Kaune bėgsiantis R. Kančys gali tapti istorijos dalimi, dalyviams – 10 tonų vandens

Tačiau šiemet kauniečiai žada nustebinti ne tik masiškumu, bet ir aukštais rezultatais – įvairiose distancijose dalyvauti užsiregistravo net penki Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių dalyviai.

„Kauno maratone bėgs virš 5000 dalyvių. Ypač didelis susidomėjimas jaučiasi 10 km rungtimi – jau dabar išpirktos visos registracijos. O pagal dalyvių skaičių daugiausiai dalyvių bus 5 km varžybose, kaip ir įprasta“, – aktyvumu džiaugėsi „Citadele Kauno maratono“ direktorius Regimantas Tarasevičius.

Nors daugiau nei 50 procentų visų bėgsiančių sudarys kauniečiai, gausias delegacijas turės baltarusiai, latviai ir ukrainiečiai. Pastarųjų gretose bus praėjusiais metais maratoną ir pusmaratonį atitinkamai laimėjusios Irina Masnik bei Katerina Karmanenko.

Tuo tarpu didžiausios lietuvių viltys siejamos su vyrų maratono rungtimi – čia olimpietis Remigijus Kančys sieks nutiesti kelią į planetos čempionatą bei įvykdyti šių varžybų normatyvą, tai yra, įveikti 42,195 km nuotolį greičiau nei per 2 val. 16 min.

Be to, R.Kančys gali tapti greičiausiai maratoną mūsų šalyje įveikusiu lietuviu apskritai: dabartinis rekordas nuo 1991-ųjų priklauso Česlovui Kundrotui, kada jis distanciją įveikė per 2 val. 18 min. 49 sek.

„Kaune yra trys galimybės: pirma – laimėti, antra – pagerinti trasos rekordą, trečia – paskutinę akimirką nugriebti normatyvą į pasaulio čempionatą, – prieš atsakingą startą variantus vardijo R.Kančys. – Pagal trasą, tikrai galima pasiekti gerus rezultatus. Trasa yra net lygesnė nei Berlyno, bet geriems rezultatams įtaką gali daryti oras – lietus ar karštis.“

Karštis. Atsižvelgiant į pastarųjų dienų oro sąlygas, yra tikimybė, kad sekmadienį prakaitas nuo bėgikų galvų lašės ne tik dėl patirto fizinio krūvio. Tačiau Kauno maratono organizatoriai galimoms karščio bangoms pasiruošė iš anksto – renginio dieną trasoje bus net 10 tonų vandens.

„Su karštu oru susiduriame ne pirmus metus, taip įvyko 2015-aisiais. Nuo tų metų vandens stoteles išdėliojame dvigubai dažniau nei turėtų būti pagal standartus – ne kas 5 km, bet kas 2,5 km. Atsižvelgiant į orą, jei matome, kad tikrai bus labai karšta, užsakome daugiau vandens iš mūsų rėmėjų „Fuldataler“, – paaiškino R.Tarasevičius.

Kauno maratono metu bėgimo entuziastai jėgas išbandyti galės šešiose rungtyse – „Citadele“ maratone, „Hollister“ pusmaratonyje, „Continental“ 10 km, R1 5 km, 1,5 km šeimų bei 400 m vaikų bėgimuose.