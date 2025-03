Dariaus ir Girėno stadione jau pakeista vejos danga: bus geriau ir futbolui, ir koncertams

„Dariaus ir Girėno stadione baigti vejos keitimo darbai. Stadione jau kovo 24 dieną vyks FIFA Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynės tarp Lietuvos ir Suomijos rinktinių“, – informavo stadiono valdytojai.

Tačiau iki futbolo sezono pradžios stadione atliekami ir kiti darbai. Skelbiama, kad baigus kloti veją, lyginamas paviršius, kad neliktų jokių duobelių ar nelygumų ir sportininkai galėtų saugiai sportuoti.

„Taip pat atliekami šukavimo ir valymo darbai, tolygiai paskirstomas smėlis po paviršių. Tvarkomas perimetras ir stadiono patalpos“, – teigė stadiono prižiūrėtojai.

Primename, kad pasibaigus praėjusių metų sezonui, po konsultacijų su savo srities profesionalais buvo nuspręsta Dariaus ir Girėno stadione esamą veją pakeisti rulonine hibridine žole. Tokiems pokyčiams buvo pritarusi ir Kauno miesto taryba. „Naujoji hibridinė žolė – vyniojama į rulonus, paklojama per kelias dienas, lengvai pakeičiama esant pažeistam plotui. Be to, tai suteiks daugiau lankstumo, mat veja bus atsparesnė, tvirtesnė, pralaidesnė vandeniui ir mažiau priklausoma nuo išorės veiksnių – gamtos stichijų, intensyvaus futbolo ar didesnių apkrovų per koncertus“, – anksčiau aiškino Kauno miesto savivaldybės atstovai.

Pernai futbolo bendruomenė ne kartą viešai kritikavo stadiono veją po didžiųjų koncertų, mat po tokių masinių renginių dalis žolės nebuvo tinkama, todėl rungtynes tekdavo žaisti kitose aikštėse. Dabar ši problema turėtų būti išspręsta, tad Dariaus ir Girėno stadione tilps ir pasaulinio lygio muzikos žvaigždės, ir sportininkai.