Atliekų tvarkymo Kauno rajone konkursas: kodėl atmesti pigesni pasiūlymai?

Kreipėsi į teismą

"Kauno švara" į teismą kreipėsi po to, kai jos pasiūlymai net nebuvo vertinti, nors ekonomiškai buvo naudingesni. "Kauno diena" rašė, kad už atliekų tvarkymą buvęs atsakingas Kauno rajono savivaldybės valdininkas įsidarbino "Ekonovus", o šiai nuskilo net ir pasiūlius gerokai didesnę kainą laimėti rajono savivaldybės konkursą. Tačiau dėl tokio savivaldybės sprendimo Kauno savivaldybės kontroliuojama bendrovė "Kauno švara" kreipėsi į teismą ir bylą laimėjo. Tiesa, teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas.

"Kauno švarai" palankiame sprendime konstatuota, kad Kauno rajono savivaldybė turi tęsti šio pirkimo procedūras, nes nėra priežasčių, kodėl reikėtų skelbti naują konkursą.

"Ekonovus" pasiūlyta kaina "Kauno švaros" nurodytą sumą viršijo net dešimtadaliu – daugiau kaip 160 tūkst. eurų brangiau atliekas surinkti pietinėje ir apie 170 tūkst. eurų brangiau tvarkyti atliekas šiaurinėje Kauno rajono teritorijose.

"Kauno švaros" pasiūlymai buvo atmesti, nes ši neva nepagrindė vienos iš didžiagabaričių atliekų neįprastai mažos tvarkymo kainos, tačiau teismui šis argumentas nepasirodė pagrįstas.

Neliko svarbios sąlygos

Atliekų tvarkymo rajone konkursas prikaustė dėmesį, nes, "Kauno dienos" žiniomis, jau kelerius metus nepavyksta paskelbti teisėto nugalėtojo. Šis konkursas, nuėjęs iki Kauno apygardos teismo, buvo jau ketvirtas, kurio nepavyksta sėkmingai užbaigti.

Jau anksčiau "Kauno dienos" kalbintas "Kauno švaros" vadovas išreiškė abejonę, ar konkursų sąlygos paruošiamos tinkamai. Taip pat kyla klausimas, gal pirkimus laimėdavo ne tas paslaugų teikėjas ir konkursai dėl vienokių ar kitokių priežasčių būdavo specialiai nutraukiami?

Iki šiol atliekas Kauno rajone tvarkė ir "Kauno švara", ir "Ekonovus".

Kauno rajono savivaldybės vicemeras Antanas Nesteckis "Kauno dienai" yra patvirtinęs, kad konkurso sąlygas rengė rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrius, kuriam tuomet vadovavo Darius Šlapikas, vėliau tapęs "Ekonovus" Kauno regiono padalinio vadovu.

"Kauno dienai" žinoma, kad ankstesniuose konkursuose būdavo reikalaujama, jog paslaugos teikėjas nebūtų baustas už aplinkosaugos teisės aktų pažeidimus. Pernai "Ekonovus" skirta administracinė bauda už aplinkosaugos pažeidimus, tačiau minėto reikalavimo konkurso sąlygose lyg tyčia nebeliko.

Tarsis, ką daryti

"Ekonovus" generalinis direktorius Romas Draskinis teigė, kad sprendimą dėl tolesnių žingsnių šiame teisminiame procese bendrovė priims artimiausiu metu, pasitarusi su teisininkais.

"Minimą viešąjį pirkimą laimėjome pagal mažiausios kainos kriterijų, nes konkurentai ("Kauno švara") savųjų kainų pagrįsti negalėjo. Kodėl "Kauno švara", užuot pagrindusi siūlomas paslaugų kainas, eina teisminiu keliu – lieka atviras klausimas", – aiškino R.Draskinis.

Kaip jis vertina faktą, kad konkurso sąlygas rengė Kauno rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrius, kuriam tuomet vadovavo D.Šlapikas, vėliau atėjęs vadovauti "Ekonovus" Kauno regiono padaliniui, o "Ekonovus" buvo paskelbta konkurso nugalėtoja?

"Ekonovus" vadovas aiškino, kad, jo žiniomis, prie minimo konkurso sąlygų D.Šlapikas "niekaip neprisidėjo, nes nedalyvavo nei rengiant konkursą, nei vertinančioje komisijoje". "Konkurso sąlygas rengė ne Aplinkos apsaugos skyrius, o samdytos teisininkų įmonės, formavusios ir tai, kokie reikalavimai turi būti taikomi konkurso dalyviams. Sąlygos dėl anksčiau gautos nuobaudos už aplinkosaugos pažeidimus panaikinimas taip pat įvykdytas pagal vienos iš jų rekomendaciją", – pridūrė R.Draskinis.

Skųsti neketina

Kauno rajono savivaldybės atstovai, paprašyti pakomentuoti teismo sprendimą, akcentavo, kad savivaldybė tikslas – kokybiška, visavertė ir kartu kuo pigesnė paslauga gyventojams. "Tai principinė pozicija", – aiškinama redakcijai atsiųstame komentare.

Kauno rajono savivaldybė sutiko, kad "Kauno švaros" konkursui pateiktas pasiūlymas buvo pigiausias. "Vis dėlto, savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos manymu, teikdama pasiūlymą UAB "Kauno švara" neįsivertino tam tikrų išlaidų, kurias galėtų tekti papildomai padengti gyventojams. Buvo rizikos, kad pigiausias pasiūlymas gali tapti nebe pigiausias. Tokiu būdu būtų pažeisti esminiai viešųjų pirkimų principai", – teigiama laiške redakcijai.

Anot rajono savivaldybės, teismas nusprendė kitaip ir "savivaldybė neturi teisės abejoti jo sprendimu", tad teismo sprendimo neketina skųsti.

"Teismas įpareigojo grąžinti į pirkimo procedūras "Kauno švaros" pateiktą pasiūlymą, vadinasi, taip ir bus, kai tik įsiteisės teismo sprendimas. Šiuo metu galioja to paties teismo pirkimui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, neleidžiančios tęsti pirkimo procedūrų iki teismo galutinio sprendimo įsiteisėjimo. Po to, kai įsiteisės teismo sprendimas, bus sprendžiama, kaip užtikrinti, kad visos atliekos būtų surenkamos ir išvežamos be papildomų mokesčių Kauno rajono gyventojams", – teigė savivaldybės atstovai.

Viskas stojo į savo vietas

"Kauno švaros" direktorius Saulius Lazauskas "Kauno dienai" sakė kitokio sprendimo ir nesitikėjęs.

"Kai rajono savivaldybė pašalino mus iš konkurso ir laimėtoju paskelbė kur kas brangesnį pasiūlymą pateikusią įmonę, buvome šokiruoti. Dabar viskas stojo į savo vietas. Žinoma, rajono savivaldybė dar turi teisę skųsti šį teismo sprendimą. Bet jei jie tai padarys, dar kartą parodys, kad jie nenori, jog rajono gyventojai už atliekų išvežimą mokėtų pigiau", – pastebėjo S.Lazauskas.

Jis teigė, kad bendrovė pasirengusi pasirašyti sutartį su Kauno rajono savivaldybe, "kai tik ji įvykdys Kauno apygardos teismo sprendimą ir pripažins bendrovę "Kauno švara" konkurso laimėtoja".