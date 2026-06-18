Dėl K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės – svarbi žinia

Intensyvus pasirengimas veiklai
„Kulautuva nuo seno garsėja savo pušynais, ramybe ir švariu oru. Labai džiaugiuosi, kad būtent čia duris atvers naujas K. Griniaus ligoninės padalinys. Jis padidins ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą Kaune, suteiks galimybę nuolatinės priežiūros bei slaugos poreikių turintiems kauniečiams profesionalias paslaugas gauti aplinkoje, kurioje gera būti. Esu įsitikinęs, kad įstaiga ir čia dirbantys žmonės padės užtikrinti oresnę kasdienybę pacientams bei suteiks daugiau ramybės jų artimiesiems“, – sako Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.
Kauno savivaldybė K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei patikėjimo teise perdavė valdyti, naudoti ir disponuoti Akacijų al. 2 esantį nekilnojamąjį turtą. Sprendimas priimtas 20 metų laikotarpiui, siekiant užtikrinti sklandų naujojo padalinio veiklos startą ir ilgalaikę jo veiklą.
Esu įsitikinęs, kad įstaiga ir čia dirbantys žmonės padės užtikrinti oresnę kasdienybę pacientams bei suteiks daugiau ramybės jų artimiesiems.
Buvusios vaikų tuberkuliozės ligoninės-sanatorijos teritorijoje esančiame komplekse užbaigti visi statybos ir vidaus įrengimo darbai. Projektą įgyvendino UAB „Kaunesta“, statybos darbų techninę priežiūrą vykdė UAB „Verslo“. Projektas finansuotas Kauno miesto savivaldybės lėšomis, jo vertė siekė daugiau kaip 8,8 mln. eurų su PVM.
Komfortas visiems
Pastate įrengtos pacientų palatos su specializuotomis lovomis, modernios medicinos personalo darbo vietos, bendrosios erdvės gyventojams, administracinės ir techninės patalpos. Taip pat nupirkta ir sumontuota visa slaugos bei priežiūros paslaugoms teikti reikalinga šiuolaikiška medicinos įranga.
Renovacijos metu sutvarkytos ir atnaujintos pastato inžinerinės sistemos. Didelis dėmesys skirtas techniniams sprendimams, siekiant užtikrinti jų patikimumą, efektyvumą ir atitiktį šiuolaikiniams sveikatos priežiūros įstaigoms keliamiems reikalavimams.
Formuojant erdves prioritetas teiktas funkcionalumui, saugumui ir komfortui. Siekta sukurti patogią aplinką pacientams, jų artimiesiems bei darbuotojams. Įgyvendinti sprendiniai orientuoti į ligoninės veiklos specifiką, pacientų judėjimą, darbo procesų organizavimą ir bendrą pastato ergonomiką.
Įstaigoje intensyviai vyksta pasirengimas pacientų priėmimui – ruošiamasi komplektuoti specialistų komandą, derinami veiklos procesai ir tvarkoma reikalinga dokumentacija, aplinka.
Kompleksinės paslaugos
Pušynų apsuptyje įsikūrusiame ligoninės komplekse numatyta beveik 170 vietų gyventojams, kuriems dėl amžiaus, sveikatos būklės ar negalios reikalinga trumpalaikė ar nuolatinė priežiūra. Jis papildys jau veikiančius ligoninės padalinius Petrašiūnuose, Vičiūnuose ir Panemunėje, kur įrengta 257 slaugos vietų.
Pradėjus veiklą Kulautuvoje pagalba taps prieinamesnė dar didesniam gyventojų ratui. Įstaiga išsiskirs savo dydžiu ir veiklos principu – čia vienoje vietoje bus derinamos medicininės slaugos ir socialinės globos paslaugos, užtikrinant tęstinę ir visapusišką kasdienę pagalbą. Tai bus pirmoji savivaldybės pavaldume esanti įstaiga, kuri po vienu stogu derins šias funkcijas.
Naujojo padalinio garbaus amžiaus gyventojais rūpinsis ir jiems specializuotas paslaugas teiks gydytojai, slaugytojai ir jų padėjėjai, kineziterapeutai, socialiniai darbuotojai ir kitų sričių profesionalai.
Ligoninė toliau plėsis
„Planuodami ilgalaikės priežiūros infrastruktūrą orientuojamės į kompleksinius sprendimus, kurie leidžia užtikrinti kuo aukštesnę gyvenimo kokybę pacientams. Tarp prioritetų yra paslaugas koncentruoti ir plėtoti prie jau veikiančių įstaigų, todėl kitas žingsnis bus K. Griniaus Panemunės padalinio plėtra“, – apie ateities planus kalbėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriaus vedėja M. Labašauskaitė.
Miestas toliau rengiasi K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės plėtros projektui Raudonojo Kryžiaus g. 1. Naujas priestatas leistų papildomai sukurti apie 150 papildomų vietų. Pagal pirminius planus numatyta įrengti papildomas vietas bendrajai slaugai, vegetacinės būklės pacientų priežiūrai bei paliatyviosios pagalbos paslaugoms.
Įgyvendinus projektą, bendras Panemunės padalinys išsiplėstų beveik tris kartus – iki 9 300 kv. metrų.
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