Kauniečiai plūsta į kapines: rankose – žvakės ir gėlės

Vienose miesto kapinėse sutikta šeima tikino, kad atvyko iš rajono ir ketino aplankyti kelias kapines, mat artimieji pasibarstę įvairiose vietose, todėl tenka dėliotis maršrutus, kaip patogiau visus aplankyti.
„Pradėjome nuo Karmėlavos kapinių, tada Petrašiūnai, Panemunė. Tikimės maršrutą užbaigti Eigulių kapinėse. Kitą dieną važiuosime pas vyro giminaičius, bet jie palaidoti jau tolėliau nuo Kauno“, – kalbėjo Renata.
Paklausus, kiek tenka žvakių vežtis, kai amžinojo poilsio atgulusių artimųjų sąrašas toks ilgas, moteris tikino, kad dabar žvakučių dega saikingai. „Naudojame žvakių įdėklus, tai nereikia kas kartą pirkti stiklinių žvakidžių. Ant kiekvieno kapelio – po kelias švieseles. To pakanka, juk vis tiek ne mes vieni kapus lankome ir kiti kažką nuo savęs atneša. Daug nereikia, nes po švenčių tenka viską mesti lauk“, – teigė pašnekovė.
Reikia malda artimuosius palydėti, o ne vis eiti ir eiti, jiems ramybę drumsti.
Kita moteris keliavo pas vyrą, kuris amžinojo poilsio atgulė pernai. Ji rankose nešėsi chrizantemą ir sakė, kad žiedai papuoš kapavietę. „Su šiomis gėlėmis paprasta. Didelis krūmas užpildo erdvę. Vyras mėgo baltą spalvą, man patinka geltona, todėl ir chrizantemą paėmiau kelių spalvų, kad abiem tiktų“, – tarstelėjo vyresnio amžiaus moteris.
Kai kurie gėlėmis ir žvakėmis apsirūpino iš anksto, kiti – dairėsi pas prekybininkus, kurie ties kapinių teritorija išdėliojo platų augalų ir žvakių pasirinkimą. Vienas kalbintas prekeivis antrino, kad žmonės dabar saikingai naudoja žvakių. „Seniau visą paletę nešdavosi, dabar – po vieną ar dvi žvakutes. Atrodo, kad ir kapaviečių gėlėmis nenori apkrauti, todėl dažnai renkasi vieną gėlės žiedą, kurį pamerkia prie kapo, arba mažą krepšelį“, – tendencijas pastebėjo gėlių pardavėjas.
Dar viena šeima, atvykusi aplankyti palaidotų senelių, tikino, kad dviejų dienų kapų lankymui tikrai nereikia. „Atvežėme žvakutę ir viskas. Nesuprantu tų, kurie visą savaitgalį kapines lanko. Reikia malda artimuosius palydėti, o ne vis eiti ir eiti, jiems ramybę drumsti. Gyviesiems laiko reikia skirti“, – savo poziciją išsakė Jūratė.
