Dėl vietos VDU bendrabutyje – detektyvas

Puolė blakės

"Patarkite, kaip mums toliau elgtis… Nebežinome, ką daryti. Teisines sutartis kaip ir turime, bet grasina, kad sūnaus daiktus išmes, ir sūnus nebegali grįžti į bendrabutį", – situaciją apibūdino moteris.

Ji ir pati yra studentė – VDU doktorantė, tad taip pat turi teisę gyventi bendrabutyje. Paaiškėjo, kad vietos yra prašiusi ir ji, ir sūnus. Jiems pavyko, mamos manymu, rezervuoti vietas tame pačiame kambaryje.

Nesklandumai, jos manymu, prasidėjo tada, kai, sūnui vos įsikėlus į bendrabutį, jau pirmą naktį buvo neįmanoma miegoti. "Kambaryje buvo pilna blakių", – pasakojo mama.

Liepė išsikraustyti

Pranešus apie nepageidaujamus gyvius bendrabučio valdytojui, moteriai buvo suteikta vieta kitame kambaryje, o sūnui liepė apskritai išsikraustyti. "Sakė, eik į gatvę, tavo pavardės nėra sistemoje", – sakė moteris. Tiesa, iš pradžių sūnui buvo davę raktą nuo kito kambario.

Moteris vėliau neslėpė, kad ji pati bendrabutyje gyventi neketino, tačiau tokiu būdu sūnus dviviečiame kambaryje būtų galėjęs šeimininkauti vienas, jam nebūtų įkėlę jokių kambariokų.

Moteriai pikta ir dėl to, kad, jos manymu, dėl universiteto kaltės jau patyrė ir dar patirs nemažai nuostolių, prašo juos kompensuoti. Kambaryje, kuriame buvo pilna blakių, liko atsivežta nauja patalynė, mikrobangų krosnelė, šaldytuvas, kitų daiktų. Jų dezinfekavimas kainuos, be to, reikės laukti, kol galės šiuos daiktus pasiimti iš kambario, nes jame paskelbtas karantinas.

VDU: bandė gudrauti

VDU Studentų reikalų departamento, atsakingo už bendrabučius, direktorius Mantas Simanavičius teigė, kad minėtu atveju vaikinui buvo skirta vieta bendrabutyje, bet jis pavėlavo pasirašyti sutartį, tad vietos rezervacija buvo panaikinta. Tai, kad sistema leido pavėluotai (po pusantro mėnesio) pasirašyti sutartį, yra tiesiog sistemos programinė spraga.

Ji galėjo likti todėl, kad vasarą buvo sujungtos VDU ir prie jos prijungto A.Stulginskio universiteto, virtusio VDU Žemės ūkio akademija, vietų bendrabučiuose rezervacijos ir skirstymo sistemos. Tačiau, kaip akcentavo M.Simanavičius, informacija apie tai, iki kada reikia pasirašyti sutartį ir kad vietos rezervacija atšaukiama, studentui buvo nusiųsta.

M.Simanavičius patvirtino, kad vaikino mama sutartį dėl vietos sau bendrabutyje visus veiksmus įvykdė laiku ir tinkamai, tad vieta jai buvo skirta. Tačiau ją moteris, kaip vėliau paaiškėjo, tiesiog perleido sūnui. "O tai pagal universiteto vidaus taisykles yra draudžiama. Turi gyventi tas asmuo, kuriam vieta ir buvo suteikta", – aiškino Studentų reikalų departamento direktorius.

Dėl minėto pažeidimo moteris neteks vietos bendrabutyje – bus nutraukta sutartis dėl apgyvendinimo.

M.Simanavičius informavo, kad šiuo metu bendrabučiuose dar yra laisvų vietų, tad tiek mama, tiek sūnus gali vėl teikti prašymą dėl apgyvendinimo ir rinktis iš esamų pasiūlymų.

Į laisvas vietas VDU bendrabučiuose iš pradžių gali pretenduoti VDU pirmakursiai, po to – kiti VDU studentai, o dar vėliau jos yra prieinamos ir kitų Kauno mokyklų studentams.

Neketina nusileisti

Mama teigė neketinanti iš naujo teikti prašymo. "Kodėl mes turime išeiti ar kažką iš naujo teikti? Turime sutartis!" – akcentavo moteris ir pridūrė sulaukusi advokato patikinimo, kad teisybė yra jos pusėje.

Ji sakė, kad sūnus ir praėjusią naktį miegojo bendrabutyje. Patikslino, kad raktą nuo kambario pasiėmė ne ji pati ir perdavė sūnui, o jį sūnui padavė bendrabučio komendantas. Jeigu sūnus neva nelegalas, kodėl jam buvo duotas raktas?

Moteris pakartojo sieksianti ne tik to, kad sūnus liktų gyventi bendrabutyje, bet ir universitetui pateiks sąskaitą už daiktų dezinfekciją nuo blakių, nes patalynę, brangų paklotą veš į valyklą.