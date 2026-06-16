Kaunas rūpinsis miesto garbės piliečių laidotuvėmis

„Tai visiškai naujas tvarkos aprašas. Daug metų turime Kauno garbės piliečių apdovanojimus, bet palaidojimo, kaip miestui nusipelniusių asmenų, neturėjome. Todėl dabar nuspręsta turėti savo miesto garbės piliečių laidojimo tvarką.
Esant laidojančio asmens prašymui, Kauno miesto savivaldybė galės organizuoti ar prisidėti prie Kauno miesto garbės piliečių laidojimo, ceremonijos organizavimo ar kapo priežiūros, paminklų įrengimo“, – kalbėjo Kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
Nuspręsta turėti savo miesto garbės piliečių laidojimo tvarką.
Ji nurodė, kad ne visi garbės piliečiai turi pakankamai pinigų, tad, jei bus artimųjų prašymas, Kauno miesto savivaldybė svarstys ir prisidės prie laidojimo kaštų padengimo. Be to, Kultūros skyriaus vedėja pridūrė, kad Kauno garbės piliečio laidotuvės gali būti organizuojamos ne tik prestižinėse Petrašiūnų kapinėse, bet ir kitose kapinėse, kurios patenka į miesto teritoriją.
„Tvarka galios Kauno miesto kapinėse. Pavyzdžiui, jei yra šeimos kapavietė Seniavos, Panemunės ar kitose kapinėse, bus galima laidoti ir ten. Gali būti tokia situacija, kad neliks kam prižiūrėti Kauno garbės piliečio kapo, tai jei mes jau žmogui suteikėme tokią garbę, tai turime pasirūpinti ir jo kapavietės priežiūra“, – nurodė A. Augonė.
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Projekto aiškinamajame rašte nurodoma, kad papildomų savivaldybės biudžeto lėšų poreikis iš anksto tiksliai nenustatomas, nes Kauno garbės piliečių laidotuvių organizavimo atvejai yra pavieniai ir nereguliarūs. Lėšos šiam tikslui bus planuojamos 2027 m. biudžete, o jei lėšų prireiks dar šiemet, bus atsižvelgta į konkretų poreikį.
Kultūros skyriaus vedėja informavo, kad Kaunas garbės piliečio vardą yra suteikęs 37 asmenims, iš jų dvidešimt jau mirę.
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