Il­ga­lai­kiai pro­jek­tai

„Toks van­duo – di­džiau­sias pra­na­šu­mas“, – per van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nių ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ją sa­kė Kau­no meras Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis, kal­bė­da­mas apie Kau­ne išgau­na­mą na­tū­ra­lų ir sau­gų ge­ria­mą­jį van­de­nį.

„Ir atei­ties kar­tos il­gus de­šimt­me­čius ga­lės sėk­min­gai naudo­tis šia iš es­mės at­nau­jin­ta van­den­vie­te ir šiais įrengi­niais“, – nea­be­jo­jo „Kau­no van­de­nų“ ge­ne­ra­li­nis direk­to­rius Ra­mū­nas Šuls­kus.

Van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nių pro­jek­to ran­go­vo UAB „Ei­ge­sa“ di­rek­to­rius Eimantas Ba­ra­vy­kas, per­duo­da­mas ob­jek­tą, kons­ta­ta­vo, kad „Kau­nas tu­ri dar vie­ną iš­ma­nų šiuo­lai­kiš­ką ob­jek­tą“.

Kau­no mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jai po­že­mi­niu ge­ria­mu van­de­niu ap­rū­pi­na­mi iš Ei­gu­lių, Kle­bo­niš­kio, Vi­čiū­nų ir Pet­ra­šiū­nų van­den­vie­čių.

Dau­ge­lis Eu­ro­pos ša­lių pri­vers­tos nau­do­ti pa­vir­ši­nį van­de­nį, ku­ris pa­si­žy­mi prastes­ne ko­ky­be. „Mū­sų re­gio­nui la­bai pa­si­se­kė“, – sa­kė „Kau­no van­de­nų“ generalinis di­rek­to­rius Ra­mū­nas Šuls­kus.

Jų po­že­mi­nius van­de­nis mai­ti­na Ne­ries ir Ne­mu­no upių van­duo, ku­ris filtruojamas smė­lio žvy­ro nuo­gu­lų, per 3–12 mė­ne­sių ap­va­ly­tas me­cha­niš­kai ir bak­te­rio­lo­giš­kai pa­ten­ka į grę­ži­nių filt­rus, kur jau siurb­liais pum­puo­ja­mas vartotojams.

Van­duo yra ge­ros ko­ky­bės, ta­čiau „Kau­no van­de­nys“ tuo neap­si­ri­bo­ja. Siekiama, kad gy­ven­to­jus pa­siek­tų kuo ge­res­nis van­duo, juo la­biau kad Kau­no mies­te ir ra­jo­ne di­dė­ja ge­ria­mo­jo van­dens po­rei­kis, nes vyks­ta ak­ty­vi mies­to ir ra­jo­no plėt­ra. To­dėl vie­nas po ki­to įgy­ven­di­na­mi il­ga­lai­kiai van­dens ko­ky­bės gerinimo pro­jek­tai.

Van­duo iš Vi­čiū­nų van­den­vie­tės, ku­rį nuo­trau­ko­je pa­si­ruo­šę ra­gau­ti (iš kai­rės į de­ši­nę) ran­go­vų va­do­vai R.Rai­žys ir E.Ba­ra­vy­kas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V.Ši­liaus­kas, Kau­no me­ras V.Ma­ti­jo­šai­tis, „Kau­no van­de­nų“ generalinis di­rek­to­rius R.Šuls­kus, pa­sie­kia net treč­da­lį „Kau­no van­de­nų“ klien­tų Kau­ne ir Kau­no ra­jo­ne. (Jus­ti­nos La­saus­kai­tės nuo­tr.)

Iš kur nuo­sė­dos?

Iš Vi­čiū­nų van­den­vie­tės, ku­rio­je sėk­min­gai baig­tas įgy­ven­din­ti van­dens ko­ky­bės ge­ri­ni­mo pro­jek­tas, Kau­no mies­tas ir ra­jo­nas gau­na net treč­da­lį vi­so rei­ka­lin­go ge­ria­mo­jo van­dens kie­kio. Van­den­vie­tė yra ant­ra pa­gal pa­jė­gu­mą.

Šiuo me­tu iš Vi­čiū­nuo­se esan­čių sep­ty­nio­li­kos van­dens grę­ži­nių ge­ria­mą­jį vandenį var­to­ja Vaiš­vy­da­vos, Vi­li­jam­po­lės, Lam­pė­džių, Verš­vų, Mar­ve­lės, Aleksoto, Fre­dos, Nau­ja­mies­čio, Vi­čiū­nų, Bi­ru­tės, Že­mų­jų Šan­čių, Pa­ne­mu­nės, Kaz­liš­kių, Ro­kų 1, Ro­kų 2 gy­ven­to­jai.

Van­dens va­ly­mo pro­ce­sas pa­leis­tas pa­laips­niui. Da­lis filt­rų pra­dė­jo veik­ti dar me­tų pra­džio­je, ki­ti į sis­te­mą įjung­ti vė­liau. Šiuo me­tu va­ly­mo įran­ga baig­ta sustyguoti, ji jau vei­kia vi­su pa­jė­gu­mu, jų val­dy­mą iš ran­go­vų penk­ta­die­nį oficialiai pe­rė­mė „Kau­no van­de­nys“.

Van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­niai, ku­riuos įreng­ti „Kau­no van­de­nims“ at­siė­jo 6,8 mln. eu­rų, pa­de­da ja­me su­ma­žin­ti na­tū­ra­liai esan­tį man­ga­no ir ge­le­žies kie­kį. Kam to rei­kia?

Ok­si­duo­jan­tis mi­nė­tiems mik­roe­le­men­tams su­si­da­ro jun­gi­niai, ku­rie iš­krin­ta nuo­sė­do­mis. Šios de­šimt­me­čius kau­pė­si vamz­dy­nuo­se. Jos su­ky­la, kai paleidžiamas van­duo po pau­zių, kai lai­ki­nai bū­na už­da­ro­mos tam tik­ros vamzdynų at­kar­pos, pa­vyz­džiui, nau­jų var­to­to­jų pri­jun­gi­mui, dėl ava­ri­nių situacijų ar gy­ven­to­jams na­muo­se at­lie­kant re­mon­to dar­bus.

Teks luk­te­lė­ti

Vi­čiū­nų van­den­vie­tės van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­niai jau vei­kia vi­su tem­pu, ta­čiau ge­riau­sios įma­no­mos van­dens ko­ky­bės dar teks luk­te­lė­ti, nes rei­kia lai­ko išvalyti vamz­dy­nams, ypač ma­gist­ra­li­niams.

Iš van­den­vie­tės iš­te­ka itin ko­ky­biš­kas van­duo, ta­čiau jis te­ka per vamz­džius, ku­riuo­se nuo se­no yra pri­si­kau­pę nuo­sė­dų. Dėl to da­lis vamz­dy­nų kei­čia­mi, da­lį ban­do­ma pra­plau­ti. Per pus­me­tį, me­tus vamz­dy­nai pa­ma­žu bus iš­plau­ti ir, esant ge­res­nei van­dens ko­ky­bei, juo­se nuo­sė­dos ne­be­si­kaups ir van­duo nebesidrums.

Di­džiau­siais ge­ria­mo van­dens iš­tek­liais pa­si­žy­mi Pet­ra­šiū­nų van­den­vie­tė, kurioje van­dens va­ly­mo įren­gi­niai įreng­ti dau­giau nei prieš de­šimt­me­tį.

„Prak­ti­ka ro­do, kad po metų–pusantrų pro­ble­mų dėl gy­ven­to­jus pa­sie­kian­čio van­dens ko­ky­bės la­bai su­ma­žė­ja“, – tei­gė R.Šuls­kus. Tad, vei­kiant van­dens gerinimo įren­gi­niams, kei­čiant ir va­lant vamz­dy­nus si­tua­ci­ja bus ga­lu­ti­nai suvaldyta ir Nau­ja­mies­ty­je, Šan­čiuo­se, kur van­dens ko­ky­bė pa­sta­rai­siais metais svy­ruo­da­vo daž­niau nei ki­tur.

De­šimt koš­tu­vų

Su­dė­tin­giau­sia pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo da­lis, kaip dės­tė ran­go­vo UAB „Ei­ge­sa“ di­rek­to­rius Ei­man­tas Ba­ra­vy­kas, bu­vo, kad vi­sos įren­gi­nių sta­ty­bos me­tu privalėjo už­tik­rin­ti ne­pert­rau­kia­mą van­dens tie­ki­mą Kau­no mies­to gy­ven­to­jams.

Ta­čiau tu­rė­da­mi so­li­džią pa­tir­tį bend­ro­vės at­sto­vai pui­kiai su­si­tvar­kė su užduotimis, sėk­min­gai įvyk­dė pro­jek­tą Vi­čiū­nų van­den­vie­tė­je ir pe­rė­jo dar­buo­tis į Kleboniškio van­den­vie­tę.

Abiem at­ve­jais bend­ro­vė lai­mė­jo šiems pro­jek­tams įgy­ven­din­ti „Kau­no vandenų“ skelb­tus kon­kur­sus.

Vi­čiū­nų van­den­vie­tei pa­rink­ta už­da­ra slė­gi­nė įren­gi­nių sis­te­ma. „Tai už­tik­ri­na pa­ti­ki­mes­nę ge­ria­mo­jo van­dens ap­sau­gą. Ga­li­ma kont­ro­liuo­ti ir pa­ti­ki­mai apsaugoti ob­jek­tą nuo ga­li­mos išo­rės tar­šos (bak­te­ri­jų, vabz­džių ler­vų) ar sąmoningų di­ver­si­jų, nes slė­gi­niuo­se už­da­ro ti­po įren­gi­niuo­se nė­ra tie­sio­gi­nio van­dens kon­tak­to su ap­lin­ka“, – tei­gė E.Ba­ra­vy­kas.

To­kio ti­po slė­gi­mi­nio va­ly­mo įren­gi­niai yra mo­der­nes­ni, sau­ges­ni ir efek­ty­ves­ni už at­vi­ro ti­po va­ly­mo įren­gi­nius, be to, grei­čiau pa­sta­to­mi ir pri­rei­kia ma­žiau vietos. Už­da­ri įren­gi­niai bus įreng­ti ir Kle­bo­niš­ky­je. Ten nu­ma­ty­ta pa­sta­ty­ti aštuonis koš­tu­vus.

Vi­čiū­nų van­den­vie­tė­je įreng­ta de­šimt koš­tu­vų, ku­rių val­dy­mo al­go­rit­mas vi­siš­kai au­to­ma­ti­zuo­tas. Di­des­nis vož­tu­vų skai­čius leis pa­di­din­ti ko­ky­biš­ko van­dens tiekimą pi­ko va­lan­do­mis.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Ska­niau­sias – iš Ei­gu­lių

„Kau­no van­de­nų“ la­bo­ra­to­ri­jos ty­ri­mų duo­me­ni­mis, Ei­gu­lių van­den­vie­tė­je išgauto van­dens sko­ni­nės sa­vy­bės ir ki­ti pa­ra­met­rai yra vie­ni aukš­čiau­sių. Gerais ko­ky­bės pa­ra­met­rais pa­si­žy­mi ir van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­nius tu­rin­čio­je Pet­ra­šiū­nų van­den­vie­tė­je iš­gau­na­mas van­duo.

Ta­čiau Kle­bo­niš­ky­je ir Vi­čiū­nuo­se iš­gau­na­mą van­de­nį dar ga­li­ma pa­ge­rin­ti, mažinant ge­le­žies ir man­ga­no kie­kį. Vi­čiū­nuo­se tai jau da­ro­ma, Kle­bo­niš­ky­je ge­ri­ni­mo įren­gi­niai dar tik sta­to­mi.

Ti­ki­ma­si, kad dar­bai Kle­bo­niš­ky­je bus baig­ti po pu­sant­rų me­tų. Iš šios vandenvietės van­duo tie­kia­mas Ši­lai­nių, Do­mei­ka­vos ir vi­sos šiau­ri­nės mies­to da­lies gy­ven­to­jams.

Pa­bai­gus šias sta­ty­bas, Kau­no van­dens ge­ri­ni­mo pro­jek­tai bus lai­ki­nai už­baig­ti.

Kau­nui pa­si­se­kė dar ir dėl to, kad di­džiau­sios jo van­den­vie­tės – Pet­ra­šiū­nų ir Vi­čiū­nų – yra Ne­mu­no ba­sei­ne. Kal­bant apie Ast­ra­vo elekt­ri­nės, tie­sio­giai susijusios su Ne­ri­mi, ke­lia­mą ri­zi­ką už­terš­ti šią upę, Kau­nas ne­lik­tų be geriamojo van­dens. Mums pa­kak­tų dvie­jų mi­nė­tų van­den­vie­čių.

Per­nai „Kau­no van­de­nys“ iš­ga­vo ir var­to­to­jams pa­tie­kė 18,06 mln. kub. m vandens.