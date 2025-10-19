 Ką reiškia muzikuoti kartu, pajuto šimtai vaikų

Ką reiškia muzikuoti kartu, pajuto šimtai vaikų

2025-10-19 17:20 kauno.diena.lt inf.

Spalio 11 d. Batniavos kultūrinėje erdvėje „Parko7“ vyko vaikų ir jaunimo liaudiškos muzikos kapelos „Karklynėlis“ 20-ies metų veiklos jubiliejinis renginys.

Jubiliejus: vaikų ir jaunimo liaudiškos muzikos kapela „Karklynėlis“ gyvuoja jau 20 metų.
Jubiliejus: vaikų ir jaunimo liaudiškos muzikos kapela „Karklynėlis“ gyvuoja jau 20 metų. / I. Kaminskės nuotr.

Nuo 2005 m. Regina Aleknienė moko vaikus pažinti muzikos pasaulį – nuo paprastų natų iki sceninio atlikimo. Jie mokosi groti įvairiais instrumentais, dainuoja, keliauja po Lietuvą.

Kolektyvo credo – „Kuo daugiau muzikuojančių vaikų“ – ir šiandien ne tik žodžiai, bet ir realybė: šimtai vaikų per dvidešimt metų pajuto, ką reiškia muzikuoti kartu.

20 metų veiklos kelią lydėjo muzika, dainos, koncertai, kelionės ir šypsenos. Kapela yra nuolatinė Dainų švenčių, respublikinių ir tarptautinių festivalių dalyvė.

„Karklynėlis“ ir jo vadovė už ilgametę veiklą sulaukė padėkų ir gražių sveikinimų nuo Kauno rajono savivaldybės mero Valerijaus Makūno, švietimo, mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės, Batniavos seniūno Šarūno Pikelio, Raudondvario kultūros centro direktorės Jolantos Zizienės, Kulautuvos mokyklos bendruomenės.

Dainomis, šokiais ir sveikinimais prie šventinio koncerto prisidėjo artimiausi bičiuliai: folkloro ansamblis „Karklė“ (vad. R. Aleknienė) ir liaudiškų šokių kolektyvo „Vėjo malūnėlis“ jaunuolių grupė (vad. Gintarė Mieleškaitė).

Šiame straipsnyje:
vaikų ir jaunimo liaudiškos muzikos kapelos „Karklynėlisvaikų ir jaunimo liaudiškos muzikos kapela Karklynėlis
jubiliejinis renginys
Batniavos kultūrinė erdvė
Kauno rajono diena

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų