Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos sportininkai nosį nušluosto ir miestiečiams

Kūno kultūros mokytojai Stepas Margevičius, Rasa Vaštakienė, Minvydas Matlašaitis, Rimantas Kalėda, Arvydas Birbalas, Rimvydas Miknevičius, Inga Mikštaitė ir Karolis Abramavičius, ne tik aktyviai įsitraukė į mokyklų žaidynes, atgaivino mažai populiarias sporto šakas, bet padėjo daug pastangų, kad Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija savo grupėje taptų geriausia gimnazija Lietuvoje. "Rezultatai aukšti mokytojų dėka: dėl jų šeštadienių, praleistų autobusuose ir kitų savivaldybių sporto salėse. Sportininkų bendruomenė mūsų gimnazijoje stipri", – sakė gimnazijos vadovas.

Stiprūs: Europos čempionato prizininkai G. Kuršaitytė ir A. Stulgys. Asmeninio archyvo nuotr.

Turi net Europos čempioną

"Antrą kartą esame pirmi, o šiaip nuolat tampame Lietuvos mokyklų žaidynių prizininkais. Prieš trejus metus dalyvavome ir kaimo mokyklų žaidynių programoje, ten rezultatai būdavo dar geresni, bendroje komandinėje įskaitoje užimdavome 1–2 vietas, nes dalyvaudavo tik rajonų komandos. Tačiau ir kitoje grupėje, pasirodo, galime nušluostyti nosis, tik reikia susitelkimo. Pergalės – tai kasdienio darbo rezultatas", – šypsojosi kūno kultūros mokytojas Stepas Margevičius.

Praėjusiais mokslo metais Lietuvos mokyklų žaidynėse Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos moksleiviai finalinėse varžybose rungėsi net devyniolikoje sporto šakų (iš viso yra 38 sporto šakų, o įskaitai reikia 18 sporto šakų atstovų).

Šią pakaunės gimnaziją link pergalės labiausiai pakylėja svarsčių kilnotojai, kurie, treniruojami Kauno rajono savivaldybės vicemero Pauliaus Visocko, nuolat tampa čempionais, neblogai pasirodo lengvaatlečiai, kvadrato žaidėjai. Ir kitų sporto šakų komandos patenka į dešimtukus.

Liudininkas: prizas liudija apie aukščiausią įvertinimą. Laimio Steponavičiaus nuotr.

Lengvaatlečiai praėjusių mokslo metų žaidynėse užėmė trečią vietą, o, peršokęs 1,9 m, Mantas Šmigelskas tapo šuolio į aukštį čempionu. Neblogai sekėsi ir kroso, estafečių bėgikams, virvės traukikams.

"Pernai pirmą kartą dalyvavome ir kalnų dviračių lenktynėse, iš 15 komandų užėmėme 11 vietą. Tai visai neblogas rezultatas. Šiemet laimę mėginsime naujose – kalnų slidinėjimo ir greitojo nusileidimo – šakose. Vaikai turi patirties, su tėvais važinėja slidinėti ne tik į Alpes, todėl ir nusprendėme pabandyti", – planais dalijosi S.Margevičius.

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos ugdytiniai ant nugalėtojų pakylos kopia ne tik Lietuvoje. Europos čempionu pernai tapo P.Visocko ugdytinis Mantas Čepulis (jis savo amžiaus grupėje netgi pagerino pasaulio rekordą), prizininkais – Aurimas Stulgys ir Gabrielė Kuršaitytė.

Modernus: Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos stadionas atnaujintas prieš trejus metus. Laimio Steponavičiaus nuotr.

Sąlygos sportuoti – varganos

"Džiaugiuosi mokinių pasiekimais ir mokytojų entuziazmu. Geras sąlygas sportuoti turime tik šiltuoju sezonu, kiti mums gali pavydėti prieš trejus metus modernizuoto stadiono. Kai lyginame sąlygas sportuoti lauke anksčiau ir dabar, į ankstesnes grįžti nenorėčiau. Bet kai galvoju apie šaltąjį laikotarpį, vis dėlto aš pirmiau rinkčiausi reikalavimus atitinkančią sporto salę, o ne modernų stadioną. Be to, šiltuoju metu būna atostogos, o kūno kultūros pamokoms randame ir kitų gerų erdvių. O šaltuoju metu sąlygos yra labai sudėtingos ir kasmet vis sunkėja", – neslėpė R.Kučiauskas.

Šios ugdymo įstaigos sporto salė neatitinka higienos normų. Be to, pasikeitus ugdymo planui, 5 ir 6 klasių mokiniai turi po tris kūno kultūros pamokas per savaitę, kitais metais tris kartus per savaitę sportuos ir septintokai, o 2021–2022 m. – aštuntokai. "Jei per šiuos metus sąlygos nepagerės, turėsime labai didelių problemų organizuojant ugdymo procesą. Neturime normalios sporto salės ir patalpų vaikams persirengti", – sakė įstaigos vadovas. Vienos pamokos metu dabar Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos sporto salėje sportuoja 60 ir daugiau mokinių.

Nuomonė: S.Margevičius įsitikinęs: pergalės – tai kasdienio darbo rezultatas. Laimio Steponavičiaus nuotr.

Pasak R.Kučiausko, Kauno rajono savivaldybė, šių pastatų šeimininkė, gerai žino problemą. Beje, salės rekonstrukcija problemos neišspręstų, čia galėtų vykti tik kai kurie užsiėmimai, šokių ir choreografijos pamokos. "Gimnazijai reikia naujo priestato, kurį būtų galima statyti dabartinėje krepšinio aikštelėje. Kai buvo įrengiamas liftas, ketinta tuo pat metu apšiltinti gimnazijos sieną, prie kurios atsirado šis įrenginys. Tačiau tuomečio administracijos direktoriaus Antano Nesteckio iniciatyva apšiltinimo buvo atsisakyta, nes ateityje ši siena taps vidine, prie jos glaustųsi planuojamas priestatas. Šiuo metu Kauno rajone vyksta daug projektų, aš esu įsitikinęs, kad kažkada šioje eilutėje atsidursime ir mes", – vylėsi direktorius.

Ieško išeičių

Kai kūno kultūros pamoka kelioms klasėms vyksta tuo pačiu metu, gimnazijos vadovai ieško išeičių: mokytojai su vaikais eina į Kamšos botaninį-zoologinį draustinį, kuriame įrengtas pažintinis takas, panaudoja ten esančią infrastruktūrą, ypač laiptus. "Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija – tai ne sporto, o bendrojo lavinimo mokykla, čia reikalingas ne sportas, o kūno kultūra, kad vaikai galėtų atsipalaiduoti psichologiškai ir išsikrauti fiziškai", – mano R.Kučiauskas.

Grūstis: vienos pamokos metu gimnazijos sporto salėje sportuoja 60 ir daugiau mokinių. Laimio Steponavičiaus nuotr.

Gimnaziją gelbsti ir tai, kad ji turi bendradarbiavimo sutartį su VDU, vyresnėms klasėms kūno kultūros pamokos vyksta ir Žemės ūkio akademijos sporto salėje. Įsileisdavo ir kitas partneris – Ringaudų pradinė mokykla. "Bet dabar ši karvutė jau užtrūko, mes ten nebepatenkame", – sakė gimnazijos direktorius.

Komentaras

Pauliaus Visockas, Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas

Kauno rajono savivaldybė skiria didelį dėmesį vaikų užimtumui ir sportui. Atnaujiname rajono mokyklas, sporto aikštynus, stadionus. Kasmet išleidžiame sportininkus į įvairias varžybas, vasaros stovyklas, skiriame lėšų reikalingam inventoriui įsigyti.

Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos pergalę Lietuvos mokyklų žaidynėse galėjo lemti ilgametė patirtis dalyvaujant varžybose, sunkus darbas treniruojantis ir darnus komandinis darbas. Taip pat gimnazijos sportininkams ir jų treneriams labai svarbi direktoriaus parama. Bet visų svarbiausia, kad yra keli kūno kultūros mokytojai-entuziastai, kurie surėmė pečius dėl bendro tikslo ir su mokiniais siekė kuo aukštesnių rezultatų.

Asmeninio archyvo nuotr.

Jau 12 metų specializuojuosi svarsčių kilnojimo rungtyje ir treniruoju šios gimnazijos mokinius. Sunkus darbas, treniruotės, varžybos užaugino mus iki tokio lygio, kad dešim metų esame prizininkai Lietuvoje, šešerius metus iškovojame pirmas vietas ir tiek pat laiko jau turime teisę atstovauti Lietuvai Europos čempionatuose. Džiaugiuosi, kad ilgametis kryptingas darbas lėmė tai, jog gimnazija garsina Kauno rajono vardą ne tik Lietuvoje, bet savo meistriškumu pasižymi ir tarptautinėse arenose.