Apdovanoti tie, kurie Kauną daro prieinamą ir draugišką

Padėka ir paskatinimas

„Kaunas visiems“ apdovanojimų idėja – pagerbti kauniečius ir ištarti jiems „ačiū“ už pastangas plėtojant patogią bei draugišką miesto aplinką. Pirmą kartą įvykusiuose rinkimuose išskirtos trys nominacijos: vietos, verslo ir iniciatyvos.

Verslo kategorijoje konkuravo įmonės, sėkmingai vykdančios specialiųjų poreikių turinčių žmonių integraciją į darbo rinką. Vietos nominacija dedikuota viešųjų pastatų šeimininkams, kurie savo projektus įgyvendino remdamiesi universalaus dizaino principais ir pasirūpino, kad į jiems priklausančias patalpas visi patektų be menkiausių kliūčių. Iniciatyvų rinkimuose vertinti pasiūlymai su įgyvendintomis idėjomis, kuriant patogesnį miestą kiekvienam.

„Džiaugiamės, kad „Kaunas visiems“ apdovanojimai sulaukė teigiamos visuomenės reakcijos ir nemažo skaičiaus pretendentų siūlymų. Visa tai organizuojama norint padėkoti ir skatinti kiekvieno iš mūsų indėlį bei sąmoningumą, kuriant kitokį miestą. Kaunas siekia, kad kuo greičiau miesto infrastruktūra atitiktų šiuolaikinius standartus ir būtų komfortiška visiems, o „Kaunas visiems“ iniciatyva – tai dar viena proga atkreipti dėmesį į tuos, kurie tai jau sėkmingai daro“, – kalbėjo iniciatyvos autorius Kauno miesto tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas dr. Donatas Večerskis.

Pastangos dėl žmonių su negalia

Kauniečiai kelias savaites siūlė kandidatus apdovanojimams. Kauno savivaldybės Neįgaliųjų reikalų tarybos sudaryta komisija svarstė ir atrinko laimėtojus. Metų vietos kategorijoje laimėjo Kauno autobusų stotis už išskirtinį viešosios erdvės rekonstrukcijos projektą. Ši vieta tapusi ne tik viena įspūdingiausių autobusų stočių visoje Lietuvoje, bet ir prieinama bei nekurianti kliūčių visiems lankytojams.

„Esame linkę įsiklausyti į žmonių poreikius. Didelį dėmesį skiriame neįgaliųjų aptarnavimui ir jų patogumui: autobusų stotyje visos nuorodos yra geltonos spalvos – ją geriau mato silpnaregiai. Judumo ar kitokią negalią turinčiam keleiviui suteikiama pagalba įlipti ar išlipant iš autobuso, pasirūpinti jo bagažu. Galima iš anksto užsisakyti reikalingą pagalbą. Neįgaliesiems patogu priduoti siuntas prie langelio neišlipus iš automobilio. Džiaugiamės matydami, kad visi žmonės lanko stotyje vykstančius renginius, kadangi jiems patogu atvykti. Šiandien Kaune akivaizdžiai matomi pokyčiai šioje srityje, tad stengiamės neatsilikti ir mes“, – komentavo Kauno autobusų stoties vadovė Laima Pakusienė.

Verslo kategorijoje laimėjo bendrovė „Kauno spauda“, per 2019 metus be jokios valstybės finansinės pagalbos įdarbinusi 9 asmenis su negalia. Įmonė atitiko vieną svarbiausių kriterijų apdovanojimui gauti – žmonių su negalia įdarbinimas ir darbo vietos pritaikymas be jokios finansinės paskatos iš valstybės. Pastarasis rodiklis rodo ilgalaikę ir tvarią įmonės socialinę atsakomybę integruojant visus žmones darbo rinkoje.

„Labai džiaugiuosi, kad šitaip įvertintos mūsų kolektyvo pastangos kurti visiems draugišką miestą. Bendrovėje dirba 180 darbuotojų, o net 100 iš jų yra pensinio amžiaus arba negalią turintys asmenys. Mes stengiamės šiuos žmones įdarbinti, kurti jiems pritaikytas darbo vietas, sudaryti palankius darbo grafikus. Taip suvokiame verslo socialinę atsakomybę. Kasmet atnaujiname kioskus, statome modernius spaudos paviljonus, kad jie ne tik įsilietų į gražėjančio miesto aplinką, bet ir turėtų patogią įeigą negalią turintiems žmonėms“, – apdovanojimu džiaugėsi bendrovės „Kauno spauda“ vadovė Elena Bakanauskienė.

Didina meno prieinamumą

Aktyviausiai kauniečiai kandidatus siūlė iniciatyvos kategorijoje. Čia laureate tapo Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus socialinių projektų kuratorė Rūta Klevaitė.

Ji įvertinta už išskirtinius nuopelnus pritaikant projektą „Muziejų naktis“ taip pat ir negalios paliestiems žmonėms. Šis pavyzdys puikiai atskleidžia, kaip net ir vieno žmogaus iniciatyva tampa esminių pokyčių organizacijoje priežastimi.

„Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus siekia tapti atviru visiems – socialinių, ekonominių, fizinių barjerų ribojamoms auditorijoms ar tam tikrų specialių poreikių turintiems žmonėms. Tai pirmasis muziejus Lietuvoje, įsteigęs socialinių projektų kuratoriaus etatą ir šiuo metu aktyviai siekiantis, kad muziejaus lobynai ir veiklos būtų pasiekiamos visiems norintiems apsilankyti ir sudalyvauti, – pasakojo R. Klevaitė. – Džiugina, kad kolegos iš įvairių kultūrinių organizacijų aktyviai ir kūrybingai ieško būdų, kaip didinti meno prieinamumą įvairioms žmonių grupėms. Bendraujame, dalinamės patirtimis ir ieškome bendradarbiavimo galimybių, nes kartu galime pasiekti daugiau.“

„Kaunas visiems“ iniciatyvos sumanytojai neabejoja, kad šie apdovanojimai Kaune bus surengti ir 2020-ųjų pabaigoje, įvertinant visų metų pasiekimus. Kauniečiai ir miesto svečiai kviečiami jau dabar fiksuoti ir įsidėmėti pozityvius pokyčius mieste, o jų autorius metų pabaigoje siūlyti atitinkamoms „Kaunas visiems“ nominacijoms.