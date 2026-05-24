 Bus rekonstruojama Sąjungos aikštė Vilijampolėje: įvardijo, kas keisis

Bus rekonstruojama Sąjungos aikštė Vilijampolėje: įvardijo, kas keisis

2026-05-24 08:17
BNS inf.

Kauno miestas už 5,2 mln. eurų rekonstruos ir visuomenei pritaikys Sąjungos aikštę Vilijampolėje.

<span>Bus rekonstruojama Sąjungos aikštė Vilijampolėje: įvardijo, kas keisis</span>
Bus rekonstruojama Sąjungos aikštė Vilijampolėje: įvardijo, kas keisis / Kauno miesto savivaldybės kompiuterinis vaizdas.

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Nuo politikos
iki kultūros

Šalia Neries esančioje 3,56 hektaro aikštėje bus sukurtos aktyvaus laisvalaikio, kultūros ir komercijos erdvės, rodo viešųjų pirkimų sistemoje savivaldybės pateikti dokumentai.

Aikštę numatoma suskirstyti į kelias zonas, jose įrengiant pasivaikščiojimų promenadą, vaikų žaidimų aikšteles, apžvalgos zoną, taip pat atsiras mažoji ir didžioji bendruomenės renginių, rimties ir atminimo aikštės.

Dabar Sąjungos aikštėje auga pavieniai medžiai, įrengta viena vaikų žaidimų aikštelė, ją kerta pėsčiųjų takas.

Šiame straipsnyje:
Vilijampolė
Sąjungos aikštė
rekonstrukcija

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Komentarai

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Komentarai

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JONAS
Neturetu buti palaiku ,nes kieno buvo palaidoti saviskiai ,visi kaip skruzdeles kapstesi ir perlaidojo kas kur.
1
0
:(((
Tai juk cia kapines buvo ... ten po zeme kuinai supovo, sirdys....tai tik kautus perkele . ir tai ne visus .Nezina.... ar tinkama vieta pramogoms.
4
-2
Užkniso
Kokia nenormaliai išpūsta suma. Kada iš stiklainio išlys prokuratūra ?
6
-4
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