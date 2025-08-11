 Interaktyvus žaidimas – „70 Kauno rajono smaragdų“

2025-08-11 11:00 kauno.diena.lt inf.

Kviečiama dalyvauti unikaliame interaktyviame žaidime „70 Kauno rajono smaragdų“, kuris sukurtas minint Kauno rajono savivaldybės 70 metų jubiliejų.

Vilioja: žaidimo tikslas – jūsų geri įspūdžiai, o tam, kad būtumėte dar labiau motyvuoti, laukia ryškūs Kauno rajono simbolika papuošti prizai.

Jums reikia parsisiųsti į savo telefoną programėlę „Kauno rajonas“. Programėlė veikia tiek „iOS“, tiek „Android“ įrenginiuose, ją nemokamai galima atsisiųsti iš „Apple App Store“ ir „Google Play“ parduotuvių.

Žaidime jus lydės nykštukas Kelionijus, kuris sako, kad kiekvienas iš jūsų gali tapti smaragdų kolekcininku ir surinkti unikalią įspūdžių kolekciją. Žaisdami kaupkite taškus, kuriuos bus galima iškeisti į vertingus prizus.

Žaidimo tikslas – jūsų geri įspūdžiai, o tam, kad būtumėte dar  motyvuotesni, laukia ryškūs Kauno rajono simbolika papuošti prizai, skirti laisvalaikiui ir kelionėms (pledai, rankšluosčiai, marškinėliai, stalo žaidimai, gertuvės ir t. t.).

Svarbu pažymėti, kad naudotis programėle ir visomis jos funkcijomis galima tik identifikavus savo tapatybę per Elektroninius valdžios vartus.

Žaidimo nuostatus rasite www.kaunorajonas.lt.

