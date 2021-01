Jau aišku, kada Centriniame pašte pradės skiepyti

Kaunas pradeda vakcinaciją

Iki šiol „Pfizer“ sukurta vakcina buvo skiepijami medikai, tiesiogiai dirbantys su COVID-19 pacientais, bei sunkiausi ligoniai, kuriems koronavirusas gali pridaryti daugiausia žalos. Dabar į Lietuvą atkeliauja „Modernos“ vakcina. Ja bus pradėti skiepyti slaugos namų darbuotojai ir gyventojai.

Kaune skiepijimo procesą kuruoja Kauno miesto poliklinika. Jos vadovas portalui kauno.diena.lt nurodė, kad trečiadienį „Moderna“ vakcina bus pradėti skiepyti žmonės tiek buvusiame Kauno centriniame pašte, tiek senelių namuose.

„Šį kartą gauname „Moderna“ vakciną, tad ja ir skiepysime. Trečiadienį bus skiepijami žmonės pagal sudarytą prioritetų sąrašą. Tai ir socialinės globos namų darbuotojai bei gyventojai, taip pat karščiavimo klinikos bei mobilaus patikros punkto darbuotojai. Vėliau bus skiepijami laboratorijų, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotojai, kurie keliauja į židinius“, – apie tai, kokie žmonės nuo rytojaus Kaune bus skiepijami, kalbėjo Kauno miesto poliklinikos vadovas Paulius Kibiša.

Šimtai skiepų

Jis patikslino, kad į Kauno centrinio pašto pastatą žmonės bus įleidžiami pagal sąrašą. Čia bus skiepijami minėtų įstaigų darbuotojai, o globos namų gyventojais bei tuo metu pamainoje dirbančiais asmenimis pasirūpins mobilios komandos bei pačių globos namų personalas.

„Per trečiadienį planuojame paskiepyti apie 480 žmonių. Dalis skiepų keliaus mobiliosiomis komandomis, kurios vakcinas pristatys į globos namus. Žinoma, viskas priklauso ir nuo to, kiek realiai vakcinos gausime. Tačiau pagal planą, per penkias darbo dienas turėtumėme paskiepyti apie 2,4 tūkst. žmonių“, – apie tai, kiek vakcinų planuojama panaudoti per pastarąsias dienas, nurodė P.Kibiša.

Kauno miesto poliklinikos vadovas teigė, kad Kauno centriniame pašte skiepijimui jau paruoštos erdvės. Čia įrengtos kabinos, tad vienose jų kauniečiai galės palikti viršutinius drabužius, užpildyti reikiamus dokumentus, o kitose kabinose bus paskiepyti. Taip pat suvežti kompiuteriai, elektroninė registracijos sistema, reguliuojanti žmonių srautus ir kita reikalinga įranga.

Vakcinacijos centras

Kauno miesto taryba paskutiniame praėjusių metų posėdyje pritarė, jog kauniečių masinė vakcinacija vyks Centriniame pašte, kuris šiuo metu yra nenaudojamas. Ši vieta pasirinkta dėl to, jog yra kauniečiams gerai žinoma, tad žmonėms nereikės klaidžioti ieškant vakcinacijos centro.

„Planuodami visuotinį skiepijimą, ieškojome tokios vietos, kuri būtų ne tik patogi, bet ir gerai žinoma visiems gyventojams. Šiandien tuščias stovintis buvęs Kauno centrinio pašto pastatas pasirodė būtent toks. Didelė erdvė pastato viduje padės užtikrinti saugias ir pakankamai greitas procedūras, kad per visuotinę vakcinaciją pavyktų aptarnauti kuo daugiau žmonių“, – kiek anksčiau teigė Kauno miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro vadovas Paulius Keras.

Kauno centrinio pašto pastatas priklauso bendrovei Lietuvos paštas. Kauno miesto savivaldybė su ja pasirašė nuomos sutartį.

Planuojama, kad startavus masinei vakcinacijai, pasiskiepyti norintys gyventojai turės užsiregistruoti specialiai tam skirtoje sistemoje ir paskirtu laiku atvykti į vietą. Skiepijimo eiga bus tokia pati kaip ir bet kurių kitų skiepų, tačiau jau dabar jaučiamas ypatingai didelis gyventojų susidomėjimas. Kauno centrinio pašto pastate per dieną galėtų būti vakcinuojama iki 1400 žmonių. Prireikus būtų pasitelkiamos ir papildomos tam tinkamos patalpos. Svarstoma, kai tik bus poreikis, antrąjį vakcinacijos centrą įrengti naujai pastatytoje ledo arenoje.