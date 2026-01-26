 Kaunas kviečia į istorinį įvykį

bus eismo ribojimų
2026-01-26 16:57
Pranešimas spaudai

Vasario 4-ąją kauniečiai bei miesto svečiai kviečiami stebėti neeilinį įvykį – tūkstantinę Vokietijos ginkluotųjų pajėgų atstovų, daugianacionalinės NATO kovinės grupės „Lietuva“ bei Lietuvos kariuomenės karių eiseną Senamiesčiu bei karių rikiuotę Santakos parke. Iškilmingoje ceremonijoje vadovavimą kovinei grupei Lietuvos kariuomenės „Geležinio Vilko“ brigada perduos Vokietijos kariuomenės 45-ajai šarvuotajai brigadai „Lietuva“. Simbolinis veiksmas žymi atsakomybės perėmimą, abipusį pasitikėjimą bei bendrą pasirengimą gynybai.

Ceremonijos ašis – vėliavos perdavimas

Vokietijos kariuomenės buvimas Lietuvoje – itin svarbi NATO kolektyvinės gynybos dalis. Tai stiprina Lietuvos gynybinius pajėgumus, aiškiai demonstruoja sąjungininkų solidarumą bei įsipareigojimą viso regiono saugumui. 

Tai ryškiai atsispindės vasario 4-ąją vyksiančioje ceremonijoje Kauno Senamiestyje, kurioje dalyvaus apie 2 tūkst. uniformuotų Vokietijos brigados, kitų NATO sąjungininkų bei Lietuvos kariuomenės karių su ginklais ir vėliavomis. Tai išskirtinė galimybė kauniečiams bei miesto svečiams gyvai pamatyti NATO sąjungininkų vienybę, karinę drausmę ir puoselėjamas tradicijas.

Renginio dieną gyventojai kviečiami dalyvauti visuomenei atviruose šventės renginiuose. Nuo 10 val. tikintieji laukiami Šv. Mišiose Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, kur bus palaiminti tarnybą atliekantys kariai. 11.30 val. Senamiesčio gatvėmis – maršrutu nuo Kauno „Lituanica“, per Rotušės aikštę iki Santakos parko stadiono – iškilmingai žygiuos tūkstantinė karių kolona. Gyventojai kviečiami karius pasitikti pagrindinėje šventės vietoje – Santakos parke.

Šventės kulminacija prasidės vidurdienį, 12 val., Santakos parko sporto aikštyne. Čia vyks iškilminga karių rikiuotė, skambės sveikinimo kalbos ir bus atlikta vadovavimo perdavimo ceremonija – brigada „Geležinis Vilkas“ perduos atsakomybę Vokietijos kariuomenės 45-ajai šarvuotajai brigadai „Lietuva“.

Vėliavos perdavimas – vienas svarbiausių šventinės ceremonijos momentų. Lietuvos kariuomenėje nuo seno puoselėjama tradicija kaip simbolinį vadovavimo ženklą perduoti karinę padalinio vėliavą. Istoriškai ji simbolizuoja padalinio garbę, tapatybę ir ryžtą, todėl vėliavos perdavimas visada laikomas išskirtiniu pasitikėjimo ir bendrystės simboliu.

Detali renginio programa ir kita aktuali informacija bus skelbiama internete.

Pasiruošimas šventei

Pirmosiomis vasario dienomis, dėl pasiruošimo NATO daugianacionalinės kovinės grupės vadovavimo perdavimo ceremonijai, dalyje Senamiesčio numatyti laikini eismo ir automobilių statymo vietų ribojimai. Gyventojų ir miesto svečių prašoma supratingumo.

Nuo vasario 2 d. 8 val. iki vasario 4 d. 15 val. karių transportui bus rezervuotos dvi viešos automobilių stovėjimo aikštelės – prie Kauno pilies ir kitoje Jonavos gatvės pusėje. Šiuo laikotarpiu automobilių stovėjimas bus draudžiamas Jonavos, M. Valančiaus ir Muziejaus gatvėse, dalyje Rotušės aikštės bei Prieplaukos krantinėje. 

Tėvai, vežantys vaikus į Senamiestyje įsikūrusias ugdymo įstaigas, galės juos išleisti ties Vytauto bažnyčia. Senamiesčio gyventojai ir lankytojai raginami iš anksto planuoti keliones, rinktis alternatyvias parkavimo vietas ir atidžiai stebėti laikinus kelio ženklus, nes kai kuriose gatvėse bus taikomi papildomi ribojimai. Gyventojai ir aptarnaujantis transportas nebus praleidžiami tik ribotą laiką, kol vyks karių žygiavimas.

Vasario 3-iąją numatyta generalinė šventinio renginio repeticija. Po rytinio piko, apie 9 val., Pilies žiedo prieigose numatyti trumpalaikiai eismo ribojimai, judėjimą gatve reguliuos policijos pareigūnai, pirmenybę teikdami karių transportui.  Karo policijos pareigūnai budės ir karių žygiavimo maršrute – nuo 10 iki 12 val. planuojama eisenos generalinė repeticija maršrutu Kauno „Lituanica“ prieigos–M. Valančiaus g.–Rotušės a.–Muziejaus g.–Prieplaukos krantinė. 

Kauno m. savivaldybės nuotr.

Ceremonijos dieną, vasario 4-ąją, eismo ribojimai Senamiestyje truks iki 15 val. Renginio metu galimi ir laikini pėsčiųjų judėjimo ribojimai ceremonijos teritorijoje, todėl prašoma gyventojų ir lankytojų vadovautis budinčių pareigūnų nurodymais.

