Aliarmas dėl vaiko prie lango: nufilmuotas bauginantis vaizdas penktame aukšte

Įraše taip pat nurodyta, kuris Pramonės g. daugiabutis nufilmuotas. Aukštas – penktas.
„Niekam neužkliūna penktame aukšte toks vaizdas? Durų nedaro. O vietoj rašinėjimų, ką reiktų daryti, geriau ir patys praneškit, tai gal bent didesnė tikimybė, kad sureaguos“, – feisbuko grupėje teigė įrašo autorius.
Komentaruose žmonės aikčiojo, kad „iki nelaimės – tik vienas žingsnis“.
Kauno policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt patvirtino, kad gautas pranešimas apie šią situaciją. 11.21 val. pranešta, kad nurodytame name, penktame aukšte, mato ant lango krašto stovintį mažametį vaiką.
„Informacija buvo patikrinta. Vaikas – su mama namuose. Mama blaivi. Langai yra grotuoti. Vaikui pavojaus nebuvo“, – nurodė policijos budėtoja.
