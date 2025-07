Ieško, kas sutvarkys „Pienocentrą“

Darko vaizdą

Vienas ryškiausių tarpukario modernizmo perlų – „Pienocentro“ rūmai – jau gana ilgą laiką stovi apjuosti pastoliais ir jokie tvarkymo darbai nevyksta. Fasado tvarkybos darbai pradėti dar 2023 m.

Tada padaryta žiemos pertrauka, o darbu atnaujinus tuomečiai objekto rangovai USBI padarė grubių pažeidimų, nepaisė patvirtinto projekto, todėl sulaukė Kultūros paveldo departamento (KPD) kirčio. Patikrinimų metu nustatyta, kad tinkas ant sienų buvo purškiamas, o ne tepamas, kaip buvo numatyta projekte. Dėl to darbai pernai rudenį buvo sustabdyti ir iki šiol neatnaujinti.

Dar pavasarį Kauno miesto savivaldybės atstovai dienraščiui aiškino, kad laukiama geresnių orų ir darbininkai esą turėtų sugrįžti į minimą objektą, tačiau dabar aiškėja, kad rangovai USBI jau nebetvarkys „Pienocentro“ rūmų. Pastato savininkai ieško naujų rangovų, tačiau paieška užtruko, nes vasarą – pats statybų ir remontų darbymetis, todėl bendrovių, kurios galėtų apsiimti atlikti fasado tvarkybos darbus, nedaug.

„Užtrukome su projekto sprendinių paieška ir derinimu, tačiau jau turime visus reikiamus leidimus ir planuojame netrukus pradėti darbus. Kadangi šiuo metu kvalifikuotiems tvarkybos darbų specialistams yra tikras darbymetis, susiduriame su tam tikrais iššūkiais rinkoje ieškant laisvų pajėgumų. Su buvusiu rangovu USBI esame nutraukę sutartį ir darbų vykdymą perduodame kitiems.

Kiekvieną dieną patiriame nuostolius, nes stovi pastoliai, kurie kasdien kainuoja nemažus pinigus. Taip pat pastate yra nuomininkas, kuris taip pat patiria nepatogumų. Laikas bėga, vasarą jau tuoj įpusės, todėl skubame, kad šiais metais užbaigtume darbus ir visuomenei atvertume vieną ryškiausių Kauno modernizmo perlų, kuris pažymėtas Europos paveldo ženklu. Jaučiame didelę atsakomybę prieš visuomenę ir šio pastato atnaujinimui keliame aukštus reikalavimus, todėl į rangovo pasirinkimą žiūrime labai atsakingai“, – dienraščiui komentavo „Pienocentrą“ valdančios bendrovės „Tranvia“ vadovė Jovita Mažeikienė.

Tinką teks pašalinti

Nauji rangovai turės pirmiau pašalinti USBI padarytą broką, o tada imtis pagal reikiamas technologijas tinkuoti sienas, atlikti kitus projekte numatytus darbus.

„Mūsų žiniomis, užtruko naujos projekto laidos derinimo procedūros su KPD. Daug laiko pareikalavo tinkamiausių sprendimų paieška dėl uždėto netinkamo tinko šalinimo ir naujo restauracinio tinko aplikavimo technologijų. Sutarimas rastas – netinkamas tinkas bus mechaniškai pašalintas, o tuomet bus dengiamas granitinio tinko sluoksnis“, – komentavo Kauno miesto savivaldybės Kultūros paveldo skyriaus vedėjas Saulius Rimas.

Jis nurodė, kad buvo diskutuota su pastato šeimininkais. Be to, miestas „Pienocentro“ rūmų tvarkybos darbams per Paveldotvarkos programą yra skyręs dalinį finansavimą. Norint jį gauti, reikia suskubti.

„Lėšos bus išmokėtos tik darbus užbaigus ir juos priėmus komisijai. Tai turi įvykti iki šių metų lapkričio“, – nurodė S. Rimas.

KPD Kauno teritorinio skyriaus vyr. specialistas Liutauras Tarbūnas „Kauno dienai“ patvirtino, kad sprendimai, kaip taisyti „Pienocentro“ broką, yra suderinti su paveldosaugos reikalavimais.

„Klaidos tikrai ištaisomos. Statytojai darbus planuoja pradėti iki liepos vidurio ir užbaigti šiemet. Mano turima žodine informacija, šiuo metu yra vedamos derybos su potencialiu rangovu. Taigi, kol kas, manau, jokių poveikio priemonių taikyti nereikia. Statytojas pats nori kuo greičiau atlikti darbus, nes kiekviena pastolių stovėjimo diena kainuoja nemažus pinigus“, – teigė L. Tarbūnas.

Ne pagal projektą

„Kauno diena“ primena, kad praėjusių metų rudenį KPD sustabdė „Pienocentro“, stovinčio Laisvės alėjos ir S. Daukanto gatvių sankirtoje, fasado tvarkybos darbus. Nustatyta, kad tinkas ant sienų buvo purškiamas, nors pagal projektą turėjo būti tepamas. Šis neatitikimas pripažintas kaip grubus pažeidimas.

Netinkamas tinkas bus pašalintas mechaniškai.

„Projektai tikrinti, juose – viskas gerai, bet užėjo rangovams kažkokia protu nesuvokiama pilnatis ir jie elitinę Kauno vietą pabandė sutvarkyti mažiausia kaina. Nors pastato savininkas – tikrai ne pats neturtingiausias, kad negalėtų padaryti, kaip reikia, bet susirado rangovus, kurie neturi jokio supratimo, kaip tvarkyti paveldo objektus.

Įmonė – be atestato, turi vos kelis darbuotojus. Tie pasisamdė kitus subrangovus ir padarė tokią nesąmonę. Tie žmonės – geri statybininkai, be ne restauratoriai. Aišku, darbų nesužiūrėjo ir darbų prižiūrėtojas, nors jis ir turi paveldo objektų tvarkybai reikiamus atestatus. Kažką pražiūrėjo ir techninis prižiūrėtojas. Dabar – visų karas su visais, nes visiems blogai. Einame į UNESCO su tarpukario modernizmu, bet išėjo taip, kad likome apspjaudyti“, – pasipiktinimo atliktais darbais anksčiau neslėpė KPD Kauno skyriaus vadovas Svaigedas Stoškus.

Tvarkybos darbus atliko bendrovė USBI. Jos vadovas dienraščiui yra aiškinęs, esą projekte nebuvo nurodyta konkretaus tinko įrengimo būdo. „Darbams vykdyti buvo pasitelktas reikiamą kvalifikaciją turintis kultūros paveldo specialistas, kuris darbų atlikimo sprendinius derino su techninės ir projekto vykdymo priežiūros specialistais. Darbų atlikimo metu Kultūros paveldo departamentui atlikus patikrinimą paaiškėjo, kad parinkta netinkama darbų atlikimo technologija“, – tąkart aiškino USBI vadovas Mantas Deikus.

Anksčiau KPD „Kauno dienai“ buvo nurodęs, kad dėl netinkamai atliktų darbų rangovams skirta bauda.

BNS skelbė ir kokia žala padaryta tvarkant „Pienocentro“ pastatą. Iš KPD pateikto žalos komisijos akto matyti, kad 181 tūkst. eurų sudaro neautentiško tinko atsargaus pašalinimo išlaidos ir apie 50 tūkst. eurų – originalaus tinko restauravimas. Su pridėtinės vertės mokesčiu žalos panaikinimas kainuotų apie 285 tūkst. eurų.