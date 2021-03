Kauno abiturientams – nemokamos papildomos konsultacijos

Stiprėjant susirūpinimui dėl artėjančių brandos egzaminų, Kaune startuoja nauja iniciatyva – nemokami lietuvių kalbos, matematikos, chemijos, fizikos ir biologijos užsiėmimai dvyliktokams. Autoritetingų pedagogų komanda pasirengusi padėti mokyklas baigiantiems auklėtiniams rengiant papildomas nuotolines konsultacijas. Šitaip tikimasi kompensuoti per karantiną patirtus mokymosi sunkumus ir dėl to atsiradusias spragas.

Pagalba baigiantiems mokyklas

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras drauge su Kauno miesto savivaldybe vieni pirmųjų šalyje parengė mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimo planą. Juo siekiama aukštesnių mokinių pasiekimų, o pagrindinis programos akcentas – visiškai nemokamos konsultacijos abiturientams.

„Šiemet visoje šalyje ir pasaulyje mokiniai susidūrė su nemenkais sunkumais – teko prisitaikyti prie pasikeitusio pamokų pobūdžio, persiorientuoti į mokymąsi nuotoliniu būdu. Vis dėlto daugiausia iššūkių kyla abiturientams. Net ir įprastomis sąlygomis baigiamieji metai – įtemptas laikotarpis, o šiemet jis papildomai apipintas nežinomybe. Norime, kad mokyklas baigiantys kauniečiai patirtų kuo mažiau streso ir pasiektų kaip įmanoma geresnių rezultatų, todėl raginame juos aktyviai dalyvauti nemokamose konsultacijose“, – teigė Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Ona Gucevičienė.

Nuo kovo prasidedančiuose užsiėmimuose mokiniai galės gilinti žinias lietuvių kalbos, matematikos, chemijos, fizikos, biologijos dalykuose, su pedagogų pagalba „užkamšyti“ turimas spragas bei geriau pasiruošti artėjantiems egzaminams.

Profesionaliausi pedagogai

Nuotolinėse konsultacijose mokinių lauks kvalifikuota pagalba. Jas Kauno gimnazijų abiturientams vesti pakviesti tie mokytojai, kurių auklėtiniai pelno aukščiausius įvertinimus.

„Pavyko suburti aukščiausią kvalifikaciją turinčius ir didžiulę patirtį sukaupusius mokytojus – savo dalykų ekspertus. Miestas savo ruožtu skyrė lėšų šiam projektui įgyvendinti. Šiuo sudėtingu laikotarpiu Kauno pedagogų bendruomenė demonstruoja tvirtą solidarumą ir lyderystę. Toks požiūris įkvepia ir leidžia pagrįstai tikėtis, kad bendromis pastangomis atsversime tuos praradimus mokymosi procese, kuriuos galėjo nulemti karantino sukelti sunkumai. Siekiame, kad pasitikdami artėjančius brandos egzaminus abiturientai būtų užtikrinti savo žiniomis“, – apie iniciatyvą kalbėjo Kauno pedagogų kvalifikacijos centro (KPKC) direktorė Rasa Bortkevičienė.

Pirmoji matematikos konsultacija suplanuota jau kovo 9-ąją. Mokytojai nusiteikę nuodugniau paaiškinti tuos dalykus, kurie prisijungusiems mokiniams kels daugiausia klausimų, taip pat nagrinės buvusių egzaminų užduotis. Kol kas matematikos konsultacijas numatyta rengti 2 kartus per mėnesį.

Parengtos šešių mokomųjų dalykų konsultacijos, tačiau organizatoriai ketina per šį mėnesį stebėti ir vertinti mokinių lankomumą bei atliepti jų poreikius. Atsižvelgdami į pačių abiturientų pageidavimus, mokytojai spręs, kiek ir kokių konsultacijų dar reikia. Atitinkamai kai kurios papildomos nuotolinės pamokos galės būti kartojamos, rengiamos dažniau.

Būtina išankstinė registracija

Balandžio mėnesį į tvarkaraštį numatyta įtraukti ir konsultacijas besirengiantiems užsienio kalbų brandos egzaminams. Beje, nuo ateinančio mėnesio gali būti pradėtos rengti ir papildomos kontaktinės gamtos, tiksliųjų mokslų, kalbų konsultacijos mokymosi sunkumų patiriantiems mokiniams mažose grupelėse.

„Kol kas kviečiame tik Kauno gimnazijų abiturientus – norime pažiūrėti, įsivertinti, kaip mokytojams ir mokiniams iš skirtingų mokyklų seksis susikalbėti, dirbti, susitarti. Jei matysime, kad viskas vyksta sklandžiai, į nuotolines konsultacijas jungtis kviesime ir abiturientus iš kitų šalies miestų, miestelių mokyklų. Sulaukėme palankių vertinimų iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, todėl tikime, kad šis Kauno ėjimas gali tapti pavyzdžiu ir kitoms Lietuvos savivaldybėms. Mielai pasidalinsime savo patirtimi su kolegomis“, – pasakojo KPKC vadovė R. Bortkevičienė.

Pasak pašnekovės, jau vien registracijos metu didelis mokinių aktyvumas parodė, kad tokia iniciatyva abiturientams šiuo metu ypač reikšminga. Keli šimtai vietų matematikos ir lietuvių kalbos užsiėmimuose užsipildė vos per porą dienų, tuo metu gamtos mokslų dalykų konsultacijose dar likę laisvų vietų.

Be to, greta mokomųjų užsiėmimų numatyta ir papildoma paskaita „Kaip be streso išlaikyti egzaminus?“, kurią abiturientams skaitys VDU Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros docentas, socialinių mokslų daktaras Visvaldas Legkauskas.

Nemokami užsiėmimai Kauno gimnazijų abiturientams turėtų vykti iki birželio. Pageidaujantieji tapti jų dalyviais iki konsultacijos dienos privalo užsiregistruoti: bit.ly/konsultacijos-abiturientams.