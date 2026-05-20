 Ateities plento rekonstrukciją apkartino piktavaliai

Ateities plento rekonstrukciją apkartino piktavaliai

gresia ne tik didžiulė bauda
2026-05-20 08:59 kauno.diena.lt inf.

Trečiadienį Ateities plento rekonstrukciją vykdantys „Kauno tiltų“ darbuotojai nustėro pamatę po nakties kažkieno paliktą „dovanėlę“.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Gegužės 20-osios rytą „Kauno tiltai“ komanda, atvykusi į objektą Ateities plente, ant asfaltuotos plento atkarpos rado kažkieno naktį atvežtą ir išpiltą didžiulę krūvą atliekų – kelmų, šakų, statybinių atliekų ir kt.

„Kauno tiltų“ nuotr.

Kaip teigia bendrovės atstovai, asfaltavimo darbai buvo atlikti praėjusią savaitę, dar laukia viršutinio sluoksnio klojimas. 

Juk Ateities plento rekonstrukcija – visų mūsų, keliaujančių piliečių, reikalas.

„Visiškai nesuprantama, dėl kokių priežasčių atliekas vežęs „herojus“ pasirinko tokį „utilizavimo“ būdą, kai tikrai yra teisėtų būdų ir konkrečių vietų priduoti nebereikalingas šiukšles ar nuolaužas. Labai gaila, kad mūsų visuomenėje dar atsiranda žmonių, kurie ne tik negerbia kitų pastangų, darbo, bet ir ciniškai tai demonstruoja praktiniais veiksmais. Juk Ateities plento rekonstrukcija – visų mūsų, keliaujančių piliečių, reikalas“, – į piktavalių sąžinę beldėsi jie.

Kaip teigiama bendrovės komentare, „Kauno tiltai“ specialistai atsakingai darbuojasi, paisydami darbų grafiko, reikalavimų atitikimo, kad gyventojai galėtų naudotis naująja Ateities plento jungtimi. 

„Deja, bus papildomai gaištama tvarkant naktinę staigmeną“, – sako bendrovės atstovai.

Portalas kauno.diena.lt primena, kad už tokį neteisėtą atliekų išmetimą gali grėsti administracinė arba net baudžiamoji atsakomybė. 

Kaip skelbia Aplinkos apsaugos departamentas, jei būtų nustatyta, kad į aplinką išmesta nuo 5 iki mažiau kaip 15 kub. m nepavojingų atliekų, fiziniam asmeniui pagal Administracinių nusižengimų kodekso 247 straipsnį grėstų 2300–2900 eurų bauda, o juridiniam asmeniui – 3900–8400 eurų bauda. Pakartotinio pažeidimo atveju juridiniam asmeniui bauda gali siekti iki 11 tūkst. eurų. Didesni atliekų kiekiai – nuo 15 kub. m nepavojingų arba nuo 7 kub. m pavojingų atliekų – jau gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę. 

Apie tokius pažeidimus gyventojai raginami pranešti Aplinkos apsaugos departamentui telefonu 112, el. paštu [email protected] arba per žemėlapį „Tvarkau Lietuvą“.

Šiame straipsnyje:
Ateities plentas
Ateities plento rekonstrukcija
šiukšlės
atliekos
baudos už šiukšlinimą
bendrovė Kauno tiltai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Dviratininkas i
Ko čia piktintis, kaip kas supranta tą viršutinį sluoksnį
2
-2
i išvertė vidur
Viskas čia gerai vairuotojas vietoj ričiago panaudojo kuzavo vertimo rankeną.
0
0
Kns
Debilu buvo, yra ir bus!!!!!!!o dabar ju padaugejo nes yra visokiu priemoniu kad protas butu aptemęs , o tada tokiu zmoniu veiksmai nenuspejami-nuo šuolio i vandeni nuo tilto...iki šiukšliu išpylimo vidury plento!!!!
10
-2
Visi komentarai (14)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų