Gera žinia kauniečiams: vandens sporto centro atidarymas Nemuno saloje – šią vasarą

Baigiami paskutiniai darbai

„Žalgirio“ areną daugelis sieja su krepšiniu, koncertais ir kitais dideliais renginiais, o Nemuno sala reiškia dar vieną vietą laisvalaikiui gryname ore. Tokių gerų asociacijų netrukus bus daugiau. Savęs vertą erdvę čia turės plaukimo mėgėjai ir profesionalai, taip pat mėgstantieji vandens pramogas ar tiesiog kokybišką poilsį.

Iki šiol Lietuvos plaukikų pasiekimais dažniausiai džiaugdavomės stebėdami jų pasirodymus per televiziją. Tikiu, kad greitai aukščiausio rango varžybas kauniečiai gyvai stebės savo mieste“, – sako darbų eigą įvertinęs Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Šiuo metu visu tempu vyksta finaliniai darbai – valomos patalpos, baigiama vidaus apdaila. V.Matijošaitis įsitikinęs, kad naujasis vandens sporto centras taps stipriu traukos centru visos šalies mastu.

Statybų pabaigą pasitinkantis statinys darniai įsiliejo į esamą Nemuno salos reljefą. Žvelgiant iš Karaliaus Mindaugo prospekto, jis beveik nepastebimas – vasarą ant stogo sužaliuos veja ir baseinas tarsi susilies su aplinka.

Vieno aukšto su antresole A+ energinės klasės pastato bendrasis plotas siekia 18,4 tūkst. kv. m. Daugiau kaip pusę erdvių užima baseinas, sveikatingumo, pramogų ir laisvalaikio zonos. Į naująjį vandens sporto centrą galima patekti tiesiai iš „Žalgirio“ arenos – jis sujungtas tuneliu.

Nuo 2020 m. vasaros 25,8 mln. eurų vertės vandens sporto centro rangos darbus atlieka bendrovė „Conresta“.

Kauno miesto savivaldybės nuotr.

Modernūs sprendimai

Statybų pabaigtuves pasitinkančiame objekte jau atlikta apie 95 proc. darbų. Visos inžinerinės šildymo, vėdinimo ir valymo sistemos įrengtos po žeme esančiame 8 tūkst. kv. m rūsyje. Speciali technologija šildys vandenį iki reikiamos temperatūros, o drėgmę šalins ir tinkamas oro sąlygas patalpose užtikrins net penkiolika vėdinimo sistemų. Kai kurių ortakių plotis siekia 4–5 m.

„Pasitelktos technologijos neleis vandeniui garuoti ir užtikrins reikiamą temperatūrą ir patalpų drėgmę tiek plaukikams skirtame baseine, tiek ir SPA zonoje“, – paaiškino Kauno savivaldybės Statybos valdymo skyriaus vedėjas Vigimantas Abramavičius.

Daugiafunkciame vandens sporto centre įrengtas 50 m ilgio baseinas su dešimčia plaukimo takų, atitiksiantis Tarptautinės plaukimo federacijos FINA reikalavimus. Čia pat – mažesnis 80 cm gylio dviejų takų baseinas vaikų plaukimo pamokoms. Varžybų erdvėje jau sumontuotos tribūnos, talpinsiančios iki 500 žiūrovų.

Šalia baseino įrengta 6 tūkst. kv. m ploto SPA zona – vienuolikos pirčių kompleksas su trimis skirtingais temperatūros režimais. Greta – pramoginis baseinas vaikams ir suaugusiesiems, kelios masažinės, sukūrinės vonios, poilsiniai kambariai ir patalpos kavinei. Poilsinėje erdvėje komfortiškai tilps per 300 lankytojų vienu metu. Be to, komplekse paruoštos ir 2 tūkst. kv. m patalpos sporto klubo veiklai iki 200 žmonių.

Kauno miesto savivaldybės nuotr.

Keičiasi visas salos veidas

Šiemet didelių pokyčių sulauks ir Nemuno salos aplinka. Greta baseino ryškėja aktyvaus poilsio zonos kontūrai – ruošiamos krepšinio, paplūdimio tinklinio aikštelės, lauko teniso kortai. Šalia numatyta vieta ir velomobilių trasai. Joje savo įgūdžius šlifuos ir demonstruos ekstremalai dviračių entuziastai.

Saloje naujai tiesiami pėsčiųjų ir dviračių takai, privažiavimo kelias prie naujų objektų aptarnaujančiajam transportui. Šios susisiekimo arterijos taps jungtimi su tiltais į salą.

Šiemet atskiru projektu oficialiai baigtas naujasis pėsčiųjų tiltas nuo Karaliaus Mindaugo prospekto, pratęsiantis Nemuno gatvę ties ugniagesių gelbėtojų stotimi.

Jis leis patogiau pasiekti čia pat statomą kitą būsimą traukos objektą – apie 10 tūkst. kv. m ploto mokslo ir inovacijų muziejų „Mokslo sala“. Jį sudarys nuolatinė ir laikina, kasmet atnaujinama ekspozicija, virtualiųjų projekcijų erdvė ir mokiniams pritaikytos laboratorijos.

Sutvarkius aplinką, Nemuno sala taps tikra laisvalaikio oaze. Natūraliai susiformavusioje dauboje prie pagrindinio mokslo ir inovacijų centro fasado suprojektuotas 200 vietų lauko amfiteatras su scena. Ruošiamasi įrengti šiuolaikiškas vaikų žaidimų aikšteles.

Šiltuoju metų sezonu pasiekti Nemuno salą bus galima ir Nemunu. Praėjusiais metais šalia „Žalgirio“ arenos atidaryta mobilioji pontoninė prieplauka veiks ir šiemet, taip prisidėdama prie pramoginės ir keleivinės laivybos gaivinimo.