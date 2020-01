Kaune neveiks „Socialinis taksi“, bet neįgaliuosius veš kitos įstaigos

Savivaldybė sako, jog paslaugą ir toliau teiks kitos įstaigos, kurių teikti projektai buvo geriau įvertinti.

„Socialinis taksi“ taip pat nutraukė neįgalių vaikų vežimo į dienos centrus sutartį nes, pasak jos teikėjų, patyrė didelius nuostolius. Paslauga kasdien naudojosi apie 40 negalią turinčių vaikų, keliaudavusių į dienos centrus.

Negavo finansavimo

„Socialinio taksi“ programą vykdantis Nacionalinis socialinės integracijos institutas praėjusią savaitę paskelbė, jog yra priverstas stabdyti paslaugų teikimą Kaune.

„Nepaisant didėjančio paslaugų poreikio šiemet Kauno miesto savivaldybė finansavimo šioms neįgaliesiems skirtoms paslaugoms nesuteikė, todėl paslaugos organizatoriai šiame mieste priversti stabdyti veiklą“, – skelbiama „Socialinio taksi“ puslapyje.

Kauno savivaldybė BNS patvirtino, jog paslauga negavo finansavimo pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų programą, tačiau pabrėžė, jog finansavimas skirtas kitoms įstaigoms, teikiančioms analogišką paslaugą.

„Socialinis taksi“ prašė jiems 2020 metams skirti beveik 72,8 tūkst. eurų.

Kol kas iš „Socialinio taksi“ klientų Kaune girdime tik nusiskundimus, kad nėra būdų nuvykti į darbą, taksi vairuotojai yra nepaslaugūs ir palieka asmenis pusiaukelėje.

Pasak savivaldybės, keliauti pageidaujantys neįgalieji gali kreiptis į VšĮ „Alavesta“, Kauno neįgaliųjų draugiją, bendrovę „Sidabrilis“, Lietuvos samariečių bendrijos Kauno skyrių, Maltos ordino pagalbos tarnybą.

„Dalis šių įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų turi transporto priemones, tinkamas vežti ir sunkią negalią turinčius asmenis su lydinčiu asmeniu. (...) Taip pat tokią paslaugą teikia viena iš savivaldybės biudžetinių įstaigų – Kauno miesto socialinių paslaugų centras. Dėl transporto paslaugų teikimo asmenys gali tiesiogiai kreiptis į nurodytas įstaigas“, – teigia Kauno savivaldybės Socialinių paslaugų skyriaus laikinoji vedėja Guoda Vaičekauskaitė.

Tačiau „Socialinio taksi“ atstovai sako, kad buvę jų klientai siūlomomis paslaugomis yra nusivylę arba jų apskritai negauna.

„Dirbantiems ar aktyvų gyvenimą gyvenantiems asmenims, mūsų žiniomis, šiuo metu niekas individualaus pavėžėjimo neįgaliesiems paslaugų neteikia. Tokią informaciją turime iš savo klientų kasdieninių skambučių ir dalinimosi „Facebook“ socialiniame tinkle“, – BNS informavo „Socialinio taksi“ programos vadovės asistentė Erika Mackevičiūtė.

„Kol kas iš „Socialinio taksi“ klientų Kaune girdime tik nusiskundimus, kad nėra būdų nuvykti į darbą, taksi vairuotojai yra nepaslaugūs ir palieka asmenis pusiaukelėje, t.t.“, – teigė ji.

Pasak Nacionalinio socialinės integracijos instituto vadovės Monikos Stankevičiūtės-Juknienės, per mėnesį Kaune „Socialinis taksi“ atlikdavo 200 kelionių.

Kaip ji sakė BNS, Kaune veikė tik vienas automobilis, todėl paslauga buvo teikiama perpus mažiau kartų nei, pavyzdžiui, Vilniuje, kur važinėja du automobiliai, tačiau tai buvo susiję su ribotomis galimybėmis, o ne su mažesniu poreikiu.

Vaikų vežimas – nuostolingas

„Socialinis taksi“ pernai taip pat teikė neįgalių vaikų pavėžėjimo bei palydėjimo į ugdymo centrus paslaugas. Projekto jie teigia ėmęsi, nes daugiau niekas nedalyvavo konkursuose šiai paslaugai teikti, bet sutartį teko nutraukti, nes ji buvo itin nuostolinga.

„Jie (savivaldybė – red.) darė pirkimą, mes jame dalyvavome. Įkainius tuo metu apskaičiuoti buvo be proto sunku, nes niekas iš mūsų to anksčiau nebuvo daręs, Kauno miestas to nebuvo daręs ir mes labai rizikavome ir taip, galiausiai patyrėme nemažą nuostolį“, – pasakojo M. Stankevičiūtė-Juknienė.

„Mes praradome labai daug – galėjome drąsiai pasileisti dar vieną automobilį šiais metais“, – sakė ji.

Pasak vadovės, nutraukti šią sutartį buvo labai apmaudu, nes apie ją sulaukė daug gerų atsiliepimų.

Savivaldybė teigia, kad vaikų vežimui į dienos centrus bus skelbiamas naujas viešasis pirkimas.

Vaikams, kurie anksčiau gavo tokias paslaugas, jas teikia savivaldybės biudžetinės įstaigos: viena įstaiga veža iš mokyklų į dienos centrus, kita – iš dienos centro namo. Dalį vaikų bendru sutarimu veža patys dienos centrai.

Savivaldybės teigimu, kol kas nusiskundimų dėl to, kad vaikai būtų likę be pavėžėjimo nebuvo gauta.

2019 metais „Socialinio taksi“ paslaugos buvo teikiamos daugiau kaip 3 tūkst. asmenų aštuoniuose miestuose. Šiemet paslauga bus teikiama Vilniaus ir Klaipėdos miestuose bei rajonuose, Panevėžyje, Zarasuose bei Visagine, netrukus žadama ją pradėti teikti Ukmergėje ir Utenoje.

„Socialinis taksi“ pabrėžia vykdantys ne tik vežimo paslaugą, bet savo klientams suteikiantis ir visas kitas paslaugas, kurių reikia norint užtikrinti orią kelionę. Ši paslauga teikiama įvairiu paros metu, nėra ribojamos vietos, kur neįgalieji gali vykti.

Kaune ši paslauga teikta nuo 2015 metų.