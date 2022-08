Išleisti vaiką į mokyklą tampa vis didesne prabanga: kiek atsieis šis rugsėjis?

Skaičiuoja išlaidas

Nors vasara neretai vėluoja, ruduo beldžiasi minučių tikslumu, o neretai ir anksčiau, nei norėtųsi. Įpusėjus rugpjūčiui vorai ima megzti storus tinklus, dienos prasideda vėsa ir gaivia rasa, o prekybos centruose vaikus ir jų tėvus sveikina ant prekystalių sukrautos mokyklinės prekės: piešimo, rašymo priemonės, sąsiuviniai, kuprinės.

Vieniems tai asocijuojasi su artėjančia rutina ir savotiška ramybe, kai nebereikės sukti galvos, kuo užimti nuobodžiaujančius, iš kampo į kampą besitrinančius vaikus, kitiems – su varginančiomis klajonėmis po parduotuves ir papildomomis išlaidomis.

Kalbintos pradinukų ir vyresniųjų klasių moksleivių mamos tikino, šiemet mokinių reikmenų krepšeliams jau išleidusios keliolika ar net keliomis dešimtis daugiau eurų nei ankstesniais metais ir tai toli dar ne visos išlaidos. Tikėtina, kad naujus mokslo metus ženklins pabrangę kardeliai, kuriuos mokslo ir žinių dienos išvakarėse nuo gėlių prekeivių prekystalių šluoja mokiniai, ir išaugę mokesčiai už popamokinės veiklos būrelius, pailgintos mokymosi dienos grupes ar pietus mokykloje.

Kraštutinumai: mokinio priemonių krepšelis siekia 250 eurų, tačiau yra ir tokių tėvų, kurie negaili dvigubai didesnės sumos. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Lauks akcijų

Pastaruosius kelerius metus mokinio priemonių krepšelis vidutiniškai siekė beveik 250 eurų. Maždaug 50 eurų tėvams kainavo kanceliarinės prekės, apie 100 eurų uniforma, dar apie 50 eurų – pratybos, 40 eurų – sporto ir šokių apranga. Atrodo, šiemet ši suma priartės prie 300 eurų. Antai, sąsiuviniai, be kurių neapsieina nė vienas moksleivis, pabrango maždaug 6 centais. Po kelias dešimtis centų daugiau atsieis spalvoti pieštukai ir kreidelės, parkeriai pabrango euru ar net dviem. Šoktelėjo ir penalų kainos. Dviejų dalių, pilnos komplektacijos penalas dabar gali kainuoti apie 40 eurų. Vienas svarbiausių pirkinių – kuprinė, už ją gali tekti atriekti išties solidžią 100 eurų ar net didesnę sumą.

„Pirmąją kuprinę pirkau dar pirmoje klasėje. Sūnus ją nešiojo ketverius metus. Nieko negaliu pasakyti, tikrai kokybiška, laikė gerai, bet jau apsitrynė kraštai, ėmė strigti vienas užtrauktukas. Priekinėje kišenėje išsiliejo flomasteris. Reikia naujos“, – kaunietė Audronė pasakojo, paieškų dar nepradėjusi, nes niekaip neranda kompromiso su vienuolikmečiu Titu.

Berniukas nori jaunatviškos, minkštomis sienelėmis, o mama žiūri, kad kuprinė būtų patogi, ergonominė ir ne itin brangi.

„Praėjusiais metais kelis kartus pakilnojau sūnaus kuprinę. Baisu! Svoris toks, kad man pačiai pečius nuspaustų. Todėl mano kriterijai kuprinei labai aiškūs – ji turi būti kuo patogesnė, nes labai abejoju, kad penktoje klasėje sumažės sąsiuvinių ir pratybų“, – Audra buvo kategoriška – jei jos ir sūnaus nuomonės išsiskirs kardinaliai, ji kliausis savąja, o jei ir ras tinkamą abiem, neskubės pirkti.

Tai ji darys įsibėgėjus rugsėjui, kai kuprinę ir kitas mokyklines priemones bus galima įsigyti su nuolaida.

„Pirkti pigiausios nenoriu, tačiau mokėti 100 eurų už kuprinę taip pat gaila. Žinau, kad tokių nuolaidų kaip kanceliarinėms prekėms nebus, bet gal ištaikysiu bent 30 ar 40 proc.“, – svarstė Audronė.

Kuprinei netaupys

Kaunietė Adrija į kuprines ėmė dairytis dar liepos pabaigoje. Mažiausiai šeimos atžalai – ketverių Auksei kuprinės dar nereikia, o štai aštuonerių metų Aureliją ir keturiolikmetę Austėją mama į mokyklą nori leisti su naujomis.

„Turiu kelias vietas, kur perku kuprines tiek kelionines, tiek mokyklines. Visos pasiteisino, todėl neeksperimentuosiu ir pirksiu ten pat, – Adrijos neatbaidė ir tai, kad šiemet už kiekvieną kuprinę teks pakloti maždaug 5–10 eurų daugiau. – Dviem kuprinėms išleisiu apie 120–140 eurų, o kitur sutaupysiu. Šiemet dukroms nepirksiu penalų, nes puikiai išsilaikė tie, kuriuos pirkau praėjusiais metais. Pieštukų, flomasterių irgi nereikės. Eisime prieš rugsėjį sąsiuvinių, piešimo lapų, guašo. Manau, tokiu metu bus dar didesnės akcijos.“

Vienintelis dalykas, kuriam tikrai nepavyks sutaupyti, – dukrų pratybos. Praėjusiais metais už jas mokėjusi kiek daugiau nei 40 eurų, Adrija bandė spėlioti, kiek atsieis šiemet. Kol kas jokių žinių iš mokyklos nėra, tačiau moteris neabejojo, kad jų kaina šoktelės mažiausiai keliais eurais.

„Aurelijos pratybos praėjusiais metais kainavo 43 eurus, o Austėjos – 47 eurus penktokams. Turbūt šiemet suma bus suapvalinta“, – skaičiavo dviejų vaikų mama.

Pabrango uniformos

Solidesnę pinigų sumą prieš rugsėjį šiemet žada išleisti ir kaunietės Astos šeima, auginanti 14 metų Dorotėją ir aštuonerių Veroniką.

„Klausiau žinias, ten sakė, kad pigiausias mokyklinis krepšelis vienam vaikui šiemet kainuoja 52 eurus. Tik nesupratau: skaičiuoja su uniforma ar be jos?“, – Asta skaičiavo, kad įtraukus išlaidas už mokyklinius drabužius, suma šoktelės gerokai virš šimto, o pridėjus kūno kultūros aprangą ir avalynę, dar daugiau.

Tarkime, vienoje Kauno gimnazijų, kurią lanko jos vyresnėlė, yra du mergaitiškos uniformos variantai. Vienas kasdienis, kitas – šventinis. Pastarąjį sudaro sijonas, švarkas su siuvinėta mokyklos emblema, balti marškinėliai ir kaklaskarė. Eilinėmis dienomis dukra būna su tuo pačiu sijonu, marškinėliais ir vienspalviu megztiniu. Už pastarąjį moteris mokėjo 31 eurą. 25 eurus atsiėjo marškiniai. Tiesa, jų reikia dvejų. Brangiausiai – 51 eurą kainavo švarkas. Kaklaskarė – 7 eurus, dar 4,5 – mokyklos emblema. Sijonas, kurio kol kas neturi, kainuos 25 eurus.

Faktas: išleisti vaiką į mokyklą tampa vis didesne prabanga. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

„Vyresnioji dukra viską išaugo arba sudėvėjo, todėl šiemet reikės visko nuo A iki Z. Viskas kainuos apie 170 eurų. Neskaičiuoju pėdkelnių ir batelių, be kurių taip pat neapsieisime“, – moteris džiaugėsi, kad trečiokei Veronikai pakaks tik naujo sarafano. Megztuką dukra mažai dėvėjo, o baltų palaidinių likę dar nuo vyresnės sesės ir pusseserių.

Paveikė karas

Nors akylai neseka kainų, Asta pastebėjo, kad kai kurie uniforminiai drabužiai pabrango. Tarkime, megztuko kaina šoktelėjo 2 eurais, o jaunėlės sarafanas net 4 eurais. Praėjusiais metais už pastarąjį kaunietė mokėjo 28, o šią vasarą jau 32 eurus. Pasikeitė ne tik drabužių kainos, bet ir kokybė.

„Jūs pamatytumėte, iš kokios medžiagos pasiūtas švarkas ir sarafanas! Stora, blizgi, sunki. Mergaitės jau po kelių minučių suprakaitavo“, – moteris spėjo, kad įtakos pasikeitusiai kokybei turėjo nauji gamintojai.

Pirkti pigiausios nenoriu, tačiau mokėti 100 eurų už kuprinę taip pat gaila.

Anksčiau uniformos buvo siuvamos Ukrainoje ir Baltarusijoje. Prasidėjus karui, kaip jai sakė parduotuvės darbuotoja, siuvyklos buvo išmėtytos bet kur. Dėl šios priežasties trūksta jau pasiūtų uniformų, o naujų užsakymų gali tekti laukti kelias savaites ar daugiau.

„Svarbiausia, kad sulauktume, nes, tarkime, dukros mokyklos uniforminių sijonų papildymo parduotuvė negauna nuo praėjusių metų. Kabo vos keli, skirti 180 cm ūgio merginoms, o žemesnėms ir smulkesnėms reikia laukti. Sakė, prieš rugsėjį turėtų būti. Žiūrėsime“, – Asta pasakojo, turinti atsarginį variantą – internetinę parduotuvę, kurioje matė kelis atliekamus reikiamo dydžio sijonus.

Jei šių nebegaus, žvalgysis dėvėtų drabužių internetinėje platformoje, kur galima nusipirkti ir uniformų.

„Mokslo metų pabaigoje tokią galimybę siūlė ir dukros gimnazija. Stovėjo koridoriuje kabykla su išaugtomis mergaitiškomis ir berniukiškomis uniformomis, bet net nepagalvojau, kad įsigyti naują bus tokia problema“, – pečiais gūžčiojo moteris.

Galvoja apie kompiuterį

Ne apie rašiklius, trintukus ir sąsiuvinius galvoja du sūnus auginanti Daiva – ji svarsto, ar tik nereikėtų pasirūpinti naujais kompiuteriais. Nors nenori galvoti apie pandemiją ir uždarytas mokyklas, atsarga, anot jos, gėdos nedaro.

„Sergančiųjų skaičiai vėl auga, bijau, kad koronavirusui įsisiūbavus ir vėl bus nusitaikyta į mokinius. Pirmojo ir antrojo karantinų metu kompiuterio reikėjo tik vienam sūnui, o štai šiemet į mokyklą leisiu ir jaunėlį. Jei visus patupdys namuose, vienu kompiuteriu jau nepasidalysime. Būtinas antras“ – kalbėjo Daiva.

Dėl planų pirkti naują elektroninį įrenginį moteris bandys taupyti kitur. Kuprinės pirmokui nepirks – ją jau padovanojo berniuko krikšto mama. Piešimo ir rašymo priemonių liko dar nuo darželio. Teks įsigyti tik sąsiuvinių, pirmos klasės pratybas ir, žinoma, uniformą – tamsiai mėlynas kelnes, baltus marškinėlius, megztuką arba mokyklinį džemperį.

„Svarbiausia – ne kokia kuprinė ir kas joje, o tai, kas po pamokų liks vaiko galvoje. Labai keistai atrodo, kai mokykla virsta podiumu, kur lyginama, kieno penalas gražesnis, kieno kuprinė brangesnė. Ačiū, Dievui, bent uniforma privaloma, taip išsprendžiamas aprangos klausimas“ – kalbėjo moteris.

Be jokio skubėjimo

Vieną dukrą auginanti Reda su vasara atsisveikins be jokios įtampos. Moteris nusprendė palaukti rugsėjo pradžios, kai iš mokytojų tiksliai sužinos, ką reikia įsigyti ir į ką atsižvelgti perkant tam tikras priemones.

Nuolaidos: specialistai pataria neskubėti pirkti mokyklinių priemonių – palaukite rugsėjo pradžios. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

„Visuomet rugsėjo 1-ąją gauname lapelį su būtiniausių priemonių sąrašu. Jame pažymėtas tikslus sąsiuvinių skaičius ir net rekomenduojama akvarelė, todėl niekada neskubu pirkti. Be to, antroje rugsėjo pusėje prasideda išpardavimai, taigi visas priemones galima įsigyti pigiau ir be jokios panikos“, – Reda pasakojo, kad panašiai mąsto dauguma klasės, kurioje mokosi jos dukra, tėvų.

Todėl kai kuriuos pirkinius jie daro centralizuotai. Tarkime, drauge užsisako ir perka vienodus sportinius marškinėlius. Taip tėvai sutaupo, o vaikams visai smagu į kūno kultūros pamokas eiti vienodai apsirengus.

„Manau, šiemet vėl surasime kokių nors sprendimų, kurie palengvins visų mūsų kasdienybę ir padės sutaupyti“, – Reda džiaugėsi tėvų racionalumu.