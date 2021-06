Kaunietė piktinasi: antra diena iš čiaupo bėga juodas vanduo – kaip prausti kūdikį?

Vaiko drabužėlius moteris bandė skalbti skalbimo mašina. Kaip portalo žurnalistams pasakojo kaunietė, įdėti balti drabužėliai virto juodais. „Kas kompensuos?“ – teiravosi jauna mama.

Aleksotiškė skundėsi, kad nuo pirmadienio nei jai, nei kaimynams nepavyksta prisiskambinti į bendrovės „Kauno vandenys“ avarinę tarnybą ir pranešti apie tokią padėtį. „Skambinome ištisai, niekas neatsiliepia“, – skundėsi pašnekovė.

Jau nuo vakar ryto toks baisus vanduo. Jį vis nuleidinėjame, bet niekas negerėja.

Panašioje situacijoje, skaičiavo moteris, ji jau buvo atsidūrusi lygiai prie metus. „Tada aiškino, kad tvarkomos trasos. Prašė pakentėti“, – pasakojo moteris.

Pasak kaunietės, vandens kokybė suprastėja gana dažnai, tačiau tik trumpam. „Po metų vėl ištisai turime „nuostabų“ vandenį. Kriauklėje, vonioje lieka daug juodų nuosėdų“, – redakcijai atsiųstas nuotraukas komentavo aleksotiškė.

Skaitytojos nuotr.

Su vandens kokybės problemomis susiduria ir Raimonių gyventojai. „Birželio 3 d. Romainių gyventojus pažadino gurguliuojančios kriauklės su šaudančiu vandeniu bei pakilęs vanduo unitazuose. Iš šulinių buitinės nuotekos veržiasi į paviršių ir teka į Plytupio upelį. Ir tai jau šeštas kartas šiais metais. Sekmadienio vakare iš čiaupų bėga arbata, lieka drumzlės ant vonios, kriauklių kraštų... Kyla klausimas, ar toks vanduo tinkamas vidiniam vartojimui. Tiek vienu, tiek kitu atveju „Kauno vandenų“ atstovai sako, kad nieko negali pakeisti, gyventojai kalti. Ar tikrai gyventojai, gyvenę čia dešimt metų, staiga nebemoka naudotis vandeniu?! „Kauno vandenų“ teikiamų paslaugų kokybė jau senokai netenkina gyventojų poreikių, bet išeities nėra... Mes, gyventojai, manome, kad yra per sparti plėtra, ir per maža, tiksliau jokių investicijų į tinklus“, – piktinosi kaunietė.

Portalo kauno.diena.lt žurnalistams pavyko susisiekti su bendrovės „Kauno vandenys“ avarine tarnyba viešai skelbiamu telefono numeriu. Jos atstovas teigė, kad antradienį sulaukia labai daug skambučių. Dauguma jų – iš Aleksoto.

„Kauno vandenų“ generalinis direktorius Ramūnas Šulskus pasakojo, kad geriamas vanduo susidrumsčia, kai tenka laikinai nutraukti tiekimą prijungiant naujus vartotojus.

Skaitytojos nuotr.

„Apie tokius atvejus maksimaliai bandome įspėti, siunčiame ir SMS, kad gali būti susidrumstimas, bet, aišku, suprantama, kad vartotojui svarbiausia yra kokybė“, – aiškino vadovas, pridūręs, kad geriamas vanduo vamzdynuose susidrumsčia ir tada, kai ką nors remontuodami gyventojai užsuka namo įvadą. Tad tai priklauso ir nuo namo vamzdynų būklės.

Vanduo Aleksotui, kaip ir centrui, tiekiamas iš Vičiūnų vandenvietės, kurioje šiemet pastačius modernius vandens kokybės gerinimo įrenginius iš vandenvietės išteka kokybiškesnis nei kada nors anksčiau vanduo. Jame mažiau geležies ir mangano, kurie ir lemia nuosėdas.

Nors iš vandenvietės išteka kokybiškas vanduo, tačiau jis teka per vamzdžius, kuriuose nuo seno yra prisikaupę nusėdusios geležies ir mangano. Dėl to dalis vamzdynų keičiami, dalį bandoma praplauti. Per pusmetį–metus vamzdynai pamažu bus išplauti ir esant geresnei vandens kokybei juose nuosėdos nebesikaups, vanduo taip nebesidrums.

Vandens gerinimo įrenginiai jau dešimtmetį veikia Petrašiūnų vandenvietėje. „Praktika rodo, kad po metų–pusantrų problemų dėl gyventojus pasiekiančio vandens kokybės labai sumažėja“, – teigė R. Šulskus.