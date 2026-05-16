Jubiliejinė vienos iš europietiškiausių Kauno erdvių šventė – su dovanų ir siurprizų dalyviams gausa

Dėmesys – praeičiai, dabarčiai ir ateičiai
Jubiliejaus proga parengta gausi programa, kurioje – nemokamos ekskursijos, dirbtuvės, performansai ir kitos veiklos. O taip pat – keturios „Gatvės muzikos dienos“, šiandien taip pat vykstančios Kaune ir, beje, šiemet švenčiančios 20-metį, scenos.
„Šių metų jubiliejinio renginio tema „Putvinskio gatvės ritmai: praeitis, dabartis, ateitis“ kviečia pažvelgti ne tik į gatvės istoriją ir architektūrą, bet ir į šiandienos aktualijas, gyventojų ir miestiečių kasdienybę, aplinką bei galimas ateities vizijas. Šiuos ritmus bus galima patirti įvairiose veiklose – linoraižinio ar animacijos dirbtuvėse, ekskursijoje su augintiniais, performansuose bei menininkų Žygimanto Bėronto ir Liudviko Kesmino instaliacijose“, – kvietė kauniečius ir miesto svečius į šią šventę jos organizatorė – Kauno menininkų namų kultūrinės veiklos kuratorė Saulė Noreikaitė.
Nuo 13 iki 20 val. planuojamą renginio programą, kaip jau užsiminta, papildo įvairiai muzikai skirtos „Gatvės muzikos dienos“ scenos, įsikūrusios keturiose V. Putvinskio gatvės vietose – Velnių muziejaus kieme, prie restorano „Mamma Kitchen Stories“, baro „Olimpas“ terasoje ir šalia Žaliakalnio funikulieriaus.
Upių mitai, gatvės čiulbesiai ir nežmogiški dalyviai
Jubiliejinę šventę atidarė Lietuvos šaulių sąjungos meno kolektyvų pasirodymai ant Saulės laiptų, tapusių viena pagrindinių jos erdvių. Joje veikia nemokamos kūrybinės dirbtuvės – nuo mozaikų kūrimo iki apyrankių, apipintų upių mitais, gamybos. Šalia Saulės laiptų įsikūrė ir kolektyvinio plakato bei linoraižinio dirbtuvės „Atspauskim Putvinskį“. Čia numatytas ir orientacinio žaidimo „Putvinskio gatvės čiulbesiai“, startas. O šio žaidimo tikslas, anot renginio organizatorių, – prikelti prisiminimus apie šioje gatvėje aidėjusią tango muziką, užsienio diplomatų pašnekesius bei miesto burmistrų žingsnius, startas.
Rekomenduoja organizatoriai pasivaikščiojimą ir aplink Saulės laiptus, ieškant menininko Žygimanto Bėronto skulptūrų. O V. Putvinskio gatvės 38-ojo namo vidiniame kieme šventės dalyvių laukia videokūrinys „Kita gatvė“.
Tuo tarpu apie V. Putvinskio gatvės praeitį daugiau galima sužinoti kitame šio jubiliejinio renginio veiklų taške – šalia Žaliakalnio funikulieriaus, kur numatyta ekskursija „Pasivaikščiojimai po Kauną: Putvinskio gatvė nuo diplomatijos iki siuvėjų“. Beje, tai ne vienintelė į šios šventės programą įtrauka ekskursija. Kita – „Putvinskio gatvės pastatai ir žmonės“.
16 val. numatytas ir performansas „today it suits me“, kuriame vaidinanti Brilyanteena mėgins pusvalandžiui nukelti į ekstravagantiškos prabangos ir mados pasaulį.
Renginyje laukiami ir keturkojai. Prie Žaliakalnio funikulieriaus numatyta ekskursija–dirbtuvės šunims ir jų šeimininkams – menininkė Indrė Liškauskaitė ir LKD dresuotoja Nadežda Pavliuček kviečia, anot šventės organizatorių, žmogiškuosius ir nežmogiškuosius dalyvius patirti miesto erdves, žaidžiant ir atliekant įvairius pratimus.
Keisčiausios paralelės, koralai ir dingusi skulptūra
Trečiojoje šio jubiliejinio renginio erdvėje – Kauno menininkų namuose jo dalyvių taip pat laukia skirtingos kūrybinės dirbtuvės: akvarelės, ekslibrisų, komiksų ir terariumų gamybos.
Laukia čia šventės dalyvių ir šefo bei maisto tyrėjo Jonas Paleko vedamos maisto rauginimo dirbtuvės bei performatyvi paskaita apie pačias keisčiausias mus supančių mikroorganizmų ir mūsų elgesio paraleles.
Kauno menininkų namų salėje numatytas ir Gabrielės Bagdonaitės šokio kūrinio „kieta, minkšta, trapu“ pristatymas, pasitelkiant koralų įkūnijimo praktiką ir objektus, kuriant garsovaizdžius bei kviečiant intuityviai patirti kitą gyvybės formą.
Apie V. Putvinskio gatvės biologinę įvairovę – medžius, vabzdžius ir kitus dažnai nepastebimus, tačiau itin svarbius miesto gyventojams dalykus, renginio dalyviams žada papasakoti ir gamtininkas Tomas Pocius.
Šios jubiliejinės šventės metu menininkas Tadas Vincaitis-Plūgas ant V. Putvinskio gatvės 60-ojo namo, esančio šalia skulptorių tėvo ir sūnaus Antinių skvero, sienos ketina nupiešti maždaug iki 2000-ųjų šiame skvere stovėjusią jau dingusią skulptūrą.
Iškalbingos emocijos
Jubiliejinę „Putvinskio gatvės dieną“ planuojama uždaryti 19 val. Kauno menininkų namų amfiteatre numatytu grupės „Arklio galia“ koncertu.
„Kaip smagu gyventi tokioje gatvėje! Norėčiau, kad šventė niekada nesibaigtų!” – portalui kauno.diena.lt teigė šiame renginyje sutikta gerokai už jį jaunesnė Emilija, atėjusi į šią šventę su vyresniu broliu bei močiute, kuri vos spėjo lakstyti paskui vis naujų pramogų čia randančius anūkus.
„Puiku! Įdomu! Smagu! Tik gaila, kad jau baigiasi mūsų studijos Kaune ir ši šventė mums gali būti paskutinė“, – dalijosi savo emocijomis renginyje sutikta jaunuolių grupė.
Šventės organizatoriai – Kauno menininkų namai. Renginį finansuoja Kauno miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
(be temos)
(be temos)
(be temos)