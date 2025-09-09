„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: Žaliakalnio kompotas ir žymūs dailininkai

„Kauno detalių“ įkūrėjas, gidas Laimonas Užomeckis šį kartą kviečia į Žemaičių gatvę, kurioje išlikęs žymaus dailininko Petro Kalpoko namas. Tačiau menininko vardu pavadinta netoliese esanti gatvė. Sužinosime, kodėl.
Taip pat aplankysime dar kelias žymių dailininkų gimimo vietas ir užsuksime į taip vadinamą Žaliaklnio kompotą, gavusį šį vardą dėl gatvių, pavadintų įvairių vaisių vardais. Šiame rajone rasime ir iki mūsų dienų išlikusį seniausią mieste mūrinį pastatą.
Kviečiame žiūrėti:
