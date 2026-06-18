Baltasis padėkos vakaras darželyje „Žuvintas“: labiausiai veikia asmeninis pavyzdys

Šventinis klegesys, išpuoštos erdvės, dovanos aktyviausiems ir pačios geriausios emocijos visiems susirinkusiems.
„Stiprios bendruomenės sraigtelis – vieninga ir kūrybinga komanda. Tik tokios komandos dėka vyksta nuolatinis veiksmas projektuose, kūryboje ir visame bendruomenės gyvenime. Labai svarbu kiekvieno iš mūsų asmeninis pavyzdys. Kai aplinkiniai mato teigiamus pokyčius, užsidegimą siekti maksimalaus rezultato, pradeda tavimi tikėti ir pasitikėti. Tai virsta iniciatyvomis, pasiūlymais ir pagalba“, – „Kauno dienai“ sakė lopšelio-darželio „Žuvintas“ direktorė Jurgita Martinaitienė.
Ji džiaugėsi tėvelių įsitraukimu, bendruomeniškumu, kuris įstaigos kasdienybę paverčia dar darnesne ir šviesesne.
„Šis vakaras – mūsų dėkingumo išraiška, galimybė garsiai pasakyti „Ačiū“ už laiką, rūpestį ir pagalbą, kurią ugdytinių tėveliai dovanoja visus metus“, – įvardijo vadovė, pridūrusi, kad šis padėkos vakaras yra gyvas įrodymas, kad stipri bendruomenė prasideda nuo žmonių, kurie rūpinasi vieni kitais, geba susitelkti bendram tikslui ir kartu kuria aplinką, kurioje gera augti vaikams.
Neįmanoma neatkreipti dėmesio į estetiškas, patrauklias šios įstaigos erdves, jaukią aplinką. Įstaiga ir jos teritorija moderniai įrengta, pritaikyta pritaikyta vaikų ir darbuotojų poreikiams. Į šventę susirinkę žmonės akcentavo ir čia kasdien vyraujančios pozityvios atmosferos, vienas kito palaikymo svarbą.
Baltasis padėkos vakaras šiame darželyje organizuojamas jau antrus metus.
„Balta spalva simbolizuoja tyrumą, pagarbą, nuoširdumą ir šviesą, o visa tai yra neatsiejama nuo tikros žmogiškos padėkos. Balta spalva tarsi švarus lapas, ant kurio kasdien rašome savo darbus, pasiekimus ir gerus žodžius. Ji primena, kad padėka pirmiausia gimsta iš širdies, iš nuoširdžių ketinimų ir bendrystės. Todėl šis vakaras – tai mūsų laikas sustoti, įvertinti, pasidžiaugti ir išreikšti dėkingumą tiems, kurie lopšelyje-darželyje „Žuvintas“ kuria kasdienybės šviesą“, – kalbėjo J. Martinaitienė.
Renginio metu pagerbtos dešimt šeimų, kurios aktyviai prisidėjo prie lopšelio-darželio aplinkos kūrimo, dalijosi idėjomis, padėjo įgyvendinti pokyčius, aktyviai įsitraukė į ugdymo procesą ir bendruomenės gyvenimą.
Apdovanoti ir darbuotojai – už lojalumą, iniciatyvumą, įgyvendintus projektus, kuriamą pozityvų mikroklimatą bei kasdienes pastangas užtikrinant kokybišką vaikų ugdymą.
Nominuotoms šeimoms sukurtos personalizuotos dovanos, o visi šventėje dalyvavę vaikai apdovanoti renginio rėmėjų įsteigtais prizais.
Vakaro kulminacija – 2025 metų televizijos projekto „Lietuvos talentai“ dalyvės Tavijos Norbutaitės pasirodymas.
Beje, ar žinojote, kad šis lopšelis-darželis turi savo ekologiškų produktų liniją? Joje – obuolių sultys, beržų sula, vaistinių augalų arbatos bei riešutai. „Tokiu būdu pateisinamas Tvarios mokyklos vardas ir išnaudojamos gamtos gėrybes savo poreikiams bei ugdytinių lėtajam ugdymui“, – pasakojo darželio vadovė.
Šią ugdymo įstaigą lanko 110 ugdytinių. Iš jų – 29 ankstyvojo amžiaus, 61 ikimokyklinio amžiaus ir 20 priešmokyklinukų.
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