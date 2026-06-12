Kauniečius pasitiks atsinaujinusi Liepų alėja

„Kurdami ir atnaujindami viešąsias erdves siekiame, kad jos taptų natūralia gyventojų kasdienybės dalimi. Narsiečių Liepų alėja kvies ne tik pasivaikščioti ar pailsėti gamtoje, bet ir burtis bendruomenei, leisti laiką su šeima, atrasti naujas veiklas po atviru dangumi. Tokios erdvės kuria gyvesnį ir jaukesnį miestą“, – teigia Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Atnaujintoje teritorijoje tarp brandžių liepų įrengtas medinis pasivaikščiojimų takas, leidžiantis patogiai mėgautis gamta ir atsiveriančiais vaizdais. Greta tvenkinio įkurta terasinė poilsio erdvė su apšvietimu, kviečianti stabtelėti ir pasimėgauti ramybe bet kuriuo paros metu.
Tokios erdvės kuria gyvesnį ir jaukesnį miestą.
Erdvė pritaikyta įvairiems lankytojų poreikiams. Čia įrengta vaikų žaidimų aikštelė, atkurta buvusi sodo zona su augalais, kuriais galima ne tik grožėtis, bet ir ragauti jų vaisius ar uogas. Patogesniam patekimui į teritoriją įrengti nauji tilteliai, o šalia kanalo suformuotas akmenų takas. Pakrantės apsodintos prie vandens augančiais ir žydinčiais augalais, suteikiančiais erdvei dar daugiau gyvybės ir natūralaus grožio. Visą teritoriją papildo modernus apšvietimas, užtikrinantis jaukią atmosferą vakarais.
Jau birželio 17 dieną vyks Narsiečių Liepų alėjos atidarymo šventė. 18 val. prasidėsiančiame renginyje dalyvių lauks edukacinės ir kūrybinės veiklose visai šeimai. Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka pakvies dalyvauti interaktyviame literatūriniame žaidime, lauks stalo ir lauko žaidimai. Kūrybinėse dirbtuvėse bus galima pasigaminti įvairių suvenyrų, o Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos erdvėje vyks vabzdžių viešbučių dirbtuvės.
Renginio dalyviai taip pat galės dalyvauti bičių edukacijoje, sužinoti daugiau apie bičių gyvenimą, liepų medų ir iš natūralaus vaško pasigaminti žvakę. Gerą nuotaiką kurs spalvoto smėlio mandalų edukacija, veidukų piešimas vaikams bei kojūkininkų pasirodymai.
18.10 val. mažųjų lauks nuotaikinga programa pagal animacinį filmą „Šunyčiai patruliai“, kurios metu vaikai leisis į įvairias misijas, žaidimus ir šokių iššūkius. 18.50 val. koncertą surengs jaunoji atlikėja Adelė Kulakauskaitė, o 19.20 val. šventinę nuotaiką tęs Liepa Vasiliauskaitė, dovanojanti šiltą ir vasarišką muzikinę programą.
Narsiečių Liepos alėjos atnaujinimas – dar vienas žingsnis kuriant žalesnį, patogesnį ir gyventojų poreikiams pritaikytą Kauną. Naujoji erdvė kvies ne tik ilsėtis gamtoje, bet ir atrasti bendrystę, pažinti aplinką bei mėgautis kokybišku laisvalaikiu visais metų laikais.
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