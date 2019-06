„Ermitažas“ – vertingas būsto remonto gidas

Laminuotos dangos – praktiškiems

Grindys yra labai svarbus namų akcentas. Užsukę į "Ermitažą" galite įvertinti natūralaus medžio, parketlenčių, laminuotų grindų, matuojamų PVC, kiliminių dangų įvairovę bei pasirinkti tinkamiausią variantą. Vieni populiariausių išlieka natūralaus medžio produktai.

Pasak "Ermitažo" konsultantų, verta apsvarstyti visų dangų privalumus ir trūkumus, įvertinti individualius poreikius. Jei namuose verda intensyvus gyvenimas, namiškiai dažnai įbėga į kambarius su batais, įpratę be ypatingo atsargumo stumdyti kėdes ir kitus baldus, bus sudėtingiau išsaugoti pirminį medinių grindų ar parketlenčių vaizdą, nes natūralaus medžio grindys nėra labai atsparios mechaniniam poveikiui.

Tiems, kurie po būsto remonto nori turėti kuo mažiau buitinių rūpesčių, patariama pasidairyti po laminuotų dangų ekspozicijas. Paprastai laminatas padengiamas atsparia įbrėžimams ir trinčiai danga. Be to, gamintojai, pasitelkę naujausias technologijas ir dizaino sprendimus, pagamina labai artimus natūralaus medžio raštui bei spalvoms dekorus.

Renkantis laminuotas grindis pirmiausiai reikia įvertinti, kokiose patalpose jos bus klojamos. Visos laminuotos dangos skirstomos pagal atsparumo klases. Pavyzdžiui, 31-a klasė skirta patalpoms, kuriose vyksta ramesnis gyvenimas – miegamajame, svetainėje. 32-a rekomenduojama erdvėms, kur vaikštoma daugiau, didesnis srautas ir trintis – virtuvėje, koridoriuje, taip pat komercinės paskirties patalpose, kuriose nėra labai didelio lankytojų srauto. 33-a klasė gaminama komercinėms patalpoms, kur lankosi daug žmonių.

Laminuotas grindis nesunku pakloti patiems. Montavimo instrukcijos būna paprastos ir aiškios, tik svarbu atkreipti dėmesį, kad tiek laminatui, kuris pagamintas iš spygliuočių medienos, tiek parketlentėms reikia leisti aklimatizuotis porą dienų prieš jas klojant. Būtina pasirūpinti, kad patalpos būtų švarios ir sausos, su lygiu pagrindu, ant kurio bus montuojama danga. Reikėtų įvertinti, kad grindys klojamos šachmatų principu ir būtina pirkti 3–5 proc. daugiau dangos nei skaičiuojame pagal kvadratinius metrus. Jei patalpa turi daugiau kampų, numatykite dar keliais procentais didesnį kiekį.

Laminatą tarp kambarių galima sujungti aliuminiais arba plastikiniais profiliais. "Ermitaže" rasite metalo spalvos ir laminuotus, atkartojančius populiariausius medienos raštus profilius. Taip pat yra profilių, kurie skirti sujungti dangas tame pačiame lygyje arba su skirtingu paviršiaus aukščiu.

Plytelių įvairovė

Atnaujindami ar įrengdami būstą retai kada apsieiname be plytelių. Tai praktiška danga dėl atsparumo drėgmei, nuo jos lengva nuvalyti nešvarumus. Dažniausiai plyteles klojame vonios, virtuvės patalpose, bet jau neretai jomis dengiame ir kambarių grindis. Tuo labiau, kad dabar gaminami įvairaus dydžio ir raštų produktai. Vieni populiariausių – imituojantys įvairius kitų medžiagų paviršius. Populiarūs medžio, betono, akmens, metalo paviršių imitacijos, taip pat kombinuojantys kelis jų vienoje plytelėje.

Plytelės skirstomos į akmens masės ir keramines. Jos skiriasi gamybos technologija ir įmirkio lygiu. Akmens masės plytelės pasižymi itin dideliu atsparumu vandeniui. Dėl to jos klojamos patalpose, kur gali būti minusinė temperatūra, daug drėgmės. Tada nereikia baimintis, kad užšalęs ir besiplečiantis vanduo pažeis plyteles. Dėl tos pačios priežasties jos tinkamos kloti ir lauke. Keraminėmis paprastai vadinamos glazūruotos plytelės, skirtos vidaus apdailai.

Sudėtingiausias klausimas – kaip žinoti, koks plytelių kiekis reikalingas. Visada geriau turėti šiek tiek daugiau, nei apskaičiuota kvadratūra, nes pjaustant gali jų pritrūkti. "Ermitažo" specialistai pataria pirmiausia išsimatuoti patalpos sienų ar grindų plotus – aukštį ir kiekvienos sienos ilgį. Tarkime, yra keturios sienos, dvi jų yra po 2,5 m ilgio ir dvi po 3,5 m., sienų aukštis – 2,5 m. Susumavus visų sienų bendrą ilgį, išeina 12 m. Šią reikšmę padauginę iš sienų aukščio (2,5 m), gauname 30. Tiek minimaliai kvadratų plytelių ir reikės, žinoma, įvertinus turimus langus, duris, patalpos kampus. Paprastai, papildomai reikia pirkti apie 15 proc. daugiau plytelių nei reikia.

Dar vienas būdas – apskaičiavus patalpos kvadratūrą ir pasirinkus plytelių dydį, nusibraižyti ant popieriaus kiekvienos sienos ir grindų plytelių išdėstymo schemą. Tada reikia suskaičiuoti visą plytelių kiekį, o pjaustomas plyteles perskaičiuoti į pilnas. Parduotuvėje galima sužinoti plytelių skaičių dėžutėje ir perskaičiuoti perkamą kiekį į pilnas dėžutes.

Ne mažiau sudėtinga iš spalvų ir raštų įvairovės išsirinkti norimo dizaino plyteles. Pramonės prospekte 6B esančio "Ermitažo" plytelių skyriuje yra įspūdingos plytelių ekspozicijos, pagal kurias galima iš karto matyti sprendimus, kaip kombinuoti sienų, grindų plyteles. Vizualinį sprendimą sustiprina pasirinktų plytelių kolekcijų nuotraukos, kuriose matomos jau išklijuotos plytelės ir galima įsivaizduoti, kaip pasirinktos kolekcijos gaminiai atrodys namuose. Prekės išdėliotos taip, kad būtų galima lengvai išsirinkti ir suderinti pasirinktos kolekcijos sienų ir grindų plyteles.

Gausi dažų spalvų paletė

Nuo pat atidarymo dienos Pramonės prospekte esančiame "Ermitaže" ypatingo dėmesio sulaukia moderni "Dažų laboratorija". Čia pirkėjai gali iš spalvų katalogų pasirinkti įvairiausių spalvų atspalvių, jų derinių. Darbuotojas pagal pateiktus pageidavimus parenka pigmentą ir sumaišo su pasirinktų dažų rūšimi.

Erdviame dažų skyriuje yra gausu įvairios paskirties, sudėties ir rūšies dažų. Vidaus darbams populiariausi vandens emulsijos pagrindu paruošti dažai. Verta priminti, kad vandeniniai dažai greitai džiūsta ir yra beveik bekvapiai, dėl to nudažytoje patalpoje galima iš karto gyventi. Be to, jie yra patogūs naudoti, lengvai nuplaunami nuo rankų ir darbo įrankių.

Dažai skirstomi ir pagal šviesos atspindėjimą – matiniai, pusiau matiniai ir blizgūs. Lengviau nešvarumus nuvalyti blizgiais arba pusiau matiniais dažais nudažytas sienas. Todėl juos patartina naudoti dažant koridorių, vaikų kambarį, virtuvę. Svetainėje užtenka mažesnio atsparumo valymui dažų, todėl galima rinktis pusiau matinius arba matinius produktus. Lubas patariama dažyti matiniais dažais, nes jie geriausiai maskuoja paviršiaus nelygumus. Drėgnoms patalpoms galite naudoti įvairių specialiai joms pritaikytų dažų. Jie paprastai turi savybių, saugančių nuo pelėsio. Pasak konsultantų ir sugrįžtančių įsigyti gaminių klientų, vieno litro dažų paprastai pakanka išdažyti 5–6 kv. m.

Metalą dažyti geriausia dažais, turinčiais antikorozinių savybių, medienai patalpose geriau tinka emaliniai dažai, tinkuotiems bei mediniams fasadams patariama rinktis vandens pagrindo fasadinius dažus. Tie, kurie ketina atnaujinti medines pavėsines, suolelius, tvoras bei terasas, "Ermitaže" ras įvairių medienos impregnantų, aliejų.

Taigi vienoje vietoje pirkėjas gali gauti patarimų, susikurti viziją dėl savo būsto ir įsigyti produktų įvairiausiems apdailos darbams tiek namuose, tiek kieme atlikti.