Draudimų vajus – ir teatruose: užkliuvo rūkantys aktoriai

Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) paliepimu Kultūros ministerija šalies teatrams išplatino raštą su tokiu nurodymu.

Jis neaplenkė ir Kauno teatrų. Jame primenama, kad Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme nustatytas draudimas rūkyti tabako gaminius ir elektronines cigaretes laisvalaikio praleidimo įstaigose ir kitose žmonėms aptarnauti skirtose patalpose. Rašte pabrėžiama, kad daugiau nei 10 metų galiojančio įstatymo išimtys šalies teatrams netaikomos.

Kaip dokumente teigia NTAKD atstovai, imtis veiksmų pastaruoju klausimu juos paskatino gautas pilietės skundas apie tai, kad konkretaus spektaklio metu viename iš šalies teatrų buvo rūkoma ir pučiami dūmai žiūrovams į veidus. Minėto įstatymo vingrybės Kauno teatralus, neretai naudojančius tabako gaminius spektaklių metu meniniais tikslais, privertė iš nuostabos gūžčioti pečiais.

Ieškos alternatyvų

"Jei, pavyzdžiui, režisierius turės pagrįstą koncepciją, kad šių įstatyme numatytų draudžiamų priemonių menui reikia, rasime būdus, kaip visa tai pateikti scenoje, kad žiūrovai nebūtų dirginami", – "Kauno dienai" sakė Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas.

Pasak pašnekovo, neseniai rekonstruotame Kauno dramos teatre įrengtos visus europietiškus standartus atitinkančios vėdinimo sistemos. Todėl žiūrovus gali pasiekti tik sceniniai, sveikatai nekenksmingi dūmai, naudojami sumanytam scenoje vaizdui sukurti.

"Uždrausti yra lengviausia. Žinoma, būna ir tokių atvejų, kai apsilankęs spektaklyje permąstai, kam čia reikalingas rūkymas? Juk visada galima pažvelgti į situaciją kūrybiškiau ir rasti kitokį sprendimą. Viena vertus, įstatyme numatyti draudimai yra tikslingi, kita vertus, – mums teks pasukti galvą, ieškant alternatyvių būdų. O jų yra", – įsitikinęs Kauno dramos teatro vadovas.

Atsižvelgti į dramaturgiją

Paklaustas, ar spektaklių metu scenoje aktoriai dažnai rūko, E.Stancikas pabrėžė, kad viskas priklauso nuo veikalo dramaturgijos. Jei, pavyzdžiui, į sceną perkeliami senosios klasikos kūriniai, juose nerūkoma, nes minėtu laikmečiu tai nebuvo populiaru. Tačiau, jei aktoriams į rankas patenka XX a. dramaturgo veikalas, kurio siužete parašyta: "Išlenkęs taurę stipriojo gėrimo, atsidaro pakelį ir išsitraukia cigaretę, o jos nebaigęs, staiga prisidega kitą", atsižvelgti – būtina.

"Dramaturgija kūrėjui – kaip Biblija tikinčiajam. Menas profesionalaus scenos meno įstaigoms yra aukščiausiasis tikslas. Dėl to mes, teatro žmonės, prisiimame didelę atsakomybę stengdamiesi įgyvendinti turimus sumanymus kuo kūrybiškiau. Be kūrybos neegzistuotume, niekas neskirtų finansavimo", – atviravo pašnekovas.

Skundų nesulaukiama

Pasak E.Stanciko, skundų iš žiūrovų dėl aktorių rūkymo scenoje spektaklių metu sulaukti neteko. Kaip jau minėta, erdvės didžiajame Kauno dramos teatro pastate yra gerai ventiliuojamos. Tačiau pašnekovas pripažįsta, situacija – šiek tiek keblesnė Ilgojoje salėje.

"Visuomet įspėjame žiūrovus: pasakome, kad ši erdvė – eksperimentinė ir nėra pritaikyta patogiai stebėti spektaklius. Žmonės turi galimybę pasirinkti – eiti arba neiti. Bet norintiesiems pamatyti čia, tarkime, spektaklį "Palata", kuriame vaidina aktorius Rolandas Kazlas, paprastai nesvarbu, ar patogu sėdėti, ar kokios yra patalpų vėdinimo ypatybės. Žiūrovams labiau rūpi išvysti šio aktoriaus scenoje kuriamą meną", – pasakojo jis.

Kauno dramos teatro vadovas, atsižvelgdamas į NTAKD priminimą apie draudimą rūkyti tabako gaminius scenoje spektaklių metu, sakė ne tik įspėsiantis režisierius jo laikytis, bet ir pasirūpinsiantis, kad spektaklių bukletuose prieš įsigyjant bilietus bei teatro erdvėse žiūrovams būtų aiškiai matomi ženklai, paaiškinantys, jog vaidinimo metu gali būti naudojami sceniniai dūmai, didesnio stiprumo garsai, blykstės ir kiti kūrėjų sumanymams įgyvendinti būtini efektai.

Pasitelkti išmonę

"Teatras yra tarsi chemija – sujungus tam tikrus elementus, gimsta teatro stebuklas. Tad, jeigu režisieriui reikia, kad aktoriai scenoje rūkytų ar tiesiog pūstų bet kokius dūmus, šiais laikais tam yra begalė visokiausių pakaitalų. Akcentuojant autentiškumo aspektus spektaklyje, tikriausiai atrodytų keista, jeigu aktorius, vaidindamas sceną iš XIX a., rūkytų elektroninę cigaretę, o ne pypkę. Neabejotinai turi būti pypkė, tačiau tik nuo išmanumo priklauso, ko ji bus prikimšta", – kalbėdamas apie perskaitytą NTAKD dokumentą akcentavo Kauno valstybinio muzikinio teatro vyriausiasis režisierius Kęstutis Jakštas.

Jis sakė pastebintis, kad technologijos ir jomis sukuriami efektai, pasitelkiami scenoje, Europos šalyse sparčiai žengia į priekį. O kiekvienas draudimas gali sugriauti paslaptį, kurią pamatyti tikisi žiūrovas, kaskart ateidamas į teatro salę.

Paklaustas, ar jau pagalvojo apie alternatyvas, kurios galėtų pakeisti tabako gaminius scenoje, pašnekovas nestokojo humoro. "Nudrošiu pieštuką, o jo priekyje įstatysiu raudoną lemputę. Kaskart aktorius scenoje imituodamas rūkymo veiksmą, spustels mygtuką ir lemputė įsižiebs", – šmaikštavo režisierius.

Rūkymo nepropaguoja

Pašnekovas pabrėžė nepropaguojantis aktorių rūkymo spektaklių metu, tačiau kartais tai – tiesiog būtina meninė priemonė. Pasak jo, būtų sunku įsivaizduoti XIX a. lordą vaidinantį aktorių, neužsirūkantį scenoje tam tikros siužetinės linijos metu.

"Pasikartosiu, į pypkę vietoj tabako galima įdėti lemputę ir imituoti dūmus, tačiau, jei atimsime šį atributą visai, tuomet atimkime ir cilindrą, smokingą – palikime aktorių vien su apatiniais baltiniais ir personažas iš anglų lordo taps seneliu plaukuota krūtine", – ironijos nestokojo K.Jakštas.

Užsimindamas apie teatro scenoje naudojamus efektus vyriausiasis režisierius pridūrė, jog viskas, kas spektaklių metu naudojama, turi patvirtintus sertifikatus, t.y. priemonės nėra savadarbiai gaminiai, kurie galėtų vienaip ar kitaip pakenkti žiūrovų sveikatai.

Pasiūlė išeitį

Kaip "Kauno dienai" sakė NTAKD Tabako ir alkoholio skyriaus vedėjas Rokas Daknys, atsižvelgiant į Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo nuostatas, teatralai rūkyti scenoje per spektaklius turėtų pasitelkti butaforines priemones arba rūkomuosius žolinius gaminius.

"Tai – tokie gaminiai, kurių sudėtyje nėra tabako. Pastarieji gaminami, tarkime, iš prieskoninių žolių, todėl jiems minėtas draudimas negalioja. Vadinasi, aktoriams juos galima rūkyti scenoje per spektaklius nepažeidžiant reikalavimų", – paaiškino jis.

Nors už šio įstatymo nesilaikymą yra taikomos numatytos sankcijos, pasak R.Daknio, dar nė karto nėra tekę jų taikyti teatralams.

Pažymėtina ir tai, kad NTAKD atstovai atmetė Kultūros ministerijos siūlymą rekomenduoti, kad bilietų pardavimų vietose teatrai informuotų bilietų pirkėjus, jog spektaklyje yra galimai sveikatą trikdančių pavojų: dūmų, lazerių, didelio garso slėgio efektų ir kt.

Kaip rašoma šalies teatrams išplatintame dokumente, taikant pastarąsias priemones nebūtų iki galo įgyvendintas Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo principas – ginti žmogaus teises į aplinką be tabako dūmų. Be to, esą pažeistų kitas esančias nuostatas. Rašte skelbiama, jog teatrų vadovai privalo užtikrinti, kad teatruose iš viso nebūtų rūkomi tabako gaminiai ar elektroninės cigaretės.

R.Daknys kalbėdamas dienraščiui pabrėžė, jog NTAKD nepasisako prieš sceninių dūmų, lazerių, didelio garso slėgio efektų naudojimą teatro scenoje, kadangi minėtų niuansų įstatymas neapima, nes pastarieji nėra tiesiogiai susiję su tabako sudėtyje turinčiais gaminiais.