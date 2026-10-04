„Eglutėje“ – daugiau vietų vaikams

Rugsėjo 25-ąją naujosios darželio erdvės oficialiai pristatytos bendruomenei. Čia įsikūrė dvi lopšelio grupės, kurias lanko 30 mažųjų, ir dvi priešmokyklinio ugdymo grupės, kuriose ugdomi 34 vaikai.
„Mūsų krašte gyvena daug jaunų šeimų, todėl turime pasirūpinti, kad tėvai galėtų neprarasti savo kvalifikacijos, grįžti į darbo rinką, o jų vaikai – gauti kokybišką ugdymą. Per pastaruosius metus Kauno rajone jau sukūrėme apie 1 tūkst. naujų ikimokyklinio ugdymo vietų ir šį darbą tęsiame. Garliavos „Eglutės“ plėtra – dar vienas labai lauktas sprendimas, kurį pavyko įgyvendinti vos per du mėnesius“, – šventės metu sakė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.
Modulinėse patalpose vaikams sukurta atskira skaitymo erdvė su interaktyviomis ugdymo priemonėmis, specialiosios pagalbos kabinetas, grupėse įrengtos interaktyvios lentos ir virtuvėlės. Patalpos pritaikytos šiuolaikiniam ugdymui, STEAM veikloms ir individualiems vaikų poreikiams.
Pokyčiai apėmė ir darželio lauko aplinką – pastatytos pavėsinės, atnaujintos žaidimų aikštelės, darbuotojams įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.
Iki šiol „Eglutėje“ veikė dvylika grupių, o nuo šio rugsėjo jų skaičius išaugo iki šešiolikos. Šiuo metu darželį lanko 266 vaikai, kuriais rūpinasi 66 darbuotojai.
Garliavos „Eglutė“ vaikus augina ir ugdo jau beveik šešis dešimtmečius – darželis veiklą pradėjo 1968 m.
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