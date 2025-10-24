Atnaujinimui uždaroma pirkinių centre „Savas“ įsikūrusi „Maxima“

Apie tai, kad ši „Maxima“ jau nuo šeštadienio bus uždaryta atnaujinimui, dalis kauniečių gavo pranešimus į mobiliuosius telefonus ketvirtadienį, spalio 23-ąją.
Šiandien prie įėjimo į parduotuvę kabo užrašas: „Mieli pirkėjai, informuojame, kad nuo spalio 25 d. parduotuvė uždaroma. Atnaujintą parduotuvę kartu išpakuosime gruodžio 11 d.“.
Uždarymo išvakarėse, spalio 24-ąją, šioje „Maximoje“ pirkėjų lankėsi kur kas daugiau nei įprastai, nes dauguma prekių buvo pardavinėjamos su 40-70 proc. nuolaida.
Penktadienį po pietų beveik visos parduotuvės lentynos jau buvo pustuštės, o kirpėjų krepšeliai – itin pilni.
„Maxima“ parduotuvė pirkinių centre „Savas“ atidaryta šių metų kovo 25-ąją dieną vietoje anksčiau šioje vietoje veikusio prekybos centro „Rimi“. Tai buvo vieno X parduotuvė.
