakojo, kad smarvė vėl juntama. Vyras nurodė, kad dėl vis pasikartojančių nemalonių kvapų skundų prirašė įvairioms institucijoms – nuo aplinkosaugininkų iki Seimo.
„Ramučiuose vėl juntamas itin intensyvus kvapas, ypač stipriai jaučiamas lauke ir patalpose, – tai daro neįmanomą buvimą lauke, trikdo poilsį ir tiesiogiai mažina gyvenimo kokybę.
Tokia situacija visiškai nepriimtina. Tai nėra pavienis atvejis – šie kvapai pasikartoja nuolat, o institucijų reakcija iki šiol neefektyvi. Gyventojai turi teisę į švarią ir sveiką gyvenamąją aplinką, kaip numato Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Aplinkos apsaugos įstatymas“, – sakė D. Merkšaitis.
Jis reikalavo, kad Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) atliktų skubų oro taršos patikrinimą, užfiksuotų nemalonius kvapus ir viešai pateiktų tyrimų rezultatus. Vyras kreipėsi ir į Aplinkos apsaugos departamentą (AAD), Kauno rajono savivaldybę, Seimo narius, kad šie tarpininkautų ir kontroliuotų, kad atskiros institucijos imtųsi veiksmų ir dvoko klausimas pagaliau būtų išspręstas.
„Kiek dar turėsime kentėti šį nuodingą dvoką? Gyventojai pavargo nuo pažadų ir laukimo. Reikalaujame konkrečių veiksmų ir atsakomybės“, – apie tai, kad baigėsi Ramučių gyventojų kantrybė, rėžė seniūnas.
Tačiau nuo Kauno MBA smarvės kenčia ne tik Ramučiai. Priklausomai nuo vėjo krypties, dvokas kartais apgaubia ir dalį Dainavos mikrorajono. Netoli Muravos sankryžos gyvenantys kauniečiai pasakojo, kad intensyvus atliekų kvapas juos kankino ne vieną vakarą iš eilės.
Tyrimams trukdo gedimai
AAD patvirtino, kad buvo gauti skundai iš gyventojų dėl iš Kauno MBA sklindančių kvapų, bet jie pagal kompetenciją perduoti tirti NVSC. Patys aplinkosaugininkai šiuo metu jokių priekaištų dėl Kauno MBA veiklos neturi.
„Buvo atliktas planinis Kauno MBA veiklavietės patikrinimas, kurio metu tikrinti atliekų priėmimo, rūšiavimo ir biologinio apdorojimo procesai, kvapų neutralizavimo sistema, vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo (filtrato šalinimo, paviršinių nuotekų valymo) įrenginiai. Buvo vykdyta oro taršos kontrolė. AAD pareigūnai pastaruoju metu pažeidimų nenustatė, todėl privalomųjų nurodymų Kauno MBA neskirta“, – nurodoma dienraščiui atsiųstame AAD komentare.
NVSC Kauno departamentas informavo, kad šiais metais gavo 35 gyventojų skundus dėl nemalonių kvapų, sklindančių iš Kauno MBA (lapkritį gauti du gyventojų skundai). Visi pareiškėjai esą periodiškai informuojami apie jų pateiktų skundų nagrinėjimo eigą.
„NVSC, nagrinėdamas Ramučių gyventojų skundus dėl Kauno MBA veiklos sklindančių kvapų, 2023 m. ir 2024 m. organizavo oro mėginių paėmimą Kauno MBA taršos kvapais šaltiniuose. Pagal gautus tyrimų rezultatus, kvapo koncentracija nei Ramučių gyventojų, nei arčiausiai Kauno MBA esančiose gyvenamosiose aplinkose neviršijo didžiausios leidžiamos kvapo koncentracijos ribinės vertės gyvenamosios aplinkos ore – 8 europinių kvapo vienetų (OUE/kub. m), ir atitiko Lietuvos higienos normos „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ 5 punkto reikalavimus“, – apie ankstesnius tyrimų rezultatus informavo NVSC.
Pasak NVSC specialistų, šiuo metu vyksta 2025 m. rugpjūčio–lapkričio mėnesiais gautų Kauno miesto ir Ramučių gyventojų skundų tyrimas, kuris dėl kvapo tyrimams naudojamos įrangos gedimo yra sustabdytas.
„Kai tik bus atnaujinta galimybė atlikti tyrimus ir esant tinkamoms meteorologinėms sąlygoms (nesant kritulių) bus organizuojamas oro mėginių paėmimas Kauno MBA ir vertinama, ar neviršijami nustatyti leidžiami kvapo emisijos rodikliai šiuose taršos šaltiniuose“, – „Kauno dieną“ informavo NVSC.
Reikia keisti įstatymus
Specialistai įsitikinę: kadangi kvapų, kylančių iš ūkinės veiklos, problema nuolat kartojasi ir aktuali visoje Lietuvoje, būtina ją spręsti iš esmės, t. y. ieškoti sprendimų, pakeisiančiųį kvapų kontrolės modelį.
„Todėl NVSC kartu su Sveikatos apsaugos ministerija teikė siūlymų keisti susijusius teisės aktus (Aplinkos monitoringo įstatymą, Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą, Administracinių nusižengimų kodeksą). Šiais keitimais siekiama aiškiau apibrėžti pareigas, atsakomybes ir sankcijas ūkio subjektams, kurios paskatintų laikytis kvapų prevencijos, mažinimo ir kitų kvapų valdymo reikalavimų“, – komentavo NVSC.
Įrenginių gedimų nėra
Atliekų rūšiavimo gamyklą prižiūri Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (RATC). Jo atstovai „Kauno dienai“ aiškino, esą, jokie įrenginiai nesugedo, viskas veikia įprastai, o kvapų kontrolė nuolat vydoma.
„Kauno MBA veikia įprastai – jokių techninių gedimų ar veiklos sutrikimų neužfiksuota. Šiuo metu vykdomi planiniai oro valymo įrenginių (skruberių) profilaktikos darbai, kurie yra būtina įrenginių eksploatacijos dalis ir atliekami reguliariai, siekiant užtikrinti jų patikimą veikimą. Apie vykdomus darbus esame paskelbę informaciją Kauno RATC interneto svetainėje.
Šių metų rugsėjį įrenginiuose atlikta įvairių aplinkosaugos institucijų patikrinimų. Jų metu pažeidimų nenustatyta, taršos ar kvapų koncentracijų viršijimų nefiksuota. Pažymėtina, kad Ramučių apylinkėse veikia ir kiti atliekų tvarkymo, pramoniniai objektai, todėl juntamas kvapas ne visuomet gali būti tiesiogiai susijęs su Kauno MBA veikla“, – komentavo Kauno RATC edukacijos ir viešųjų ryšių specialistė Živilė Valaitytė.
Ji aiškino, kad kvapų prevencijos priemonės Kauno MBA įgyvendinamos nuosekliai ir yra ilgalaikio pobūdžio.
„Per pastaruosius kelerius metus Kauno MBA įgyvendinta daugybė priemonių, skirtų galimų kvapų šaltinių prevencijai ir mažinimui. Pašalinti mechaninio rafinavimo pastato stogo dangos defektai ir nustatytos jų priežastys, atliktas komposto brandinimo ir rafinavimo pastato atnaujinimas pagal aplinkosaugos reikalavimus, taip pat atlikti pastogės uždengimo darbai.
Įdiegta probiotinių preparatų sistema, skirta atskirtai bioskaidžiai frakcijai apdoroti prieš ją nukreipiant į biologinio apdorojimo pastatą – tai padeda sumažinti kvapų ir dulkių susidarymą. Pagal poreikį atnaujinami vartai, keičiamos arba papildomos abiejų biofiltrų įkrovos, nuolat vykdomas biologinio kompostavimo tranšėjų įkrovos keitimas ir periodiškai valomas biologinio apdorojimo pastato vamzdynas. Taip pat atliekami kompleksiniai oro valymo įrenginių – skruberių – techninės priežiūros darbai. Šiltuoju metų laiku, siekiant mažinti kvapų sklidimo riziką, antrinės žaliavos, laikinai laikomos įrenginių teritorijoje, papildomai purškiamos probiotiniais preparatais“, – įdiegtas priemones, leidžiančias mažinti kvapus, vardijo Kauno RATC specialistė.
Pasak jos, tokios priemonės yra tęstinės – jos nuolat diegiamos ir tobulinamos pagal techninės priežiūros ir aplinkosaugos planus.
„Investicijos planuojamos etapais, atsižvelgiant į įrenginių nusidėvėjimą, technologinį poreikį ir aplinkosaugos reikalavimus. Per pastaruosius metus didžiausios investicijos skirtos oro valymo įrenginiams, biofiltrams ir pastatams atnaujinti, nes būtent nuo jų veikimo priklauso, kaip efektyviai valdomas kvapų susidarymas.
Kadangi mišrių komunalinių atliekų kiekiai išlieka dideli, įrenginiai nuolat dirba intensyviu režimu. Todėl investicijos į jų priežiūrą ir modernizavimą yra būtinos, siekiant išlaikyti veiklos efektyvumą ir užtikrinti atitikimą aplinkosaugos reikalavimams. Ateityje numatoma tęsti investicijas į technologinius sprendinius ir įrenginių priežiūrą, siekiant dar efektyviau valdyti procesus ir mažinti kvapų sklidimo riziką“, – aiškino Ž. Valaitytė.
Paprašė pasiaiškinti
Vos tik Kauno rajono savivaldybė sulaukė gyventojų skundų, buvo kreiptasi į Kauno MBA, kad paaiškintų, dėl ko vėl gyvenvietėse juntami blogi kvapai.
„Prašome savivaldybei kaip įmanoma greičiau pateikti išsamią informaciją, dėl kokių priežasčių, galimai nuo Kauno MBA įrenginių, galėjo sklisti nemalonūs kvapai, pranešime nurodytu laikotarpiu (ar nurodytu laikotarpiu nebuvo avarijų, remonto darbų Kauno MBA įrenginiuose, kitų nenumatytų aplinkybių, dėl ko galėjo atsirasti nemalonių kvapų).
Taip pat apie atsakingų institucijų atliktus patikrinimus (2024–2025 m.) ir jų išvadas, reaguojant į gyventojų nusiskundimus dėl nemalonių kvapų, galimai sklindančių nuo Kauno MBA įrenginių, ir apie konkrečias įgyvendintas, įdiegtas ir planuojamas diegti kvapų susidarymą ir sklaidą mažinančias priemones“, – šiuo raštu Kauno rajono meras Valerijus Makūnas kreipėsi į Kauno MBA.
Bendro sprendimo nėra
Kauno MBA steigėjai ir dalininkai – Kauno miesto ir rajono, Kėdainių, Jonavos, Raseinių, Prienų, Kaišiadorių rajonų savivaldybės. Vadinasi, norint investuoti į naujų įrenginių, galinčių mažinti kvapus, diegimą, visi dalininkai turėtų dėl šio klausimo susitarti. Tačiau, atrodo, savivaldybės tarpusavyje nelinkusios ieškoti bendrų sprendimų.
Nuo kvapų dažniausiai kenčia Kauno miesto ir rajono savivaldybių gyventojai, kitų savivaldybių kvapai paprastai nepasiekia, nes jos geografiškai toliau nuo paties objekto, tad joms mažiau skauda dėl vis pasikartojančio dvoko.
Kauno rajono savivaldybė neatsakė, ką pati ketina daryti, kad problema būtų sprendžiama. Kitos savivaldybės konkrečių atsakymų taip pat neturėjo.
„Kauno RATC patikrino Kauno MBA vykusius ir vykstančius gamybos procesus, tačiau nebuvo fiksuota nukrypimų nuo technologinio proceso, kurie darytų įtaką kvapams. Įrenginiuose vyksta tik biologinių atliekų apdorojimo procesai, kompostavimo metu nenaudojamos jokios cheminės medžiagos. Nuolat vykdoma įrenginių priežiūra ir taikomos kvapų mažinimo priemonės. Teritorijoje aplink Ramučius veikia įvairios pramonės įmonės, tarp jų – ir chemine veikla užsiimančios bendrovės, todėl kvapų šaltiniai gali būti įvairūs“, – jokių konkrečių veiksmų neįvardijo Kauno miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė.
„Raseinių rajono savivaldybės administracija šiais metais negavo skundų dėl Kauno MBA veiklos. Kauno RATC ėmėsi priemonių kvapams suvaldyti. Taip pat Kauno RATC nuolat konsultuojasi šiuo klausimu su gerosios patirties turinčiais specialistais iš užsienio ir diegia priemones Kauno MBA, kurios būtų veiksmingos blogiems kvapams išvengti“, – nuo klausimo apie tai, kaip spręsti problemą ir ar savivaldybė prisidėtų finansiškai, komentavo Raseinių rajono atstovai.
Kaišiadorių rajono savivaldybė antrino, kad dėl šiukšlių rūšiavimo gamyklos skundų jie taip pat nebuvo gavę.
„Savivaldybės administracija neturi kompetencijų atlikti taršos ar veiklos patikrinimų, todėl taršos pobūdis ar dydis mums nežinomas – šiuos klausimus nagrinėti turi atsakingos aplinkosaugos institucijos. Kiek savivaldybei yra žinoma, Kauno MBA yra įdiegusi kvapų sklidimo mažinimo priemonių.
Savivaldybės atstovams lankantis objektui priklausančioje teritorijoje lapkričio 6 d., kvapų nebuvo juntama. Daugiau informacijos apie galimus gedimus, papildomus nurodymus ar taršos tyrimų rezultatus savivaldybė neturi“, – taip pat į klausimą apie tai, ar bus rastas bendras sutarimas su kitais dalininkais dėl investicijų į Kauno MBA, neatsakė Kaišiadorių rajono savivaldybė.
„Kauno diena“ prašė komentaro ir kitų dalininkų, tačiau atsakymų nesulaukė.
