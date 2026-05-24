Kaune atidarytas vandens sporto sezonas

„Gegužė – pats metas vandens sporto sezono startui“, – taip tarsi vienu balsu kartojo kasmetinių, jau tradicija tapusių lenktynių „Kaunas Jet“ dalyviai.
Šeštadienį Nemuno upėje įprastą ramybę keitė greitis ir variklių garsai, o pačiame sezono atidaryme prie starto linijos stojo ne profesionalai, o visiški šio sporto naujokai mėgėjai, jėgas išbandę slalomo rungtyje.
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„Šį kartą ne sportininkams, o būtent mėgėjams. Tai yra paprastiems kauniečiams, kurie gali išbandyti vandens motociklą truputėlį kitaip – ne taškydami, ne plaukdami bet kur, o būtent išbandydami savo jėgas trasoje ir įveikdami ją laiku“, – pasakojo Lietuvos vandens motociklų sporto federacijos prezidentas Tomas Gurkšnys.
Dalyviai varžėsi trijose skirtingose kategorijose: jaunių, moterų ir vyrų. Tarp jauniausių geriausiai pasirodė ir pergalę nuskynė Jokūbas Petruškevičius.
„Emocijos tikrai geros. Nežinau, ką čia dar pasakius. Patiko tikrai. Man gerai sekėsi. Pralėkiau viską, šiek tiek pašokinėjau per bangas. Neblogai“, – kalbėjo J. Petruškevičius.
Vyrų gretose varžovams vilčių nepaliko Kęstutis Genys. O, štai, moterų klasėje nepralenkiama buvo Karina Grigaitienė.
„Nežinau, labai visko daug ir tiesiog važiavau, plaukiau. Patiko. Dabar reikės pirkti vandens motociklą“, – juokėsi K. Grigaitienė.
Šiomis varžybomis duota simbolinė įžanga į jau kitą savaitgalį prasidėsiančias Lietuvos vandens motociklų pirmenybes, kuriose varžysis profesionalai. Pirmosios lenktynės vyks Lenkijoje, o vėliau čempionatas keliaus per Birštoną, Elektrėnus, Kupiškį ir rugsėjį simboliškai finišuos Kauno mariose.
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