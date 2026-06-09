 Kaunas kviečia Gedulo ir vilties dieną prisiminti tremtinių likimus bei puoselėti istorinę atmintį

Kaunas kviečia Gedulo ir vilties dieną prisiminti tremtinių likimus bei puoselėti istorinę atmintį

2026-06-09 14:49
Pranešimas spaudai

Birželio 13–14 dienomis Kaunas minės Gedulo ir vilties dieną bei 85-ąsias masinių Lietuvos gyventojų trėmimų metines. Gyventojai bei miesto svečiai kviečiami sustoti, prisiminti skaudžius šalies istorijos įvykius ir pagerbti žmones, kurių likimus paženklino sovietinės represijos, artimųjų netektys. Minėjimo programoje – koncertai, pilietinės akcijos, edukacijos ir meniniai pasirodymai, atskleidžiantys tremties patirtis bei vilties išsaugojimo svarbą.

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„Istorija ir būdo tvirtybė yra mūsų lietuviškos tapatybės pagrindas. Ji neatsiejama nuo mūsų šaknų, istorijos, patirtų išbandymų ir pagarbos žmonėms, išgyvenusiems tremtį, nepriteklių bei kitus okupacinio režimo žiaurumus. Šie drąsūs žmonės savo pavyzdžiu įrodo, kad net sunkiausiomis aplinkybėmis galima išsaugoti viltį, orumą ir tikėjimą ateitimi. Tai ne tik istorinės atminties dalis, bet ir įsipareigojimas perduoti šią stiprybę ateities kartoms kaip gyvą liudijimą, kad mūsų dvasios nepalauš jokia priespauda“, – sakė Kauno miesto vicemeras Mantas Jurgutis.

Istorinių įvykių minėjimas prasidės birželio 13-ąją. Vidurdienį Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Parko padalinyje (P. Lukšio g. 60) skambės nemokamas Gedulo ir vilties dienai skirtas koncertas. Jame pasirodys Eigulių seniūnijos bendruomenės ansamblis „Kaunėnai“ ir Kauno folkloro ansamblis „Gilė“.

Birželio 14-osios programa kvies aktyviai įsitraukti į atminties puoselėjimą – nuo 11.50 val. Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje vyks pilietinė akcija „Atminties neištremsi“. Visi norintieji savo lūpomis galės išsaugoti ir įgarsinti nuo sovietų represijų nukentėjusių Lietuvos gyventojų vardus, pavardes ir likimus: grįžo, negrįžo, likimas nežinomas. Norintieji dalyvauti skaitymuose, kviečiami registruotis ČIA. Renginyje bus formuojama ir gyva skaitymų eilė. Svarbi šios pilietinės akcijos dalis – visuotinė tylos minutė. Nuo 11.59 iki 12 val. visa Lietuva akimirkai sustos tyloje, taip pagerbdama nukentėjusius tautiečius.

Kauno miesto savivaldybės nuotr.

Popietę, nuo 15 val., Kauno IX forto memorialiniame komplekse lankytojų lauks renginys „Birželio sodas 2026“. Edukacinėse veiklose bus galima susipažinti su tremtinių kasdienybe ir kūrybiškumu sudėtingomis sąlygomis – išbandyti rašymą ant beržo tošies, sužinoti apie tremtyje gamintus žaislus ar tautinių raštų kūrimą. Programą papildys aktoriaus Dainiaus Svobono teatralizuotas pasakojimas bei dainuojamosios poezijos atlikėjų pasirodymai.

Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje 16 val. prasidės koncertas „Išgyventi ir atminti“, skirtas Gedulo ir vilties dienos 85-mečiui. Meninėje programoje susipins tremties laikų laiškų ir užrašų motyvai, poezijos skaitymai, lietuviškos dainos bei kariliono muzika.

Visi minėjimo programos renginiai yra nemokami. Išsami programa.

Šiame straipsnyje:
Gedulo ir vilties diena
masiniai trėmimai
Kaunas

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Komentarai

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Komentarai

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vardiklis
Kaunas, tai kas kviečia, įvardikite prašau...
0
-1
Kauniečiai
Tikimės ruZkių kekšius po kojomis nepasimaišys.
1
-1
Kopūstas
Dėkokit koncevams kurie užzslaptino KGB darbuotojus artimus ,rankos krauju suteptos.
3
-1
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