Antrokams įteikti plaukimo pažymėjimai

Renginyje jaunieji plaukikai savo artimiesiems, draugams ir svečiams demonstravo, ko išmoko per 32 plaukimo pamokas.
Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys pasidžiaugė sėkmingai įgyvendinama programa ir pabrėžė, kad per šiuos metus vaikai įgijo ne tik plaukimo įgūdžių, bet ir daugiau pasitikėjimo savimi, saugumo vandenyje.
Antrų klasių mokinių mokymo plaukti programa Kauno rajone vykdoma nuo 2016 m. Programos tikslas – išmokyti mokinius plaukti ir saugiai elgtis vandenyje ir prie vandens, skatinti fiziškai aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą, prisidėti prie skendimų prevencijos. Per šį laiką joje jau dalyvavo 8 678 antrokai.
Plaukimo užsiėmimai vyko Kauno rajono sporto centro, Kauno plaukimo mokyklos, Kauno „Girstučio“, Prienų sporto centro ir Kėdainių sporto centro baseinuose. Programoje dalyvaujantiems vaikams buvo užtikrinta galimybė mokytis su kvalifikuotais plaukimo treneriais.
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