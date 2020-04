Laiptinių gaiva

Vos pravėrus namų duris daugiabučių gyventojus vis dažniau pasitinka švarios laiptinės. Kovojant su koronavirusu, pradėta dezinfekuoti daugiabučių namų laiptines. „Kauno švaros“ specialistų, apsiginklavusių purkštukais su virusus naikinančiu skysčiu, sulaukė jau virš puse tūkstančio Kauno daugiabučių.

Karantino metu paskelbtos rekomendacijos, kaip teisingai valyti laiptines. Šiuo metu draudžiama šluoti laiptų pakopas, kad nekiltų dulkės. Laiptines galima valyti tik šlapiu būdu. Rekomenduojama drėgnai nuvalyti laiptus, turėklus, liftų kabinas, laiptinių palanges, telefonspynes. Svarbu naudoti chemines priemones, specialius valiklius, kad paviršiai būtų ne tik nuvalomi, bet ir dezinfekuojami, – taip bus sumažinta tikimybė, kad šiose bendrojo naudojimo erdvėse plis klastingas virusas.

Būtent čia „Kauno švaros“ darbuotojai ir atskubėjo gyventojams į pagalbą. Apsirūpinę būtiniausiomis priemonėmis, tirpalais, kurie naikina virusus ir bakterijas, darbuotojai išdezinfekavo jau daugiau nei 500 namų laiptinių. Dezinfekuotos ir saviizoliacijai skirto būsto bendrojo naudojimo patalpos.

Skelbiama, kad ir toliau bus tęsiama reguliari laiptinių priežiūra.

Miesto erdvių dezinfekcija

Išėję iš laiptinių žmonės patenka jau į kitas erdves, kuriose taip pat yra praeivių, todėl „Kauno švara“ rūpinasi ir įvairių Kauno vietų dezinfekcija. Specialiomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomenduotomis priemonėmis purškiami takeliai, gatvės, stotelių stoginės ir kitos erdvės.

Pastaruoju metu gerokai išsiplėtė dezinfekuojamų vietų sąrašas. Bendrovės „Kauno švara“ darbuotojų brigados nuolat specialiu tirpalu purškia viešojo transporto stoteles. Skaičiuojama, kad per dieną pavyksta dezinfekuoti 100 viešojo transporto stoginių ir jose esančių suolelių.

Dezinfekuojamos ir požeminės perėjos. Jose nuo šiol ne tik gerokai švariau, bet ir steriliau. To imtis buvo būtina norint pristabdyti viruso plitimą. Nors karantino metu rekomenduojama likti namuose, tačiau pastebima, kad nemaža dalis gyventojų vis tiek laiką leidžia parkuose, todėl miestas turėjo pasirūpinti ir šiomis erdvėmis. Specialia technika „Kauno švaros“ darbuotojams leidžiama dezinfekuoti įvairias lankytinas vietas, susibūrimų zonas, parkų takelius, suoliukus ir kitus objektus, prie kurių galėjo liestis žmonės.

Vyraujant sausiems orams pagrindinės Kauno gatvės kelias dienas iš eilės nulietos vandeniu, kad būtų sumažintas dulkėtumas, oro tarša kietosiomis dalelėmis ir jų poveikis kvėpavimo takams bei alergijoms. Dabar didėja miesto tvarkymo darbų apimtys, todėl gatvės ir šaligatviai laistomi vandeniu, o žvyruoti keliai – kalcio chlorido (druskos) tirpalu. Tuo tarpu parkų takeliai – virusus naikinančiu dezinfekciniu tirpalu.

Dar viena vieta, į kurią „Kauno švara“ atkreipė dėmesį, – buitinių atliekų konteineriai. Šiukšles išnešę gyventojai rankomis atidaro dangčius, pačios atliekos turi įvairiausių bakterijų, todėl nuspręsta konteinerius dar dažniau dezinfekuoti.

Naujos valymo mašinos

Nuo balandžio pradžios Kauno parkuose, pėsčiųjų zonose ir gatvėse praeiviai pastebi naujausią miestui tvarkyti skirtą techniką. Bendrovės „Kauno švara“ technikos parką papildė naujos vakuuminės valymo mašinos ir traktoriai. Šios naujovės užtikrins greitesnį ir efektyvesnį Kauno švarinimo procesą ir padės labiau tausoti aplinką.

„Pagrindinė mūsų bendrovės misija – maksimaliai tenkinti visuomenės poreikius. Kiekvienas kaunietis nori gyventi ir leisti laiką švariame, tvarkingame mieste. Dėl to turime palaipsniui naujinti ir tobulinti turimą technikos parką. Šįkart įsigyta pati moderniausia ir svarbiausia - ekonomiška technika, kuri mažiau terš aplinką. Tuo pačiu miesto viešųjų erdvių valymas vyks dar greičiau, o mieste bus švariau“, – komentavo „Kauno švaros“ generalinis direktorius S.Lazauskas.

Įsigytos keturios „Hako Citymaster 1600“ daugiafunkcės vakuuminės mašinos su pažangiausia gatvių valymo įranga yra kur kas siauresnės, mobilesnės ir manevringesnės. Inovatyvios konstrukcijos korpusas leidžia pasiekti sunkiai prieinamus plotus, lieka mažiau rankų darbo. Be to, šios mašinos padeda mažinti kietųjų dalelių koncentraciją mieste, nes efektyviai surenka visas dulkes.

Šiltuoju metų laiku mašinos drėgnuoju būdu šluos ir plaus šaligatvius, pėsčiųjų perėjas, atitvarus, bortelius ir suoliukus, nepalikdamos kylančių dulkių debesų. Nauja technika pasitarnaus laistant tiek pasodintus želdinius, tiek kabančias gėles. Pažangios technologijos leis vakuumines mašinas panaudoti ir žiemą: jomis bus valomas sniegas, o slidūs šaligatviai barstomi druska arba laistomi druskos tirpalu.

Be to, prie įsigytų traktorių „Kubota“ šiltuoju metų laiku bus prijungiamos gatvėms valyti skirtos šluotos ir drėkinimui skirti agregatai. Tai dar viena priemonė, padedanti kovoti prieš koronaviruso plitimą, nes bus galima greičiau ir efektyviau plauti miesto kelius. Žiemą ši technika taip pat nestovės be darbo, nes prie jos bus montuojami sniego valymo peiliai.

Naujosios transporto priemonės lengvesnės už pirmtakes, sveria iki 3,5 t, todėl su jomis bus galima saugiai tvarkyti ir pagrindinę miesto pėsčiųjų gatvę – Laisvės alėją.

„Senesni modeliai svėrė daugiau nei 4 t, todėl jie neatitiko keliamų reikalavimų ir atnaujintos Laisvės alėjos dalį tekdavo valyti rankiniu būdu. Nuo šiol darbai vyks greičiau ir efektyviau“, – pridūrė S.Lazauskas.

Šiuo metu miesto aplinkai tvarkyti skirtos technikos parką sudaro daugiau kaip 80 transporto priemonių. Tarp jų – 14 vakuuminių šlavimo mašinų, 19 traktorių ir 27 savivarčiai. Jau suplanuota, kad šiemet „Kauno švaros“ turimą parką papildys dar kelios vakuuminės šlavimo mašinos ir traktoriai, tad miesto švara tikrai bus pasirūpinta.