Kauno biurų rinkos variklis – IT sektorius

Sėkminga partnerystė

Keturias IT bendroves jungiantis klasteris „Blaster“ yra vienas ryškiausių šio sektoriaus atstovų, tad, siekdamas didesnės plėtros, jis keliasi į BLC. Šis IT rinkos žaidėjas verslo centre nuomosis 3 tūkst. kv. m plotą.

Tai yra puikus pavyzdys, kaip kokybiškų biurų pasiūla gali padėti IT sektoriui siekti geresnių veiklos rezultatų ir konkuruoti globalioje rinkoje.

„IT bendrovėse yra daug kūrybingų, nestandartiškai mąstančių žmonių, ir tuose verslo centruose, kur veikia aktyvi bendruomenė, sukurta tinkama aplinka, verslas gauna papildomų naudų. Čia gimsta ir sėkmingai gyvuoja partnerystės. Puikus pavyzdys – BLC įsikursiantis klasteris „Blaster“. Šalia verslo centro veikia universitetai, rengiantys IT specialistus, todėl, „Blaster“ pribrendus plėtrai, naujų komandos narių toli ieškoti nereikės, o dėl biuro plėtros BLC galimybių taip pat netrūksta“, – kalbėjo SBA nekilnojamojo turto bendrovės „Urban Inventors“ vadovas Giedrius Cvilikas.

Giedrius Cvilikas/SBA nuotr.

BLC naujakuriai – į klasterį „Blaster“ susijungusios keturios žinomos IT bendrovės: „TeleSoftas“, „SneakyBox“, „Adeo Web“ ir „Tandemum“. Klasterio atstovai pripažino, kad pandemija pakoregavo planus ir biure teko keisti darbo koncepciją iš atvirų erdvių į labiau kabinetinę, tad persikraustymas į BLC bus tarsi užtikrinimas, kad darbuotojai galės būti saugūs, bet kartu turės puikias sąlygas siekti geriausių rezultatų.

„Pagaliau turėsime biurą, kuris atsparus pandemijoms, nes kiekviena komanda turės savo kabinetą. Žinoma, visas IT sektorius moka dirbti iš namų, bet yra labai svarbi komandinė ir kūrybinė dvasia. Darbas iš biuro IT sektoriui yra inovacijų variklis“, – mitus, kad viską galima padaryti dirbant nuotoliniu būdu, sklaido „TeleSofto“ vadovas Algirdas Stonys.

Daugiau nei paprastas biuras

Tuose verslo centruose, kuriuose aktyvi bendruomenė ir sukurta tinkama aplinka, verslas gauna papildomų naudų.

Klasterio „Blaster“ atstovai taip pat pažymėjo, kad, renkantis biurą, kreipė dėmesį ne tik į modernias, patogias darbo vietas, bet ir kuriamą papildomą vertę.

„Siekiant pritraukti geriausius specialistus, reikia visumos: tiek darbo adekvataus užmokesčio, tiek draugiško kolektyvo, įdomių darbų ir pan. Labai svarbu, kad darbo aplinka būtų pozityvi. Pasikalbėjus su darbuotojais, paaiškėjo, kad iš tiesų žmonėms reikia turėti biurą, kuriame galėtų koncentruotis į darbą, tačiau tas biuras turi atitikti pasikeitusius lūkesčius. Darbuotojai turi turėti galimybę kažkur netoli vaikus nuvesti į darželį, galbūt pertraukos metu užsiimti joga ar dirbti terasoje. Tad atsikėlę į BLC mes pagerinome darbo sąlygas, kad komandos nariui būtų patogu šalia darbo rasti ir papildomų paslaugų“, – biurų ir papildomų paslaugų svarbą įvardijo „Adeo Web“ vadovas Paulius Nagys.

„Žinoma, dalis darbuotojų vis tiek dirbs namuose, galbūt net kitose valstybėse, tad reikia visus tuos žmones sujungti, todėl kardinaliai keičiasi biuro suvokimas. Reikia turėti konferencijų erdvių, bet jos bus mažesnės, galbūt užtenka kabinos, į kurią ateitų žmogus ir kompiuteryje susitiktų su šimtais kolegų“, – apie tai, kad pandemijos kontekste biurai turi transformuotis į kitokias darbo erdves, pridūrė pašnekovas.

Pasak G.Cviliko, IT sektoriui svarbiausia – ne biuro plotas, o tai, kad erdvėse būtų galima kurti bendrystės jausmą. Tokią patirtį „Urban Inventors“ vadovas pastebėjo dirbant su tarptautinėmis ir Lietuvos IT bendrovėmis Kaune verslo centruose BLC ir „Kauno dokas“ bei Vilniuje „Green Hall“ verslo slėnyje.

„IT bendrovių darbuotojams svarbu, kad biuras nebūtų vien apie darbą. Jie noriai dalyvauja mūsų siūlomose sveikatinimo, fizinio aktyvumo, tvarumo iniciatyvose – žingsnių iššūkiuose, bokso treniruotėse ir panašiai. Specialistams svarbu turėti kur susiburti per pertraukėles ar pabendrauti neformaliai po darbo – ar tai būtų poilsio erdvės verslo centre, ar SBA atnaujintoje ir gyvybės prisipildžiusioje Vienybės aikštėje įrengtos poilsio zonos ir ekstremalaus sporto zona“, – apie tai, kad svarbu ne tik biuro patalpos, bet ir papildomos vertės darbuotojams, kalbėjo G.Cvilikas.

Anot jo, darbdaviai vis daugiau dėmesio skiria darbo aplinkai, todėl BLC verslo centras siekia būti pirmuoju Lietuvoje, įvertintu darbuotojų gerovės ir sveiko pastato sertifikatu „Fitwel“.

Kauno potencialas

BLC verslo centras yra įsikūręs universitetų pašonėje, todėl IT bendrovės gali pritraukti profesionalų, kurie papildytų komandą. Kai biurų pastatai yra patogiose vietose, įrengti taip, kad sudarytų galimybes verslams plėstis, neabejojama, kad Kaunas gali tapti ne tik Lietuvos, bet ir reikšmingu pasaulio IT sektoriaus centru.

Klasterio įmonių vadovai (iš kairės) A.Stonys, P.Nagys, L.Ubarevičius ir V.Narbutas įsitikinę, kad Kauno IT rinka plėsis. (SBA nuotr.)

„Klientai teigiamai atsiliepia apie lietuviškus IT startuolius, be to, vis didesnės kompanijos čia steigia savo būstines, tad tikrai matome, kad Kaunas yra labai patrauklus. Jei ir toliau taip sparčiai vystysis IT sritis, neabejoju, kad po kelerių metų visa geriausia programinė įranga bus kuriama būtent Kaune. Siekiant privilioti tikrų profesionalų, reikia sukurti tinkamas darbo sąlygas ir kelti įdomias užduotis, tada proveržis tikrai garantuotas“, – teigė A.Stonys.

„Kaunas – daug potencialo IT srityje turintis miestas. Galima tikėtis didėjančios įvairovės ir naujų sėkmingų segmentų atsiradimo. Kaune jau susiformavusi gana gyvybinga IT rinka. Matant, kaip plečiasi miesto infrastruktūra ir verslo centrai, galima drąsiai tikėtis tolesnio šios srities proveržio. O norint toliau išlaikyti pagreitį, reikalingi kompleksiniai sprendimai: įvairesnės IT srities studijos universitetuose, galimybės bendradarbiauti. Mūsų atveju artimas ryšys su universitetais išties pasiteisina. Kauno studentai yra motyvuoti, aktyvūs, o svarbiausia – turintys labai stiprių fundamentalių žinių“, – antrino bendrovės „SneakyBox“ vadovas Liudas Ubarevičius.

Pasak bendrovės „Tandemum“ vadovo Vytauto Narbuto, susijungus į klasterį yra papildomų galimybių kurti kartu, o ne konkuruoti vieniems su kitais. Tokios bendradarbiavimo galimybės taip pat didina Kauno potencialą tapti svarbiu IT rinkos žaidėju.

„Mūsų klasterio variklis – stipri ir aktyvi bendruomenė, jungianti apie 300 darbuotojų. Nesvarbu, kad kai kurios bendrovės mažos, bet būnant po vienu stogu svarbi galimybė vieniems iš kitų mokytis. O verslo aplinka Kaune yra labai palanki pritraukti įdomių projektų“, – teigė „Tandemum“ vadovas.