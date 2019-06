Kaune iškilo aukščiausias Lietuvoje kryžius

Vos prieš šešerius metus įsteigtos Kauno šv. Jono Pauliaus II (popiežiaus) parapijos Šilainiuose tikinčiųjų kasdienes ir nuoseklias pastangas pirmąjį birželio sekmadienį vainikavo į dangų pakilęs 33 metrų aukščio kryžius – aukštutinė būsimos bažnyčios dalis. Į kryžiaus pašventinimo iškilmes susirinko per pusę tūkstančio žmonių.

Laukė su nerimu

Kryžius į dangų turėjo pakilti gegužės 31 dieną, tačiau dėl sudėtingos konstrukcijos ir reikalingų papildomų atramų kėlimo metu, jo iškėlimo darbus teko vis atidėti. Būta nuogąstavimų, kad nepavyks laiku pastatyti ir teks šventinti gulintį kryžių.

„Vilties nepraradome, laikėmės kaip tikra bendruomenė, vienas kitą padrąsindami, kad suspėsime iki šventės. Labai džiaugiamės ir dėkojame bendrovės „Kauno kranai“ vadovui ir profesionaliai komandai bei visiems statybininkams.

Darbininkai neskaičiuodami valandų plušo iki išnaktų, darbus baigė tik 2 valandą 30 minučių nakties iš gegužės 31-osios į birželio 1-ąją. Nors ir su jauduliu krūtinėje, buvo gera stebėti šias nekasdienes statybas“, – sakė parapijos projektų vadovė Diana Karvelienė.

Pasižiūrėti kylančio kryžiaus atėjo gyvenantys kaimynystėje, kiti fotografavo iš balkonų, siuntė nuotraukas.

Susirinko per pusę tūkstančio žmonių

„Bažnyčia pirmiausia statoma žmonių širdyse“, – sakė arkivyskupijos apaštališkasis administratorius vyskupas Algirdas Jurevičius, sveikindamas savo vizituojamą šv. Jono Pauliaus II parapiją Kaune, jos kleboną kunigą Andrių Alminą, pastoracinę tarybą, visus, kurie nuoširdžiai prisideda prie parapijos bendruomenės telkimo ir naujos bažnyčios statybos.

Iš tiesų, gyvoji Dievo bažnyčia čia pradėjo kurtis 2013 metais. Neilgai trukus parapijos tikintieji ėmė dūgzti it bitės avilyje. Per nepilnus šešerius metus nuveikta daugybė gražių ir prasmingų darbų, surengta eilė renginių, galiausiai – pradėta statyti bažnyčia. Į kryžiaus šventinimo iškilmes sugūžėjo per pusę tūkstančio tikinčiųjų. Šventė vyko lauke, buvo sustatytos palapinės, imituojant būsimą bažnyčią.

Dėkojo už kiekvieną eurą

Iškilmių metu šv. Jono Pauliaus II parapijos klebonas kunigas A. Alminas dėkojo visiems didesnėmis ar mažesnėmis aukomis prisidėjusiems prie šventovės statybos. Beje, kryžius iškilo bendrovei „Kaminta“ parodžius gerą valią. Įmonė sutiko padaryti mokėjimo atidėjimą. Tačiau per numatytą terminą parapijai teks padengti 150 tūkstančių eurų skolą.

„Labai nuoširdžiai prašau visų pagal galimybes prisidėti, taip pat būti ambasadoriais skleidžiant šią žinią“, – sakė kunigas A. Alminas.

Naujojoje bažnyčioje suplanuota širdžių siena, kurioje plaks visų aukotojų, paaukojusių 100 eurų ar daugiau statybai ir norinčių įprasminti savo intenciją bažnyčioje, širdys. Medinėse plokštėse bus išraižomos vardinės ar proginės širdys.

Už mecenatus, rėmėjus ir aukotojus kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį yra aukojamos šv. Mišios parapijos koplyčioje.