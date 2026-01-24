Finansų ministras domėjosi Kauno rajono iššūkiais

Pernai Vyriausybė paskelbė apie planus kurti valstybinį gynybos kontroliuojančiąją bendrovę. K. Vaitiekūnas tvirtino, kad šiuo metu tai visiškai veikiantis mechanizmas, jungiantis pagrindinius šalies saugumo projektus. Giraitės ginkluotės gamykla yra svarbus šios kontroliuojančiosios bendrovės elementas, padedantis užtikrinti trumpesnes šaudmenų tiekimo grandines, kurios prisideda prie tinkamo Lietuvos kariuomenės aprūpinimo. Per artimiausius pusantrų metų Giraitės ginkluotės gamykla planuoja pastatyti dar vieną smulkaus kalibro šovinių gamybos liniją.
Artimiausioje ateityje reikės dar bent dviejų naujų darželių.
Raudondvario pilyje su Valerijumi Makūnu ir jo komandos nariais K. Vaitiekūnas aptarė savivaldybės finansinius iššūkius. Meras informavo, kad Kauno rajono gyventojų skaičius perkopė 120 tūkst., todėl didžiausios savivaldybės investicijos skirtos švietimo infrastruktūrai kurti ir modernizuoti.
Ypač daug lėšų pareikalavo VDU Ugnės Karvelis gimnazijos priestato statyba Akademijoje. Šiuo metu statoma Domeikavos pradinė mokykla, modernizuojama Raudondvario gimnazija, renovuojamas Garliavos vaikų darželis „Obelėlė“ ir Raudondvario „Riešutėlis“. „Stebėdami demografines tendencijas matome, kad artimiausioje ateityje reikės dar bent dviejų naujų darželių“, – kalbėjo meras.
Susitikimo metu taip pat buvo kalbama apie savivaldybės vaidmenį plėtojant Kauno rajono teritorijoje esančius nacionalinius objektus – Tarptautinį oro uostą ir Kauno laisvąją ekonominę zoną. Dideli iššūkiai susiję ir su kelių infrastruktūros kūrimu, vandentvarka.
