Geltonų plytų keliu į Laimės parką

Šis parkas išskirtinis tuo, kad yra vienas iš trijų Dalyvaujamojo biudžeto projektų, kuriuos 2023 m. laimėjo Vandžiogala – vienintelė Kauno rajono gyvenvietė, pasiekusi tokį rezultatą. Taupydami lėšas ir susitelkę bendruomeniškai, gyventojai patys įrengė pėsčiųjų takus, pasirūpino apželdinimu ir aktyviai dalyvavo talkose tvarkant parką.
Pasidžiaugti baigtais darbais atvyko ir Kauno rajono vicemeras Lukas Alsys, tarybos nariai ir kiti svečiai.
„Nuoširdžiai dėkoju visai Vandžiogalos bendruomenei už pastangas kuriant gražią aplinką bendrystei. Jūs esate puikus pavyzdys, kad Kauno rajone gera gyventi“, – dėkojo vicemeras L. Alsys.
Vandžiogalos seniūnas Jurgis Bukauskas išreiškė padėką visiems prisidėjusiems kuriant parką – už savaitgalius ir vakarus, skirtus takams ir apšvietimui įrengti.
Miestelio šventėje netrūko įvairiausių pramogų. Mažieji galėjo džiaugtis įvairiomis pramogomis, o organizatoriai visus vaišino šeimininkių keptais obuolių pyragais, keksiukais ir vafliais.
Vakaro programą papuošė Tomas Bagdonavičius, „Lietuvaičiai“ ir „16Hz“. Kai laikrodis išmušė 22 val., dangų nušvietė įspūdingas fejerverkų šou.
