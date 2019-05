„Fegdos“ darbininkai magistralėje kelia chaosą?

Nesaugus ruožas

Vairuotojai skundžiasi, kad rekonstruojamame ruože net nepasirūpinta eismo dalyvių saugumu.

"Iš anksto vairuotojai nėra perspėjami, kad bus ribojamas eismas ir vyksta kelio darbai. Kitose šalyse įprasta gerokai iš anksto apie tokius dalykus pranešti, tad vairuotojai gali numatyti ne tik kliūtis, bet ir laiku pakeisti maršrutą. Čia apie darbus sužinai tada, kai prie jų privažiuoji", – stebėjosi vairuotojas, į spūstis patekęs važiuodamas iš Vilniaus.

Jis "Kauno dienai" pasakojo, kad tamsiuoju paros metu taip pat trūksta įspėjamųjų ženklų, papildomo apšvietimo ar žiburėlių, kad vairuotojai matytų visas kelyje esančias kliūtis.

"Tai labai nesaugu. Kelininkų aplaidumas nesuvokiamas. Atrodo, kad jie laukia, kada įvyks nelaimė", – piktinosi jis.

Dulkių debesys

Kiti vairuotojai stebėjosi, kad eismo saugumas pamirštas ir įvažiavus į rekonstruojamą atkarpą, kurioje greitis ribojamas iki 50 km/val. Iškart už Kleboniškio tilto, kur vyksta darbai, vairuotojų laukia visiškas chaosas.

"Viskas dulka, apneša visus langus, nes tų vietų, kur nukasa šlaitus, niekas nelaisto. Be to, eismo juostos subraižytos ypač neaiškiai. Automobiliai važiuoja bet kaip. Tikrai žmonės nesupranta, kuriomis linijomis reikia vadovautis, laikinos juostos neišsiskiria iš nuolatinių linijų. Galėjo bent jau kai kuriose vietose panaikinti baltas linijas, o dabar viską taip subraižė, kad tiesiog mišrainė. Antroje eismo juostoje palikta duobių, tad tikrai sudėtinga važiuoti", – stebėjosi dienraščio kalbintas vairuotojas.

Keistas darbo grafikas

Kauniečiams užkliuvo ir darbų organizavimo grafikai. Miestiečiai stebisi, kad rekonstrukcija vykdoma ir piko metu, o po jo pasibaigia ir darbai.

"Juk tai didelės svarbos objektas. Nejaugi negalima darbo organizuoti pamainomis? Dabar ryte jie pradeda darbus kaip tik piko metu. Vakare taip pat per piką dirba, o jau po 17 val. nelieka nė vieno darbininko. Vasaros laikas leidžia dirbti ilgiau. Taip būtų greičiau užbaigti darbai ir greičiau galėtume važiuoti be spūsčių", – pastebėjo vairuotojai.

Eismo specialistai taip pat įsitikinę, kad darbus buvo galima planuoti kitaip. Dabar magistraliniame kelyje užprogramuotos dvi spūsčių bangos.

"Kai vyksta kelio platinimo darbai, greitis ribojamas, eismo juostos susiaurėjusios, kyla didesnės spūstys. Žinoma, nuo A.Meškinio tilto iki "Megos" visada būdavo intensyvus eismas, o piko valandomis – ir ilgos spūstys. Ypač jei įvykdavo avarijos. Tačiau dabar spūsčių dar labiau padaugėjo. Visi supranta, kad tai laikina, tačiau vairuotojams dar kartą teks strigti spūstyse. Pabaigus kelio platinimo darbus, prasidės naujų tiltų per Nerį statybos. Tai vėl pakoreguos automobilių pralaidumą ir sukels spūsčių", – teigė eismo specialistai.

Pabaigus kelio platinimo darbus, prasidės naujų tiltų per Nerį statybos, tad tai vėl pakoreguos automobilių pralaidumą ir sukels spūstis.

Tikėtina, kad, statant naujus tiltus, dalis esamų eismo juostų ar vienas esamas tiltas bus paliktas sunkiajai technikai, tad vairuotojai kirsti Nerį greičiausiai galės tik vienu tiltu. Dėl tokių magistralinio kelio susiaurėjimų neabejotinai dar kartą vairuotojai bus priversti strigti spūstyse.

"Buvo galima ir kelio platinimo, ir naujų tiltų statybos darbus atlikti tuo pačiu metu, tačiau buvo priimtas sprendimas juos daryti atskirai", – stebėjosi pašnekovas.

Biurokratiniai argumentai

"Kauno diena" pasidomėjo, kaip vairuotojų išsakytus priekaištus vertina darbus atliekančios bendrovės "Fegda" atstovai. Tačiau atrodo, kad jiems vairuotojai mažiausiai rūpi. Magistralinio kelio rekonstrukcijos rangovai laikėsi pozicijos, kad visi darbai suderinti su užsakovu, o dirbti keliomis pamainomis esą nėra galimybės.

"Jei yra kažkokių pastebėjimų, papildomai kažką galime padaryti, bet negalime padaryti tobulai, kad visi važiuotų ir nebūtų problemų. Sutinku, kad nuo "Megos" išvažiuoti Vilniaus link yra sudėtingiau, bet kitaip negalime padaryti. Dėl žiburėlių ir kelių ženklinimo – pažiūrėsime, gal ir įmanoma ką nors padaryti. Bet šiaip viskas yra padaryta pagal suderintą schemą su Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD)", – aiškino bendrovės "Fegda" vadovas Žydrius Baublys.

Absurdiškas pasiteisinimas

Jis patvirtino, kad šiuo metu darbininkai minėtame A1 kelio ruože darbuojasi iki 17 val. Ateityje žadama darbus pratęsti dar valanda.

"Darbas po įprastų darbo valandų sukelia tam tikrų problemų dėl karjerų. Jie dirba iki maždaug 15 val., tad po to laiko mes negalime atsivežti nei skaldos, nei smėlio. Be to, jei dirbsime ilgiau, prasidės gyventojų skundų, kad dirbame vakarais ir keliame triukšmą. Esame turėję patirties, kai mūsų darbininkus apliedavo karštu vandeniu, apmėtydavo kuo nors, nes kelių tiesimo darbai iš tiesų yra garsūs ir triukšmo niekaip negalime nuslopinti. Kai bus atidaryta daugiau darbo frontų, eismas perkeltas tik į vieną pusę, tuomet planuojame dirbti iki 18 val. Manau, kad darbo laikas pasikeis jau šio mėnesio pabaigoje", – komentavo Ž.Baublys.

Toks pasiteisinimas kelia pagrįstų abejonių. Jeigu remonto darbai būtų atliekami mieste, triukšmas tikrai varytų iš proto aplinkinius gyventojus. Dabar gi rekonstruojama magistralė, kur arti nėra gyventojų.

Problemų nemato

LAKD atstovai laikėsi pozicijos, kad ženklinimas, įspėjantis apie artėjančius kelio remonto darbus, yra pakankamas. Be to, specialistų teigimu, jei darbas būtų vykdomas pamainomis, esą labai išaugtų projekto kaštai.

"Kauno dienai" atsiųstame komentare LAKD specialistai ragina vairuotojus naudoti eismo informavimo priemonę – eismoinfo mobiliąją programėlę arba interneto svetainę www.eismoinfo.lt. Anot jų, čia nuolat atnaujinama informacija apie eismo organizavimo pakeitimus.

"Taip pat skatiname stebėti kintamos informacijos ženklus rekonstruojamame kelio ruože. Eismo dalyviai kelio ženklu Nr. 106 "Kelio darbai" įspėjami apie darbus iki jų likus 800 m", – teigė LAKD atstovai.

Jie taip pat aiškino, kad esą rastas optimalus sprendimas, kuris leidžia ir vykdyti darbus, ir užtikrinti eismo saugumą rekonstruojamame A1 kelio ruože.

Atrodo, kad LAKD taip pat nesuinteresuota, jog rekonstrukcija būtų baigta greičiau arba bent jau būtų galima darbus organizuoti dviem pamainomis ir ne piko metu. Specialistai įvardijo, kad pagrindinis kriterijus išlieka kaina, tad, jei būtų koreguojamas darbo laikas, tektų išleisti daugiau pinigų.

"Direkcija, vykdydama šį pirkimą, taikė ekonominio naudingumo vertinimą, t.y. kainos ir kokybės santykio kriterijus. Įvertinus visus pasiūlymus, laimėjusiu pripažintas ekonomiškai naudingiausias bendrovės "Fegda" pasiūlymas", – komentavo LAKD atstovai.

Ragina laikytis taisyklių

Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato (VPK) atstovai pastebi, kad rekonstrukcijos metu kai kuriose vietose yra apsunkintas eismas.

Kauno VPK Kelių patrulių kuopos vadas Ramūnas Kemzūra "Kauno dienai" pastebėjo, kad vairuotojai turėtų atidžiau ir atsargiau važiuoti rekonstruojamame A1 kelyje.

"Piko valandomis dar ir prieš remontą buvo spūstys, o remonto metu, sumažinus greitį, natūralu, kad jos padidėjo. Vairuotojams kol kas nelieka nieko kito, kaip arba iš anksto planuotis kitą maršrutą, arba laukti spūstyse", – kalbėjo pareigūnas.

R.Kemzūra pripažino, kad sudėtingiau išvažiuoti nuo prekybos centro "Mega" Vilniaus link, kadangi uždaryta pagrindinė nuovaža nuo tilto ir paliktas tik vienas kairysis posūkis. Tačiau, siekiant sumažinti automobilių srautą, laikinai atidarytas išvažiavimo kelias Lapių link. Tad, tik pravažiavus A.Meškinio tiltą, dabar galima sukti į dešinę ir nereikia apsisukti ties "Mega".

Kelių policijos atstovas tikino, kad vairuotojai turi atidžiai stebėti kelio ženklus ir rekonstruojamoje dalyje nepamiršti laikytis Kelių eismo taisyklių.

"Pareigūnai nuolat patruliuoja rekonstruojamoje atkarpoje tam, kad, įvykus avarijai, būtų galima greičiau sureaguoti. Ypač spūstyse stovintiems vairuotojams norėčiau priminti, kad nepažeidinėtų KET ir nevažiuotų avarine juosta bei taip bandytų išvengti spūsčių. Pareigūnai tikrai viską stebi ir fiksuoja. Tai dažnai atliekame neviešai ir vairuotojų nestabdome, kad nesukeltume daugiau spūsčių, tačiau viską užfiksuojame, ir avarine juosta važiuojantys vairuotojai tikrai sulauks baudos", – sakė R.Kemzūra.

Kada statys tiltus?

"Šiuo metu vyksta viešasis konkursas dėl naujo tilto per Nerį statybos. Darbus planuojama pradėti dar šiais metais. Tiltų statybos, rekonstravimo ir remonto darbai bus vykdomi trimis etapais", – komentavo direkcijos atstovai, paklausti, ar nebuvo galima kelio platinimo ir tiltų statymo darbų organizuoti vienu metu, kad vairuotojams nereikėtų keletą metų strigti spūstyse.

Jie nurodė, kad pirmame etape numatyta naujo tilto per Nerį ir viaduko virš Jonavos gatvės statyba. Šiuo metu jau vyksta konkursas.

"Eismas vyks, kaip ir dabar, tačiau tikėtina, kad bus nežymių apribojimų dėl darbų vykdymo", – apie tolesnį eismo srauto nukreipimą kalbėjo direkcijos atstovai.

Antrame etape bus vykdomas esamo tilto per Nerį ir viaduko virš Jonavos gatvės rekonstravimas (dešinėje kelio pusėje). Darbai prasidės tada, kai bus įvykdytas pirmas etapas. Eismas tuomet bus organizuojamas naujai pastatytais statiniais – tiltu per Nerį ir viaduku per Jonavos gatvę.

Trečiame etape bus vykdomas esamo tilto per Nerį ir viaduko per Jonavos gatvę kapitalinis remontas (kairėje kelio pusėje). Eismas bus organizuojamas per rekonstruotus ir naujai pastatytus pirmo ir antro etapų statinius.

"Šiuo metu vyksta viešasis konkursas dėl naujo tilto ir viaduko statybos. Vokus su pasiūlymais planuojama atplėšti per gegužės mėnesį. Toliau bus vykdomi II ir III etapų projektavimo darbai", – apie procedūrą patikslino LAKD specialistai.

Dabar atliekami darbai

LAKD nurodė, kad magistralėje ties "Mega" šiuo metu yra pašalinti medžiai ir krūmai. Dabar įrengiamos jungiamojo kelio sankasos. Taip pat atliekami žemės darbai, reikalingi atraminės sienos ties Vytėnais poliams įrengti. Jau nutiesti ir lietaus kanalizacijos tinklai, atlikti 3D jungiamojo kelio įrengimo darbai.

"Šiuo metu derinama dėl šiluminių trasų atjungimo ir planuojama, kad netrukus bus pradėta šiluminės trasos rekonstravimo darbai. Miesto dalyje šiuo metu yra platinama jungiamojo kelio sankasa ir tikimasi greitai pradėti pradėti įrengti dangas", – apie einamuosius A1 rekonstrukcijos darbus kalbėjo LAKD atstovai.

Pagal sutartį su "Fegda" visi darbai turi būti atlikti iki kitų metų balandžio 15 d., tačiau LAKD specialistai tikino, kad rangovas informavo, jog faktiškai darbus planuojama atlikti iki šių metų pabaigos.