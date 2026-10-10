Diena su kryždirbyste, krepšiniu ir istorija

Konferencijoje buvo gvildenamas Katalikų bažnyčios vaidmuo, unikalios kryždirbystės tradicijos ir Lietuvos krepšinio pergalių įtaka visuomenės savimonės formavimuisi sovietinės okupacijos metais. Diskutuota apie tai, kaip pagarbą istorinei atminčiai išlaikyti nepriklausomoje Lietuvoje. Ypatingu dienos akcentu tapo atnaujinto, legendinio partizanų vado Juozo Lukšos-Daumanto atminimui skirto koplytstulpio pašventinimas.
Pilietiškumo, tikėjimo ir sporto sąveiką aptarė Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, žinomas tautodailininkas ir kryždirbys Adolfas Teresius, Lietuvos krepšinio legendos Valdemaras Chomičius ir Virginijus Praškevičius.
Savo kalboje Kauno rajono meras Valerijus Makūnas pabrėžė, kad savivaldos darbas turi dvi esmines, viena su kita glaudžiai susijusias kryptis – saugoti istorinį paveldą ir rūpintis žmogaus gerove, jo emociniu santykiu su bendruomene: „Jei vaikams galime suprantamai paaiškinti, kodėl Lukšų, Balsių ar Veverskių šeimos pasirinko pasipriešinimo kelią ir paaukojo gyvybes, – paminklas yra gyvas. Jei negebame – jis lieka tik šaltu objektu.“
Ypatingu dienos akcentu tapo atnaujinto, legendinio partizanų vado Juozo Lukšos-Daumanto atminimui skirto koplytstulpio pašventinimas.
Prisimintos Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos ištakos, kai dar 1994 m. direktorius Vidmantas Vitkauskas kartu su mokiniais pradėjo rinkti medžiagą muziejui ir dėkota už šios misijos tęstinumą. Už kartu įgyvendintus projektus padėkota asociacijos „Lietuvos krepšinis“ vadovams, ypač buvusiam prezidentui Mindaugui Balčiūnui. Ši konferencija – bendro projekto „Kauno rajonas – Lietuvos krepšinio sostinė 2026“ dalis.
Diskusijas papildė praktinės veiklos: moksleiviai dalyvavo edukacijose, vėliau vyko treniruotė su krepšinio žvaigždėmis ir draugiškas turnyras, kuriame jėgas išmėgino gimnazistų komandos iš Kauno, Alytaus ir Raseinių rajonų.
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