Didžiausios Europoje ekstremalaus sporto arenos įkūrėja: Kaunas turi įkvepiančias ambicijas

Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi „Adrenaline Alley“ yra didžiausia ekstremalaus sporto arena Europoje, kasmet pritraukianti tūkstančius ekstremalaus sporto mėgėjų iš įvairių šalių. Jie garsėja ne tik įtraukiomis erdvėmis, bet ir aktyviu darbu su jaunimu bei bendruomenių stiprinimu.
Savo įspūdžiais apie Kauną ir jo ateities perspektyvas plačiau pasidalino šios organizacijos įkūrėja ir vadovė, centre prisidedanti prie projektų, kurie per sportą skatina kitų pasitikėjimą savimi ir kuria pozityvius pokyčius visuomenėje.
– Koks buvo pirmasis jūsų įspūdis apie Kauną, kai pirmą kartą čia apsilankėte 2022 metais?
– Koks svetingas, gyvas, bendruomeniškas ir į ateitį orientuotas atrodo miestas. Iš karto pajutau stiprų vietinės kultūros, sporto ir viešųjų erdvių puoselėjimą. Likau sužavėta tuo, kaip miestas geba būti modernus ir kūrybiškas, kartu išlaikydamas savo istoriją bei identitetą. Vizito metu tapo akivaizdu, kad Kaunas vertina bendruomenės vystymą ir tarptautinį bendradarbiavimą.
Profesiniu požiūriu pastebėjau miesto įsipareigojimą įtraukti jaunimą į sportą, kultūrą ir aktyvų gyvenimo būdą – tai labai artima mūsų vertybėms, kurias puoselėjame „Adrenaline Alley“.
– Kokie pokyčiai Jus labiausiai sužavėjo šiandien?
– Dabar yra labiau sustiprėjęs miesto pasitikėjimas savimi ir augantis tarptautinis matomumas. Atrodo, kad miestas dar labiau išreiškia savo identitetą, kūrybiškumą ir ambicijas, ypač per kultūros, sporto ir bendruomeninių veiklų integravimą į kasdienį gyvenimą.
Žinoma, mane sužavėjo ir tai, koks švarus, tvarkingas ir svetingas yra šis miestas, jo investicijos į viešąsias erdves, kurios skatina žmones burtis, bendrauti ir aktyviai leisti laiką. Jaučiama moderni ir progresyvi atmosfera, kartu išlaikanti stiprią pagarbą vietinėms tradicijoms ir paveldui.
Vis dėlto labiausiai išsiskiria žmonės. Bendruomenėje jaučiama nuoširdi šiluma, pasididžiavimas ir aistra, dėl kurių atvykę svečiai jaučiasi laukiami. Kaunas yra pozityvus ir atviras bendradarbiavimui, inovacijoms bei naujoms idėjoms – tai labai vertinu ir su tuo stipriai sieju ir savo darbą.
– Jūsų nuomone, kuo Kaunas išsiskiria iš kitų Europos miestų?
– Savo autentišku gebėjimu sujungti istoriją, kultūrą, kūrybiškumą ir bendruomeniškumą. Skirtingai nei kai kurie didesni Europos miestai, kurie gali atrodyti perpildyti ar pernelyg komercializuoti, Kaunas išlaikė stiprų identitetą, kartu modernėdamas ir augdamas tarptautiniu mastu.
Kiekvieną miestą ypatingu daro jo atmosfera. Kaune puikiai jaučiamas balansas tarp gyvybingumo ir ambicijų, tačiau kartu jis išlieka prieinamas, svetingas ir orientuotas į bendruomenę. Investicijos į viešąsias erdves, meną, sportą ir jaunimo įtraukimą kuria pozityvią aplinką, skatinančią žmones jungtis ir aktyviai dalyvauti miesto gyvenime.
Kaunas išskiria ir savo atvirumu inovacijoms, ir bendradarbiavimui. Miestas priima naujas idėjas, kartu gerbdamas savo paveldą, o tai sukuria itin unikalią energiją. Iš savo patirties matau nuoširdžią gyventojų aistrą bei norą pristatyti Kauną ir kurti galimybes ateities kartoms.
– Minėjote bendruomenės svarbą „Adrenaline Alley“. Ar matote panašų bendruomeninį potencialą Kaune?
– Be abejonės. Vienas stipriausių panašumų – bendruomenės, įtraukties ir galimybių jaunimui svarba. Kaunas pasižymi stipriu bendrystės ir pilietinio pasididžiavimo jausmu, kuris atsispindi kultūrinėse veiklose, sporto galimybėse, viešuosiuose renginiuose ir žmonių santykyje su bendromis miesto erdvėmis. Miestas turi didelį potencialą toliau plėtoti projektus, kurie per sportą, kūrybiškumą, sveikatą ir gerovę, vienytų bendruomenes, ypač jaunimą ir šeimas.
Itin pozityviai vertinu atvirumą bendradarbiavimui ir norą investuoti į veiklas, kurios kuria ilgalaikį socialinį poveikį, o ne vien ekonominę naudą. Toks požiūris labai panašus į filosofiją, kurią daugelį metų vystėme „Adrenaline Alley“, kur dalyvavimas, priklausymo jausmas, pasitikėjimas savimi ir galimybės yra ne mažiau svarbūs nei sportiniai pasiekimai.
Tikiu, kad Kaunas turi didžiulį potencialą augti kaip miestas, kuris per kultūrą, sportą ir bendruomeninį įsitraukimą įkvepia žmones, gerina jų savijautą bei kuria pozityvius socialinius pokyčius.
– Ar Kaunas galėtų tapti pavyzdžiu kitiems regiono miestams? Kodėl?
– Tikrai taip, ypač jaunimo įtraukimo, kultūros, sporto ir į bendruomenę orientuotos urbanistinės plėtros srityse. Kauną išskiria gebėjimas derinti modernizaciją su bendruomenės identitetu ir žmonių įsitraukimu. Miestas, atrodo, supranta, kad sėkminga urbanistinė plėtra yra ne tik pastatai ar infrastruktūra, bet ir aplinkos kūrimas, kur žmonės – ypač jaunimas – jaučiasi susiję, įkvėpti ir įtraukti.
Investicijos į viešąsias erdves, kultūrines veiklas, sportą ir bendruomenines iniciatyvas, padeda kurti galimybes jauniems žmonėms pozityviai įsitraukti į miesto gyvenimą ir tarpusavio bendravimą. Tai itin svarbu ugdant pasitikėjimą savimi, gerovę, socialinę įtrauktį ir ateities siekius.
Taip pat manau, kad Kaunas parodo, kokia svarbi yra vietos valdžios, organizacijų, bendruomenių ir tarptautinių partnerių partnerystė. Miestai, kurie geba klausytis, rinktis inovacijas ir investuoti į ilgalaikį socialinį poveikį, dažnai tampa pavyzdžiu kitiems.
Per savo patirtį žinau, kokią didelę galią turi į bendruomenę orientuoti projektai, keičiantys tiek žmones, tiek pačias vietas. Kaunas turi daug savybių, reikalingų tapti stipriu, į ateitį orientuotu ir į žmones centruotu urbanistinės plėtros modeliu.
– Kalbėjote apie sporto, bendruomenės ir tvarumo balansą. Ar manote, kad Kaunas juda teisinga kryptimi šiose srityse?
– Taip, Kaunas tikrai juda labai pozityvia kryptimi, siekdamas subalansuoti sportą, bendruomenę ir tvarumą. Labiausiai išsiskiria tai, kad miestas, atrodo, supranta, jog šios sritys yra tarpusavyje susijusios. Investicijos į sportą ir aktyvų gyvenimo būdą nėra vien apie fizinį aktyvumą ar renginius – jos taip pat prisideda prie sveikatos, gerovės, socialinės įtraukties, turizmo ir bendruomeninio pasididžiavimo. Tuo pačiu prieinamos viešosios erdvės bei kultūrinio ir bendruomeninio dalyvavimo skatinimas prisideda prie tvaresnio ir labiau susieto miesto kūrimo.
Taip pat pastebėjau stiprų dėmesį gyvenimo kokybės gerinimui, ypač per viešąsias erdves, kultūrines iniciatyvas bei galimybes jaunimui ir šeimoms. Toks ilgalaikis mąstymas yra itin svarbus tvariai miesto plėtrai.
Žvelgiant iš šalies, atrodo, kad Kaunas vystosi taip, kad vertintų žmones ir bendruomenę greta ekonominio augimo bei modernizacijos. Mano nuomone, toks balansas yra būtinas kuriant sėkmingą ateities miestą, todėl džiugu matyti, kad Kaunas renkasi būtent tokį kelią.
– Kokią, iš savo perspektyvos, matote Kauno ateitį?
– Mano akimis – Kauno laukia labai įdomi ateitis. Miestas jau dabar demonstruoja stiprų balansą tarp pagarbos savo paveldui ir inovacijų priėmimo – tai yra tai, ko siekia daugelis modernių miestų. Matau Kauną toliau augant kaip tarptautiniu mastu pripažįstamą kultūros, kūrybiškumo, sporto ir bendruomenės vystymo miestą. Miesto noras investuoti į jaunimą, viešąsias erdves, gerovę ir tarptautines partnerystes, kuria stiprų pagrindą tvariam ilgalaikiam augimui.
Ypač džiugina tai, kad miesto vystymasis neatrodo orientuotas vien į infrastruktūrą ar ekonomiką, bet ir į gyvenimo kokybę bei socialinį ryšį. Tai kuria įtraukesnę ir atsparesnę bendruomenę, o ateičiai tai itin svarbu.
Kaunas turi potencialo tapti dar stipresniu tarptautinio bendradarbiavimo centru, pritraukiančiu renginius, projektus ir organizacijas, kurios dalijasi panašiomis vertybėmis apie inovacijas, įtrauktį ir bendruomenės įsitraukimą. Iš to, ką teko patirti, mieste jaučiamos tikros ambicijos, tačiau jos dera su autentiškumu ir stipria bendruomenės dvasia – tai Kauno ateitį daro labai perspektyvią.
– Ko palinkėtumėte Kaunui?
– Kaunui norėčiau palinkėti tolesnės sėkmės, pasitikėjimo ir augimo ateityje, toliau išlaikant stiprų bendruomeniškumo, kultūros ir identiteto jausmą, kuris šį miestą daro tokiu ypatingu. Tikiuosi, kad Kaunas ir toliau investuos į žmones, ypač į jaunimą, kurdamas galimybes per ekstremalų sportą, kultūrą, švietimą ir bendruomenės įsitraukimą. Tai yra pagrindai, padedantys miestams klestėti ne tik ekonomiškai, bet ir emociškai.
Tai pat linkiu miestui toliau stiprinti tarptautines partnerystes ir pripažinimą, išliekant svetingam, įtraukiam ir besididžiuojančiam savo paveldu. Kaunas turi itin įkvepiančią istoriją ir ambicijas, todėl tikiu, kad jis turi potencialo tapti dar stipresniu, modernesniu ir į ateitį orientuotu Europos miesto pavyzdžiu. Svarbiausia, linkiu nuolatinės gerovės, vienybės ir galimybių visiems Kauno gyventojams ir jo svečiams.
Naujausi komentarai