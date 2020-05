Elektros tinklai daugiabučiuose namuose: ką būtina žinoti gyventojams

Dauguma daugiabučių namų Kauno mieste yra senesni nei 30 metų, o elektros instaliacija nekeista nuo pat namo pastatymo, tačiau norime naudotis daugybe elektros prietaisų: skalbyklėmis, džiovyklėmis, elektrinėmis kaitlentėmis, elektriniais šildytuvais ir kt. Bėda ta, kad daugelyje tokių daugiabučių namų elektros instaliacija jau susidėvėjusi, be to, ji įrengta be galią ribojančių automatinių jungiklių ar saugiklių, kurie apsaugo elektros tinklą nuo perkrovos.