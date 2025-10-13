Dėl buvusio Kauno apylinkės teismo vadovo – griežtas verdiktas

Šį sprendimą pirmadienį paskelbė Teisėjų garbės teismo pirmininkė Goda Ambrasaitė-Balynienė.
A. Purvainis pripažintas pažeidęs kai kuriuos Teisėjų etikos kodekso reikalavimus.
Kaip anksčiau skelbė portalas „15min.lt“, į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją (TEDK) su siūlymu iškelti A. Purvainiui drausmės bylą kreipėsi Teisėjų taryba, įvertinusi Kauno apylinkės teismo teisėjos pranešimą apie galimai A. Purvainio padarytus pažeidimus.
Liudininkų teigimu, A. Purvainis kitų teisėjų ir darbuotojų akivaizdoje nepagarbiai atsiliepdavęs apie kai kuriuose teisėjus, juos žemino, pavyzdžiui, nurodydamas „pasižiūrėk, kaip atrodo pati teisėja“, „ji padarys gėdą teismui“, „stoties lygis“, „negalima pasitikėti“, „žemiau plintuso“.
Apsivemsiu, kaip man nuo jos šlykštu.
Esą teismo pirmininkas naudodavęs net tokius žodžius kaip „dal****ė“, „ją teisėjų taryba tik stumia, gadina man reputaciją“, „gali eiti tik į jogą, bet ne į interviu“, „apsivemsiu, kaip man nuo jos šlykštu“, „pasiklydus tarp trijų pušų“, „negalima leisti tokių teisėjų į žmones, gėdą daro“, „man buvo šlykštu su ja kalbėti“.
Teigiama, kad jis grubiais išsireiškimais iki ašarų privedė besilaukiančią teismo darbuotoją. Uždraudė kai kuriems teisėjams bendrauti su žiniasklaida.
Teisėjų tarybai dėl atvejo sudarius specialią komisiją ir šiai pradėjus tyrimą, pastaroji nustatė ne vieną pažeidimą. Komisija konstatavo, kad A. Purvainis nėra pakantus kitų kolegų nuomonei, nepagarbiai su jais elgiasi bei kuria neigiamą socialinę aplinką darbe. Todėl Teisėjų tarybai buvo rekomenduota kreiptis į TEDK, siekiant iškelti teismo pirmininkui drausmės bylą.
TEDK iškėlus drausmės bylą, ją nagrinėjo Teisėjų garbės teismas.
A. Purvainis Kauno apylinkės teismo pirmininku buvo paskirtas 2020 metų pavasarį.
Šio teisėjo kadencija Kauno apylinkės teismo pirmininko pareigose baigėsi balandį, dabar jis dirba eiliniu teisėju.
